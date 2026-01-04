4 जनवरी 2026,

रविवार

क्रिकेट

IPL से निकाले जाने के बाद आ गया बांग्‍लादेशी क्रिकेटर रहमान का जवाब, बोले- अगर आपको…

Mustafizur Rahman first reaction: BCCI के निर्देश पर आईपीएल फ्रैंचाइजी KKR द्वारा खुद को रिलीज किए जाने पर बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान ने निराशा व्‍यक्‍त की है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Jan 04, 2026

Mustafizur Rahman first reaction

बांग्‍लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान। (फोटो सोर्स: IANS)

Mustafizur Rahman first reaction: भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहे राजनीतिक तनाव को देखते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने मिनी ऑक्‍शन में 9.20 करोड़ रुपये में खरीदे मुस्तफिजुर रहमान भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के आदेश पर टीम से रिलीज कर दिया। रहमान को बाहर किए जाने को लेकर भारत में जहां लोग दो पक्षों में बंट गए हैं तो बांग्‍लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। इसके साथ ही कहा है कि जब एक खिलाड़ी वहां सुरक्षित नहीं तो टी20 वर्ल्‍ड कप में पूरी बांग्‍लादेश की टीम की सुरक्षा कैसे होगी? इसी बीच खुद मुस्तफिजुर ने भी इस मामले में अपनी चुप्‍पी तोड़ते हुए इस पर निराशा जताई है।

'अगर आपको रिलीज कर दिया जाता है तो...'

मुस्तफिजुर रहमान ने बीडीक्रिकटाइम से बातचीत में अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर आपको रिलीज कर दिया जाता है तो आप और क्या कर सकते हैं? इससे साफ समझा जा सकता है कि रहमान कितने निराश हैं। दरअसल, पिछले कुछ दिनों से भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहे सियासी तनाव के बीच रहमान को टीम में शामिल करने के लिए केकेआर और उसके सह-मालिक शाहरुख खान पर कई राजनेताओं ने निशाना साधा। हाल के बीजेपी नेता संगीत सोम ने तो शाहरुख खान को गद्दार तक कह डाला।

फ्रैंचाइजी ने तुरंत किया निर्देश का पालन

बता दें कि हाल के महीनों में बांग्लादेश में कई हिंदुओं की हत्या हुई है, जिससे दोनों देशों के बीच संबंध खराब हो गए हैं। मुस्‍तफिजुर रहमान पर भी इसी वजह से निशाना साधा जा रहा है। मुस्‍तफिजुर का मुद्दा गर्माता देख बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने आनन-फानन में शनिवार को केकेआर को उन्‍हें रिलीज करने के निर्देश जारी किए। इसके बाद फ्रेंचाइजी ने तुरंत निर्देश का पालन करते हुए उन्‍हें रिलीज कर दिया।

टी20 वर्ल्‍ड कप के मैच श्रीलंका शिफ्ट करने की मांग

ईएसपीएनक्रिकइंफो की एक रिपोर्ट में बांग्‍लादेश क्रिकेट बोर्ड भी अब एक्शन लेने की तैयारी में है। बीसीबी आईसीसी को पत्र लिखकर मांग करने जा रहा है कि उनके आगामी टी20 वर्ल्ड कप मैच भारत से श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए जाएं। बांग्लादेश को असल में अपने मैच कोलकाता में खेलने थे। बीसीबी अपनी टीम की सुरक्षा को लेकर चिंतित है और इसलिए वह चाहता है कि मैच भारत से बाहर शिफ्ट किए जाएं।

BCCI ने KKR को सुनाया फरमान, कहा- बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्ताफिजुर रहमान को तुरंत टीम से बाहर करो
क्रिकेट
BCCI orders to KKR release mustafizur rahman

04 Jan 2026 08:44 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IPL से निकाले जाने के बाद आ गया बांग्‍लादेशी क्रिकेटर रहमान का जवाब, बोले- अगर आपको…

