Mustafizur Rahman first reaction: भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहे राजनीतिक तनाव को देखते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने मिनी ऑक्‍शन में 9.20 करोड़ रुपये में खरीदे मुस्तफिजुर रहमान भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के आदेश पर टीम से रिलीज कर दिया। रहमान को बाहर किए जाने को लेकर भारत में जहां लोग दो पक्षों में बंट गए हैं तो बांग्‍लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। इसके साथ ही कहा है कि जब एक खिलाड़ी वहां सुरक्षित नहीं तो टी20 वर्ल्‍ड कप में पूरी बांग्‍लादेश की टीम की सुरक्षा कैसे होगी? इसी बीच खुद मुस्तफिजुर ने भी इस मामले में अपनी चुप्‍पी तोड़ते हुए इस पर निराशा जताई है।