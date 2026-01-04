बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान। (फोटो सोर्स: IANS)
Mustafizur Rahman first reaction: भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहे राजनीतिक तनाव को देखते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने मिनी ऑक्शन में 9.20 करोड़ रुपये में खरीदे मुस्तफिजुर रहमान भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के आदेश पर टीम से रिलीज कर दिया। रहमान को बाहर किए जाने को लेकर भारत में जहां लोग दो पक्षों में बंट गए हैं तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। इसके साथ ही कहा है कि जब एक खिलाड़ी वहां सुरक्षित नहीं तो टी20 वर्ल्ड कप में पूरी बांग्लादेश की टीम की सुरक्षा कैसे होगी? इसी बीच खुद मुस्तफिजुर ने भी इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़ते हुए इस पर निराशा जताई है।
मुस्तफिजुर रहमान ने बीडीक्रिकटाइम से बातचीत में अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर आपको रिलीज कर दिया जाता है तो आप और क्या कर सकते हैं? इससे साफ समझा जा सकता है कि रहमान कितने निराश हैं। दरअसल, पिछले कुछ दिनों से भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहे सियासी तनाव के बीच रहमान को टीम में शामिल करने के लिए केकेआर और उसके सह-मालिक शाहरुख खान पर कई राजनेताओं ने निशाना साधा। हाल के बीजेपी नेता संगीत सोम ने तो शाहरुख खान को गद्दार तक कह डाला।
बता दें कि हाल के महीनों में बांग्लादेश में कई हिंदुओं की हत्या हुई है, जिससे दोनों देशों के बीच संबंध खराब हो गए हैं। मुस्तफिजुर रहमान पर भी इसी वजह से निशाना साधा जा रहा है। मुस्तफिजुर का मुद्दा गर्माता देख बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने आनन-फानन में शनिवार को केकेआर को उन्हें रिलीज करने के निर्देश जारी किए। इसके बाद फ्रेंचाइजी ने तुरंत निर्देश का पालन करते हुए उन्हें रिलीज कर दिया।
ईएसपीएनक्रिकइंफो की एक रिपोर्ट में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी अब एक्शन लेने की तैयारी में है। बीसीबी आईसीसी को पत्र लिखकर मांग करने जा रहा है कि उनके आगामी टी20 वर्ल्ड कप मैच भारत से श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए जाएं। बांग्लादेश को असल में अपने मैच कोलकाता में खेलने थे। बीसीबी अपनी टीम की सुरक्षा को लेकर चिंतित है और इसलिए वह चाहता है कि मैच भारत से बाहर शिफ्ट किए जाएं।
