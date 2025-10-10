Patrika LogoSwitch to English

8वें नंबर पर बल्लेबाजी कर एन डी क्लर्क ने ठोका तूफानी अर्धशतक, दक्षिण अफ्रीका ने भारत के मुंह से छीनी जीत

महिला विश्व कप 2025 के बेहद अहम मुकाबले में भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय टीम द्वारा दिए 252 रन के लक्ष्य को दक्षिण अफ्रीका ने 48.5 ओवर में 7 विकेट खोकर हासिल कर लिया।

3 min read

image

Siddharth Rai

Oct 10, 2025

भारत को तीन विकेट से हाराने के बाद जश्न मनातीं एन डी क्लर्क (Photo - EspnCricInfo)

India Women vs South Africa Women, ICC Womens World Cup 2025: महिला वर्ल्ड कप 2025 का 10वां मुक़ाबला भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया। विशाखापत्तनम के डॉ वाई एस राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में दक्षिण अफ्रीका ने ऑलराउंडर एन डी क्लर्क की तूफानी बल्लेबाजी की मदद से भारत को तीन विकेट से हरा दिया।

एक समय ऐसा था जब 252 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही अफ्रीकी टीम के मात्र 85 पर पांच विकेट गिर गए थे। भारत की जीत लगभग तय थी। लेकिन 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आई एन डी क्लर्क ने क्लोई ट्रॉईऑन के साथ मिलकर मैच पलट दिया। दोनों ने 7वीं विकेट के लिए 79 रनों की साझेदारी की और भारत के मुंह से जीत छीन ली।

इस दौरान क्लर्क ने 54 गेंद पर पांच छक्के और आठ चौके की मदद से नाबाद 84 रन और ट्रॉईऑन ने 66 गेंद पर पांच चौके की मदद से 49 रनों की पारी खेली। इतना ही नहीं इन दोनों खिलाड़ियों ने गेंद से भी अपना जलवा दिखाया, क्लर्क ने दो और ट्रॉईऑन ने तीन विकेट झटके।

252 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज शुरूआत में भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के बेबस दिखे। दक्षिण अफ्रीका का पहला विकेट तीसरे ओवर में तंजमिन बिट्स (शून्य) के रूप में गिरा। उन्हें क्रांति गौड़ ने अपनी ही गेंद पर कैच आउट किया। इसके बाद सातवें ओवर में अमनजोत कौर ने सुने लुस (पांच) को अपना शिकार बना लिया। मैरीजान कप्प (20) को स्नेह राणा ने आउट किया।

अन्नेका बोश (एक) को दीप्ति शर्मा अपनी ही गेंद पर कैच आउट किया। सानोला जाफ्टा (14) को श्री चारणी ने आउट किया। हालांकि इस दौरान कप्तान लॉरा वुलफार्ट एक छोर थामे रन बनाती रही। इसके बाद बल्लेबाजी करने आई क्लोई ट्राईऑन ने वुलफार्ट के साथ पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों के बीच छठे विकेट के लिए 61 रनों की साझेदारी हुई। 36वें ओवर में क्रांति गौड़ ने वुलफार्ट (70) को आउट कर भारत को बड़ी सफलता दिलाई।

46वें ओवर की पांचवीं गेंद पर स्नेह राणा, ट्राइऑन (49) को आउट कर मैच एक बार फिर भारत के पक्ष में कर दिया। दक्षिण अफ्रीका का यह विकेट 211 के स्कोर पर गिरा। अगले ओवर की पहली गेंद पर एन डी क्लार्क ने छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद अगली गेंद पर उन्होंने छक्का लगाकर मैच को रोमांचक कर दिया।

दक्षिण अफ्रीका ने 48.5 ओवर में 252 रन बनाकर मुकाबला तीन विकेट से जीत लिया। एन डी क्लर्क ने 54 गेंदों में पांच छक्के और आठ चौके लगाते हुए नाबाद 84 रनों की मैच विजयी पारी खेली। उन्हें इस शानदार पारी के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' से नवाजा गया। भारत की ओर से स्नेह राणा और क्रांति गौड़ ने दो-दो विकेट लिये। अमनजोत कौर, दीप्ति शर्मा और श्री चारणी ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऋचा ऐसे समय बल्लेबाजी करने उतरीं तब भारत अपने छह विकेट 102 रन पर गंवाकर संघर्ष कर रहा था। लेकिन ऋचा ने 77 गेंदों की अपनी पारी में 11 चौके और चार छक्के लगाकर भारत को लड़ने लायक स्कोर तक पहुंचा दिया। ऋचा ने अमनजोत कौर के साथ सातवें विकेट के लिए 51 रन और स्नेह राणा के साथ आठवें विकेट के लिए 88 रन जोड़े।

अमनजोत ने 13 और स्नेह राणा ने 24 गेंदों में छह चौकों की मदद से 33 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत के स्कोर में 24 वाइड सहित 25 अतिरिक्त रनों का भी अहम योगदान रहा। एक समय लग रहा था कि भारत 200 के आसपास भी नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि ट्राइऑन और म्लाबा के दोहरे झटकों की बदौलत भारत 102 के स्कोर पर अपने छह विकेट गंवा चुका था। लेकिन यहां से ऋचा घोष और अमनजोत ने भारत की पारी को संभाला और फिर स्नेह राणा और घोष के बीच 88 रनों की साझेदारी हुई। घोष ने 94 रनों की यादगार पारी खेली जो आने वाले लंबे समय तक याद रखी जाएगी।

बल्लेबाजी के लिए उतरी भारत ने पावरप्ले में 55/0 का स्कोर बनाकर ठोस शुरुआत की। भारत इस टूर्नामेंट में दो मैचों में बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजों के सामने सात विकेट गंवा चुका था। इसलिए, इस बात पर काफी ध्यान था कि वे दो दक्षिण अफ़्रीकी बाएं हाथ की स्पिनरों के ख़िलाफ कैसा प्रदर्शन करेंगे। 11वें ओवर में म्लाबा को मैदान में उतारा गया और उन्होंने अपनी दूसरी ही गेंद पर मंधाना को आउट कर दिया, जो बड़ा शॉट खेलने की कोशिश कर रही थीं। इसके बाद, प्रोटियाज ने रनों के प्रवाह को कम कर दिया और दबाव भारत पर आ गया।

घरेलू टीम 83/1 से 102/6 पर आ गई। म्लाबा और ट्राइऑन ने दो-दो विकेट लिए, जबकि सेखुखुने और काप ने एक-एक विकेट लिया। भारत की सलामी बल्लेबाज प्रतीका रावल ने 37 और स्मृति मंधाना ने 23 रन बनाये। ट्राइऑन 32 रन पर तीन विकेट लेकर सबसे सफल रहीं।

