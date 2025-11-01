बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का बड़ा फैसला, नजमुल हुसैन शांतो को मिली बड़ी जिम्मेदारी

Najmul Hossain Shanto: नजमुल हुसैन शांतो को बांग्लादेश की टेस्ट टीम का फिर से कप्तान बनाया गया है। वह मौजूदा आईसीसी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC 2025-2027) साइकल में बांग्लादेश का नेतृत्व करेंगे। इसकी जानकारी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) की ओर से दी गई है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष एमडी अमीनुल इस्लाम की ओर से जारी बयान में कहा गया कि शांतो ने संयम, प्रतिबद्धता और टेस्ट की गहरी समझ दिखाई है। उनके नेतृत्व में हमने टीम के प्रदर्शन में विकास, विश्वास और निरंतरता देखी है। बोर्ड का मानना ​​है कि इस विश्व टेस्ट चैंपियनशिप साइकल में आगे बढ़ने के साथ नेतृत्व में निरंतरता महत्वपूर्ण होगी।