बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का बड़ा फैसला, नजमुल हुसैन शांतो को मिली बड़ी जिम्मेदारी

नजमुल हुसैन शांतो ने बांग्लादेश के लिए 37 टेस्ट मैच की 70 इनिंग में 2189 रन बनाए हैं, जिसमें 7 शतक शामिल हैं।

2 min read
Google source verification

image

Satya Brat Tripathi

Nov 01, 2025

Najmul Hossain Shanto

नजमुल हुसैन शांतो, क्रिकेटर, बांग्लादेश

Najmul Hossain Shanto: नजमुल हुसैन शांतो को बांग्लादेश की टेस्ट टीम का फिर से कप्तान बनाया गया है। वह मौजूदा आईसीसी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC 2025-2027) साइकल में बांग्लादेश का नेतृत्व करेंगे। इसकी जानकारी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) की ओर से दी गई है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष एमडी अमीनुल इस्लाम की ओर से जारी बयान में कहा गया कि शांतो ने संयम, प्रतिबद्धता और टेस्ट की गहरी समझ दिखाई है। उनके नेतृत्व में हमने टीम के प्रदर्शन में विकास, विश्वास और निरंतरता देखी है। बोर्ड का मानना ​​है कि इस विश्व टेस्ट चैंपियनशिप साइकल में आगे बढ़ने के साथ नेतृत्व में निरंतरता महत्वपूर्ण होगी।

वहीं, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के निर्णय पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शांतो ने कप्तान के तौर पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की टेस्ट टीम का नेतृत्व करते हुए वास्तव में मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं। उन्होंने मुझ पर जो विश्वास दिखाया है, उसके लिए मैं बोर्ड का बहुत आभारी हूं। टेस्ट में देश की कप्तानी करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा गौरव है। मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, मैं उसे निभाने की पूरी कोशिश करूंगा।

नजमुल हुसैन शांतो ने कहा कि ऐसी टीम का नेतृत्व करना खुशी की बात है, जिसमें प्रतिभाशाली खिलाड़ी है और उनमें जीतने की क्षमता है। हम आयरलैंड के खिलाफ आगामी सीरीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो बांग्लादेश टेस्ट क्रिकेट के लिए एक व्यस्त और महत्वपूर्ण अवधि की शुरुआत है।

नजमुल हुसैन शांतो के प्रदर्शन पर एक नजर

आपको बता दें कि 2023 में कप्तान बनने के बाद से शांतो ने 14 टेस्ट मैचों में बांग्लादेश का नेतृत्व किया है, जिसमें से 4 में जीत, 9 में हार मिली है, जबकि एक मैच ड्रॉ रहा। उनकी कप्तानी में उल्लेखनीय सफलता अगस्त 2024 में आई, जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान में 2-0 से सीरीज जीतकर इतिहास रच दिया था।

नजमुल हुसैन शांतो ने श्रीलंका से 1-0 से सीरीज हारने के बाद इस साल जून में टेस्ट कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था। उस वक्त उन्होंने सुझाव दिया था कि सभी प्रारूपों में तीन अलग-अलग कप्तान रखने से टीम के लिए मुश्किल होगी। आपको बता दें कि बांग्लादेश वर्तमान में दो मैचों के बाद 4 अंकों के साथ WTC स्टैंडिंग में 7वें स्थान पर है, जिसमें श्रीलंका के खिलाफ एक हार और एक ड्रॉ है।

Women’s ODI World Cup 2025 Final : वर्ल्ड को मिलेगी नई चैंपियन, भारत को साउथ अफ्रीका की इन खिलाड़ियों से रहना होगा सतर्क
IND-W vs SA-W

