Women’s ODI World Cup 2025 Final : वर्ल्ड को मिलेगी नई चैंपियन, भारत को साउथ अफ्रीका की इन खिलाड़ियों से रहना होगा सतर्क

India vs South Africa, Women’s ODI World Cup 2025 final: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रविवार को आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। दो नवंबर को भारतीय समयानुसार, दोपहर तीन बजे दोनों टीमें नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में आमने-सामने होंगी। दोनों ही टीमों ने अब तक एक बार भी यह खिताब नहीं जीता है। ऐसे में स्पष्ट है कि रविवार को इस फॉर्मेट में वर्ल्ड को महिला क्रिकेट की नई चैंपियन मिलेगी। फिलहाल हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों से सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि लीग चरण में उन्हें इस टीम से 3 विकेट से शिकस्त झेलनी पड़ी थी। ऐसे में आइए, साउथ अफ्रीका के उन खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं, जिनको लेकर भारतीय टीम को अधिक सावधान रहने की जरूरत है।