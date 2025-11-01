Patrika LogoSwitch to English

Women's ODI World Cup 2025 Final : वर्ल्ड को मिलेगी नई चैंपियन, भारत को साउथ अफ्रीका की इन खिलाड़ियों से रहना होगा सतर्क

IND-W vs SA-W WC Final: महिला वनडे में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 34 बार भिड़ंत हुई है। इन मुकाबलों में भारत ने 20 मैच में जीत दर्ज की है, जबकि उसे साउथ अफ्रीका से 13 मुकाबले में शिकस्त मिली है। वहीं दोनों टीमों के बीच एक मुकाबला बेनतीजा रहा है।

2 min read
भारत

image

Satya Brat Tripathi

Nov 01, 2025

IND-W vs SA-W

भारतीय महिला क्रिकेट टीम कप्तान हरमनप्रीत कौर साउथ अफ्रीकी समकक्ष लॉरा वोल्वार्ड्ट से हाथ मिलाती हुई। (Photo Credit - IANS)

India vs South Africa, Women’s ODI World Cup 2025 final: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रविवार को आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। दो नवंबर को भारतीय समयानुसार, दोपहर तीन बजे दोनों टीमें नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में आमने-सामने होंगी। दोनों ही टीमों ने अब तक एक बार भी यह खिताब नहीं जीता है। ऐसे में स्पष्ट है कि रविवार को इस फॉर्मेट में वर्ल्ड को महिला क्रिकेट की नई चैंपियन मिलेगी। फिलहाल हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों से सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि लीग चरण में उन्हें इस टीम से 3 विकेट से शिकस्त झेलनी पड़ी थी। ऐसे में आइए, साउथ अफ्रीका के उन खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं, जिनको लेकर भारतीय टीम को अधिक सावधान रहने की जरूरत है।

लॉरा वोल्वार्ड्ट

साउथ अफ्रीका की कप्तान और ओपनिंग बैटर लौरा वोल्वार्ड्ट शानदार फॉर्म हैं। उन्होंने टूर्नामेंट में कमाल का प्रदर्शन किया है और सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी है। उन्होंने टूर्नामेंट में अब तक 8 मैच में 67.14 की औसत और 97.91 की स्ट्राइक रेट से कुल 470 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और 3 अर्द्धशतक शामिल है। टूर्नामेंट में उनका सर्वोच्च स्कोर 169 रन है, जिसे उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ पहले सेमीफाइनल में बनाया था।

मारिजेन कैप

साउथ अफ्रीका की 35 वर्षीय ऑलराउंडर मारिजेन कैप ने गेंद और बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया है। साउथ अफ्रीकी टीम की तरफ से 5वें नंबर पर उतरने वाली बैटर ने 8 मैच की 7 इनिंग में 103.55 की स्ट्राइक और 34.00 की औसत से कुल 204 रन बनाए हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 68 रन है। उन्होंने अपनी तेज गेंदबाजी से विरोधी टीम को खासा परेशान किया है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली छठी खिलाड़ी हैं। उन्होंने 8 मैच में 3.83 की इकॉनमी से कुल 12 विकेट चटकाए हैं। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बॉलिंग इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में की थी, जहां उन्होंने 7 ओवर में 20 रन देकर 5 विकेट चटकाए थे, जिसमें 3 मैडन ओवर भी शामिल थे।

ताज़मिन ब्रिट्स

साउथ अफ्रीका की ओपनिंग बैटर ताज़मिन ब्रिट्स ने 8 मैच की 8 इनिंग में 92.17 की स्ट्राइक और 30.28 की औसत से कुल 212 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और एक अर्द्धशतक शामिल हैं। वह टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाली साउथ अफ्रीकी खिलाड़ियों में दूसरे नंबर पर हैं।

नादिन डी क्लर्क

साउथ अफ्रीका की फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नादिन डी क्लर्क ने टूर्नामेंट के 8 मैच में 136.69 की स्ट्राइक रेट और 63.33 की औसत से कुल 190 रन बनाए हैं। वहीं, बॉलिंग की बात करें तो उन्होंने इतने ही मैच में 5.17 की इकॉनमी से अब तक 8 विकेट चटकाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में आया, जहां उन्होंने 5.3 ओवर में 24 रन देकर 2 विकेट चटकाए थे।

नॉनकुलुलेको म्लाबा

साउथ अफ्रीका की 25 वर्षीय लेफ्ट ऑर्म स्पिनर ने टूर्नामेंट के 8 मैच में 4.86 की इकॉनमी से कुल 12 विकेट लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन न्यूजीलैंड के खिलाफ लीग चरण के दौरान आया था, जहां उन्होंने 10 ओवर में 40 रन देकर 4 विकेट लिए थे।

INDW vs SAW: लीग स्टेज की गलती टीम इंडिया पर पड़ेगी भारी! वूमेंस वर्ल्डकप के फाइनल में हो सकता है बड़ा नुकसान
क्रिकेट
India Women's cricket

संबंधित विषय:

Women's World Cup 2025

Published on:

01 Nov 2025 06:22 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Women's ODI World Cup 2025 Final : वर्ल्ड को मिलेगी नई चैंपियन, भारत को साउथ अफ्रीका की इन खिलाड़ियों से रहना होगा सतर्क

