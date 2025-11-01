Patrika LogoSwitch to English

INDW vs SAW: लीग स्टेज की गलती टीम इंडिया पर पड़ेगी भारी! वूमेंस वर्ल्डकप के फाइनल में हो सकता है बड़ा नुकसान

ICC Women's World Cup 2025 Final: वूमेंस क्रिकेट वर्ल्डकप 2025 के खिताबी मुकाबले में रविवार को भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें आमने सामने होंगी। दोनों टीमें पहली बारी इस खिताबी मुकाबले में भिड़ेंगी।

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Nov 01, 2025

India Women's cricket

भारतीय महिला क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)

India vs South Africa, Women’s World Cup 2025 final: आईसीसी वूमेंस वर्ल्डकप 2025 का खिताबी मुकाबला रविवार, 2 नवंबर को मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम इंडिया ने लीग स्टेड में 3 मैच जीते और एक मुकाबला उनका बारिश की वजह से रद्द हो गया। दूसरी ओर साउथ अफ्रीका ने 7 में से 5 मैच जीते और दो गंवाए। दोनों टीमें अपना पहला खिताब जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेंगी।

वर्ल्ड चैंपियन को टीम इंडिया कर चुकी है बाहर

भारतीय टीम ने दूसरे सेमीफाइनल में 7 बार की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराकर अपना दावा मजबूत कर किया है तो साउथ अफ्रीका शानदार फॉर्म है और वो भी पहले सेमीफाइनल में खिताब की दावेदार माने जाने वाली इंग्लैंड को हरा चुकी है। ऐसे में फाइनल में एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद की जा रही है लेकिन मुंबई का मौसम इसमें खलल डाल सकता है। अगर बारिश हुई और 2 नवंबर को खिताबी मुकाबला नहीं खेला जाता है तो रिजर्व डे के दिए खेला जाएगा।

आईसीसी का नियम ये कहता है कि अगर नॉकआउट का मुकाबला बारिश की वजह से बाधित होता है तो रिजर्व डे के दिन मुकाबला वहीं से शुरू होगा, जहां रोका गया था। अगर निर्धारित दिन मैच शुरू ही नहीं हो पाता है तो रिजर्व डे के दिन पहली गेंद से मैच शुरू होगा। लेकिन अगर रिजर्व डे के दिन भी बारिश होती है और मैच नहीं हो पाता है तो टीम इंडिया को नुकसान झेलना पड़ेगा और लीग स्टेज की गलती टीम इंडिया पर भारी पड़ेगी।

क्या हुई थी लीग स्टेज में गलती

लीग स्टेज में भारतीय टीम साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के खिलाफ जीता हुआ मैच हार गई थी। दोनों मुकाबलों में रन चेज करते हुए जीत की ओर बढ़ रही टीम इंडिया ने आखिरी ओवरों में विकेट गंवाएं और मुकाबला भी हार गई। ये दोनों हार अब फाइनल में टीम इंडिया पर भारी पड़ने वाले हैं। टीम इंडिया लीग स्टेज की अंक तालिका में चौथे स्थान पर रही और अगर ये दोनों मैच जीत लेती तो साउथ अफ्रीका से ऊपर होती। अब अगर बारिश की वजह से मैच रद्द हो जाता है तो अंक तालिका में ऊपर रहने वाली टीम को चैंपियन घोषित कर दिया जाएगा।

Published on:

01 Nov 2025 04:21 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / INDW vs SAW: लीग स्टेज की गलती टीम इंडिया पर पड़ेगी भारी! वूमेंस वर्ल्डकप के फाइनल में हो सकता है बड़ा नुकसान

