INDW vs SAW: लीग स्टेज की गलती टीम इंडिया पर पड़ेगी भारी! वूमेंस वर्ल्डकप के फाइनल में हो सकता है बड़ा नुकसान

लीग स्टेज में भारतीय टीम साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के खिलाफ जीता हुआ मैच हार गई थी। दोनों मुकाबलों में रन चेज करते हुए जीत की ओर बढ़ रही टीम इंडिया ने आखिरी ओवरों में विकेट गंवाएं और मुकाबला भी हार गई। ये दोनों हार अब फाइनल में टीम इंडिया पर भारी पड़ने वाले हैं। टीम इंडिया लीग स्टेज की अंक तालिका में चौथे स्थान पर रही और अगर ये दोनों मैच जीत लेती तो साउथ अफ्रीका से ऊपर होती। अब अगर बारिश की वजह से मैच रद्द हो जाता है तो अंक तालिका में ऊपर रहने वाली टीम को चैंपियन घोषित कर दिया जाएगा।