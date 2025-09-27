नहीं है फैनकोड का सब्सक्रिप्शन, तो यहां फ्री में देखें वेस्टइंडीज बनाम नेपाल का पहला टी20 मुकाबला

Nepal vs West Indies Live Details: शनिवार को पहली बार वेस्टइंडीज की सीनियर टीम नेपाल के साथ टी20 मुकाबला खेलने उतरेगी। 3 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। नेपाल ने एशियन गेम्स में धमाकेदार प्रदर्शन कर दुनिया को दिखाया था कि छोटे फॉर्मेट में वो क्या कर सकती है। दूसरी ओर पॉवरहाउस क्रिकेट के लिए जाने जाने वाली वेस्टइंडीज बड़ी जीत हासिल करना चाहेगी।
वेस्टइंडीज और नेपाल के बीच इस मुकाबले में फैनकोड पर लाइव देखा जा सकता है। हालांकि इसके लिए सब्सक्रिप्शन की जरूरत होगी। लेकिन आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो भी फ्री में इस मैच को लाइव देख सकते हैं। भारत और नेपाल के फैंस नेपाल बंदा के यूट्यूब चैनल पर लाइव देख सकते हैं। कांतिपुर मैक्स (Kantipur Max) इस मैच को नेपाल में मैच को टीवी पर प्रसारित करेगा।
ज्वेल एंड्रयू (विकेटकीपर), नवीन बिदाइसी, कीसी कार्टी, करीमा गोर, अमीर जांगू, फैबियन एलन, काइल मेयर्स, जेसन होल्डर, अकील होसेन (कप्तान), ओबेद मैककॉय, जेडीया ब्लेड्स, शमर स्प्रिंगर, रेमन सिमंड्स, एकीम अगस्टे और जिशान मोटारा।
संदीप जोरा, आसिफ शेख (विकेटकीपर), कुशल भुर्टेल, रोहित पौडेल (कप्तान), गुलसन झा, दीपेंद्र सिंह ऐरी, करण केसी, आरिफ शेख, सोमपाल कामी, ललित राजबंशी, संदीप लामिछाने, नंदन यादव, शहाब आलम, लोकेश बाम, कुशल मल्ला और मोहम्मद आदिल आलम।