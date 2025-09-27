Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

नहीं है फैनकोड का सब्सक्रिप्शन, तो यहां फ्री में देखें वेस्टइंडीज बनाम नेपाल का पहला टी20 मुकाबला

NEP vs WI Live Free Streaming: शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में आज वेस्टइंडीज और नेपाल की टीमें आमने सामने होंगी। इस मैच को भारत में फ्री में भी लाइव देखा जा सकता है।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 27, 2025

WI vs NEP
नेपाल बनाम वेस्टइंडीज (फोटो- Nepal Cricket (CAN)

Nepal vs West Indies Live Details: शनिवार को पहली बार वेस्टइंडीज की सीनियर टीम नेपाल के साथ टी20 मुकाबला खेलने उतरेगी। 3 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। नेपाल ने एशियन गेम्स में धमाकेदार प्रदर्शन कर दुनिया को दिखाया था कि छोटे फॉर्मेट में वो क्या कर सकती है। दूसरी ओर पॉवरहाउस क्रिकेट के लिए जाने जाने वाली वेस्टइंडीज बड़ी जीत हासिल करना चाहेगी।

वेस्टइंडीज और नेपाल के बीच इस मुकाबले में फैनकोड पर लाइव देखा जा सकता है। हालांकि इसके लिए सब्सक्रिप्शन की जरूरत होगी। लेकिन आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो भी फ्री में इस मैच को लाइव देख सकते हैं। भारत और नेपाल के फैंस नेपाल बंदा के यूट्यूब चैनल पर लाइव देख सकते हैं। कांतिपुर मैक्स (Kantipur Max) इस मैच को नेपाल में मैच को टीवी पर प्रसारित करेगा।

टी20 सीरीज के लिए वेस्टइंडीज

ज्वेल एंड्रयू (विकेटकीपर), नवीन बिदाइसी, कीसी कार्टी, करीमा गोर, अमीर जांगू, फैबियन एलन, काइल मेयर्स, जेसन होल्डर, अकील होसेन (कप्तान), ओबेद मैककॉय, जेडीया ब्लेड्स, शमर स्प्रिंगर, रेमन सिमंड्स, एकीम अगस्टे और जिशान मोटारा।

टी20 सीरीज के लिए नेपाल

संदीप जोरा, आसिफ शेख (विकेटकीपर), कुशल भुर्टेल, रोहित पौडेल (कप्तान), गुलसन झा, दीपेंद्र सिंह ऐरी, करण केसी, आरिफ शेख, सोमपाल कामी, ललित राजबंशी, संदीप लामिछाने, नंदन यादव, शहाब आलम, लोकेश बाम, कुशल मल्ला और मोहम्मद आदिल आलम।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Updated on:

27 Sept 2025 06:12 pm

Published on:

27 Sept 2025 06:11 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / नहीं है फैनकोड का सब्सक्रिप्शन, तो यहां फ्री में देखें वेस्टइंडीज बनाम नेपाल का पहला टी20 मुकाबला

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.