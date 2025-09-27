नहीं है फैनकोड का सब्सक्रिप्शन, तो यहां फ्री में देखें वेस्टइंडीज बनाम नेपाल का पहला टी20 मुकाबला

Nepal vs West Indies Live Details: शनिवार को पहली बार वेस्टइंडीज की सीनियर टीम नेपाल के साथ टी20 मुकाबला खेलने उतरेगी। 3 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। नेपाल ने एशियन गेम्स में धमाकेदार प्रदर्शन कर दुनिया को दिखाया था कि छोटे फॉर्मेट में वो क्या कर सकती है। दूसरी ओर पॉवरहाउस क्रिकेट के लिए जाने जाने वाली वेस्टइंडीज बड़ी जीत हासिल करना चाहेगी।