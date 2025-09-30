नेपाल ने मचाई वर्ल्ड क्रिकेट में सनसनी, वेस्टइंडीज के खिलाफ जीता सीरीज, कप्तान ने बताया मास्टर प्लान

नेपाल क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)
NEP vs WI Highlights: सोमवार को शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में नेपाल क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया। उसने 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन वेस्टइंडीज को दूसरे टी20 मुकाबले में मात देकर सीरीज पर कब्जा कर लिया। 3 मैचों की सीरीज में नेपाल 2-0 से आगे है और अब मंगलवार को तीसरे टी20 में भी जीत हासिल कर वेस्टइंडीज का सूपड़ा साफ करना चाहेगी। नेपाल की इस जीत में कई हीरो बनकर उभरे।
नेपाल के कप्तान रोहित पौडेल ने जीत के बाद कहा, "हम बहुत खुश हैं, टेस्ट खेलने वाले देश के खिलाफ मैच जीतने में बहुत मेहनत लगती है और दो दिन बाद हम सीरीज जीतकर बहुत खुश हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है, जिस तरह से आसिफ और जोरा खेले, जिस तरह से जोरा ने गति पकड़ी, उससे आसिफ को मदद मिली। आज हमने गेंदबाजी में काफी सुधार किया, पावरप्ले में हमने जिस तरह से शुरुआत की, दीपी दा और करण ने अच्छी शुरुआत की और आलम ने उसे आगे बढ़ाया। हमें अपनी फील्डिंग पर गर्व है, पिछले 10-15 सालों का इतिहास बताता है कि नेपाल ने अच्छी फील्डिंग की है।"
उन्होंने आगे कहा, "हमने इस पर कड़ी मेहनत की है और इसका श्रेय हमारे खिलाड़ियों को जाता है, खासकर दीपी दा और गुलशन को। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ थी, जिसमें हमने विश्व क्रिकेट के सामने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। बहुत सारी निगाहें नेपाल पर हैं, हम इसे जारी रखना चाहते हैं और टेस्ट खेलने वाले देशों के खिलाफ और भी सीरीज़ खेलना चाहते हैं। हम एक अच्छे नोट पर अंत करना चाहते हैं, सीरीज़ को क्लीन स्वीप करने की प्रेरणा है, इसके लिए हमें फिर से शुरुआत करनी होगी। यदि हम ऐसा करते हैं, तो हम क्वालीफायर तक अपनी गति बनाए रखेंगे और हम 2026 विश्व कप के लिए क्वालीफाई करना चाहेंगे।
दूसरे टी20 मुकाबले में नेपाल ने आसिफ शेख और संदीप जोरा की अर्धशतकीय पारियों की बदौलत 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 173 रन बनाए। 174 रन के लक्ष्य के जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 83 रन पर ही ढेर हो गई। नेपाल की ओर से मोहम्मद आदिल ने 4 विकेट और कुशल भुर्तेल ने 3 विकेट चटकाए।
