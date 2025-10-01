तीसरे टी20 में वेस्टइंडीज ने दिखाई क्यों है टी20 की सबसे खतरनाक टीम, नेपाल को बुरी तरह हराया

वेस्टइंडीज के कप्तान अकील हुसैन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। नेपाल की शुरुआत इस मुकाबले में भी अच्छी रही और 7वें ओवर में उन्होंने बिना विकेट गंवाए 40 रन जोड़ लिए थे। हालांकि इसी ओवर में टीम को पहला झटका लगा और कुशल मल्ला को जैशन होल्डर ने आउट कर दिया। इसके बाद दूसरे सलामी बल्लेबाज कुशल भर्तेल को कप्तान अकील ने काइल मायर्स के हाथों कैच करवाया। इन दोनों बल्लेबाजों के आउट होने के बाद नेपाल की बैटिंग लाइन अप बिखर गई और 19.5 ओवर में ही ढेर हो गई।