तीसरे टी20 में वेस्टइंडीज ने दिखाई क्यों है टी20 की सबसे खतरनाक टीम, नेपाल को बुरी तरह हराया

Nepal vs West Indies Highlights: नेपाल और वेस्टइंडीज के बीच शारजाह में खेले गए 3 मैचों की टी20 सीरीज को नेपाल में 2-1 से अपने नाम किया। तीसरे मुकाबले में वेस्टइंडीज ने शानदार जीत हासिल की।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 01, 2025

West indies vs nepal

नेपाल बनाम वेस्टइंडीज (फोटो- IANS)

NEP vs WI Score and Highlights: मंगलवार को शारजाह में खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में वेस्टइंडीज ने नेपाल को 10 विकेट से हरा दिया। इससे पहले नेपाल ने दोनों टी20 मुकाबलों में जीत हासिल की थी और तीसरा मुकाबला हारने के बावजूद उसने 2-1 से सीरीज अपने नाम कर ली। तीसरे टी20 मुकाबले में नेपाल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.5 ओवर में सभी विकेट गंवा दिए और सिर्फ 122 रन बनाए। 123 रन के लक्ष्य को वेस्टइंडीज ने सिर्फ 74 गेंद में बिना विकेट गंवाए हासिल कर लिया।

नेपाल को मिली अच्छी शुरुआत

वेस्टइंडीज के कप्तान अकील हुसैन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। नेपाल की शुरुआत इस मुकाबले में भी अच्छी रही और 7वें ओवर में उन्होंने बिना विकेट गंवाए 40 रन जोड़ लिए थे। हालांकि इसी ओवर में टीम को पहला झटका लगा और कुशल मल्ला को जैशन होल्डर ने आउट कर दिया। इसके बाद दूसरे सलामी बल्लेबाज कुशल भर्तेल को कप्तान अकील ने काइल मायर्स के हाथों कैच करवाया। इन दोनों बल्लेबाजों के आउट होने के बाद नेपाल की बैटिंग लाइन अप बिखर गई और 19.5 ओवर में ही ढेर हो गई।

वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज रेमंड सिमंस ने कप्तान रोहित पौडेल के अलावा आखिरी बल्लेबाजों को जल्दी निपटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 3 ओवर में 15 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। जेदी ब्लेड्स ने 2 विकेट चटकाए तो अकील हुसैन और जैसन होल्डर को भी एक एक सफलता मिली। नेपाल ने आखिरी 8 विकेट सिर्फ 50 रन के भीतर गंवा दिए, जिसकी वजह से टीम बड़ा स्कोर नहीं बना सकी।

नहीं गिरा वींडिज का एक भी विकेट

123 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज को शानदार शुरुआत मिली। सलामी बल्लेबाज आमिर जांगू और अकीम अगस्टे ने छक्के चौकों की बारिश करते हुए सिर्फ 12.2 ओवर में ही मैच खत्म कर दिया। आमिर 45 गेंदों में 5 चौके और 6 छक्कों की मदद से 74 रन बनाकर नाबाद रहे तो अकीम ने 29 गेंदों में 41 रन की पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 4 चौके और 2 छक्के लगाए।

