मैच के ठीक पहले न्यूजीलैंड को लगा तगड़ा झटका, इस ऑलराउंडर को वापस देश भेजने की तैयारी

स्टार ऑलराउंडर रचिन रविंद्र चोटिल होने के चलते ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन टी20 मुकाबलों की सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनके स्थान पर न्यूजीलैंड ने जेम्स नीशम को खेमे में शामिल किया है। जेम्स नीशम अपने करियर में 84 टी20 मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 955 रन बनाने के अलावा, 47 विकेट भी हासिल किए। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच बुधवार को माउंट माउंगानुई के बे ओवल में टी20 सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाना है, जिससे पहले रचिन रविंद्र मंगलवार को फील्डिंग प्रैक्टिस के दौरान बाउंड्री होर्डिंग से टकरा गए और उनके चेहरे पर चोट लग गई, जिसके बाद टांके लगाने पड़े।