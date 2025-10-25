ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20i सीरीज से पहले भारत को झटका, चोटिल हुआ ये ऑलराउंडर

भारतीय तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी। (फोटो सोर्स: IANS)
Nitish Kumar Reddy Injured: बीसीसीआई ने पुष्टि की है कि भारत के तेज गेंदबाज ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी शनिवार को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और अंतिम वनडे में चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे। उन्हें एडिलेड में दूसरे मैच के दौरान बाएं क्वाड्रिसेप्स में चोट लगी थी। उनकी अनुपस्थिति ने बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव को वनडे सीरीज़ में पहली बार खेलने का रास्ता साफ कर दिया। नीतीश रेड्डी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज का भी हिस्सा है, जो 29 अक्टूबर से शुरू हो रही है। अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश उससे पहले फिट हो पाते हैं या नहीं।
बीसीसीआई ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि नीतीश कुमार रेड्डी को एडिलेड में दूसरे वनडे के दौरान बाएं क्वाड्रिसेप्स में चोट लग गई थी और इसके बाद वे तीसरे वनडे के लिए चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे। बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी रोजाना निगरानी कर रही है। वहीं, एडिलेड में खेले गए दूसरे वनडे में अर्शदीप सिंह को भी ऐंठन से जूझते देखा गया था। उन्हें मैदान के बाहर ही चिकित्सा सहायता लेते देखा गया।
यह देखते हुए कि नीतीश और अर्शदीप दोनों ऑस्ट्रेलिया में होने वाली पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए भी भारतीय क्रिकेट टीम में हैं, भारतीय टीम प्रबंधन ने शायद इन दोनों को सीरीज़ के आखिरी मैच में उतारने का जोखिम नहीं उठाया होगा। दो मैचों में नितीश ने नाबाद 19 और बल्ले से आठ रन बनाए, जबकि उनकी गेंदबाज़ी में कोई विकेट नहीं मिला।
सिडनी में खेले गए मैच की बात करें तो यह लगातार तीसरी बार था जब भारतीय कप्तान शुभमन गिल टॉस हार गए। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिशेल मार्श ने टीम की कमान संभालते हुए अपने 10 वनडे मैचों में केवल दूसरी बार बल्लेबाजी करने का फैसला किया।
इससे पहले क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) ने घोषणा की थी कि सिडनी में होने वाले मैच के सभी टिकट बिक चुके हैं, क्योंकि यह विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज बल्लेबाज़ों का ऑस्ट्रेलिया में आखिरी बार खेलना हो सकता है।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग