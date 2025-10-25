ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20i सीरीज से पहले भारत को झटका, चोटिल हुआ ये ऑलराउंडर

Nitish Kumar Reddy Injured: बीसीसीआई ने पुष्टि की है कि भारत के तेज गेंदबाज ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी शनिवार को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और अंतिम वनडे में चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे। उन्हें एडिलेड में दूसरे मैच के दौरान बाएं क्वाड्रिसेप्स में चोट लगी थी। उनकी अनुपस्थिति ने बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव को वनडे सीरीज़ में पहली बार खेलने का रास्ता साफ कर दिया। नीतीश रेड्डी ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज का भी हिस्‍सा है, जो 29 अक्‍टूबर से शुरू हो रही है। अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश उससे पहले फिट हो पाते हैं या नहीं।