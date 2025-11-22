नीतीश राणा बने कप्तान, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में संभालेंगे इस टीम की कमान

नीतीश राणा, क्रिकेटर (File Photo - IANS)
नीतीश राणा (Nitish Rana) को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 के लिए दिल्ली का कप्तान नियुक्त किया गया है, जबकि कलाई के स्पिनर दिग्वेश राठी को टीम में जगह नहीं मिली है। 26 नवंबर से शुरू होने जा रहे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए दिल्ली को एलीट ग्रुप-डी में झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड, राजस्थान, तमिलनाडु, सौराष्ट्र और त्रिपुरा के साथ रखा गया है। इसके सभी मुकाबले अहमदाबाद में खेले जाएंगे।
बता दें कि उत्तर प्रदेश से नीतीश राणा दिल्ली टीम में आए थे। हालांकि मौजूदा सीजन में रणजी ट्रॉफी के लिए उन्हें टीम में जगह नहीं मिली थी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए चुनी गई दिल्ली की टीम में आयुष बडोनी भी हैं। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ ने बताया कि ईशांत शर्मा, हर्षित राणा और नवदीप सैनी भी अपनी उपलब्धता के आधार पर टीम में शामिल होंगे।
सूत्रों के मुताबिक, अनुभवी तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा चोट से उबर रहे हैं और बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस में हैं। यही मामला वरिष्ठ तेज गेंदबाज नवदीप सैनी के साथ भी है। सैनी भी चोट की समस्या से जूझ रहे हैं, जिससे रणजी ट्रॉफी में उनकी भागीदारी सीमित हो गई है।
वहीं, ऑलराउंडर हर्षित राणा भी उपलब्धता के आधार पर टीम से जुड़ेंगे, क्योंकि वे साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे और टी-20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में चयन की होड़ में हैं। वहीं, दोहा में राइजिंग एशिया कप 2025 के सेमीफाइनल मैच में बांग्लादेश-ए से भारत-ए की हार के बाद सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्य और लेग स्पिनर सुयश शर्मा दिल्ली की टीम में शामिल होंगे।
आयुष बडोनी, यश ढुल, हिम्मत सिंह, अनुज रावत, हर्ष त्यागी और प्रिंस यादव जैसे उल्लेखनीय नामों के अलावा, अर्पित राणा, सार्थक रंजन, तेजस्वी दहिया, आयुष दोसेजा, मनी ग्रेवाल और सिमरजीत सिंह जैसे कई डीपीएल सितारों को दिल्ली की टीम में शामिल किया गया है।
नीतीश राणा (कप्तान), प्रियांश आर्य, सार्थक रंजन, आयुष बडोनी, अर्पित राणा, आयुष दोसेजा, मयंक रावत, तेजस्वी (विकेट-कीपर), अनुज रावत (विकेट-कीपर), हिम्मत सिंह, यश ढुल, सिमरजीत सिंह, राहुल डागर, यश भाटिया, अंकित राजेश कुमार, हर्ष त्यागी, सुयश शर्मा, प्रिंस यादव, मनी ग्रेवाल, रोहन राणा, ध्रुव कौशिक, आर्यन राणा और वैभव कांडपाल।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग