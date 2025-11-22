नीतीश राणा बने कप्तान, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में संभालेंगे इस टीम की कमान

नीतीश राणा (Nitish Rana) को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 के लिए दिल्ली का कप्तान नियुक्त किया गया है, जबकि कलाई के स्पिनर दिग्वेश राठी को टीम में जगह नहीं मिली है। 26 नवंबर से शुरू होने जा रहे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए दिल्ली को एलीट ग्रुप-डी में झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड, राजस्थान, तमिलनाडु, सौराष्ट्र और त्रिपुरा के साथ रखा गया है। इसके सभी मुकाबले अहमदाबाद में खेले जाएंगे।