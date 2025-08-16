Patrika LogoSwitch to English

नीतिश राणा की टीम ने 138 रन के जवाब में बनाए सिर्फ 61 रन, फिर भी मिल गई जीत, पढ़ें मैच की पूरी कहानी

पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यू दिल्ली टाइगर्स ने 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 138 रन बनाए। जवाब में वेस्ट दिल्ली लायंस ने 7.1 ओवर में 61 रन बनाकर मैच जीत लिया।

भारत

Vivek Kumar Singh

Aug 16, 2025

डीपीएल 2025 : लायंस ने जीता तीसरा मुकाबला, टाइगर्स की लगातार पांचवीं हार
डीपीएल 2025 : लायंस ने जीता तीसरा मुकाबला, टाइगर्स की लगातार पांचवीं हार (फोटो- IANS)

वेस्ट दिल्ली लायंस ने दिल्ली प्रीमियर लीग-2025 (डीपीएल) के 23वें मैच को अपने नाम किया। इस टीम ने शनिवार को अरुण जेटली स्टेडियम में न्यू दिल्ली टाइगर्स के खिलाफ डकवर्थ-लुईस नियम के आधार पर 15 रन से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ वेस्ट दिल्ली लायंस ने प्वाइंट्स टेबल में तीसरा स्थान अपने नाम कर लिया। टीम छह में से तीन मुकाबले जीत चुकी है। इतने ही मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा।

वहीं, दूसरी तरफ न्यू दिल्ली टाइगर्स की टीम को सीजन में पांचवीं शिकस्त झेलनी पड़ी। यह टीम छह में से सिर्फ एक ही मैच जीतकर अंकतालिका में सबसे निचले पायदान पर है। मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी न्यू दिल्ली टाइगर्स की टीम ने 20 ओवरों में आठ विकेट खोकर 138 रन बनाए। टीम पारी की शुरुआती तीन गेंदों में दो विकेट खो चुकी थी। अब तक उसका खाता भी नहीं खुल सका था। ध्रुव कौशिक से टाइगर्स की उम्मीदें थीं, लेकिन यह बल्लेबाज 9 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हो गया, जिसके बाद केशव दलाल (4) भी चलते बने।

टीम 17 रन पर चार विकेट गंवा चुकी थी। यहां से कप्तान हिम्मत सिंह ने वैभव रावल के साथ टाइगर्स को संभालने की कोशिश की। दोनों बल्लेबाजों के बीच 69 रन की साझेदारी हुई। हिम्मत 30 गेंदों में इतने ही रन बनाकर पवेलियन लौटे। वैभव रावल ने 50 गेंदों में दो छक्के और पांच चौके जड़ते हुए टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। विपक्षी टीम की ओर से मनन भारद्वाज ने तीन विकेट चटकाए, जबकि अनिरुद्ध चौधरी और शुभम दुबे ने दो-दो शिकार किए। मयंक गुसाईं को एक विकेट हाथ लगा।

Asia Cup 2025: इस रिकॉर्ड्स से बल्लेबाजों को लगता है डर! हार्दिक पंड्या का भी दर्ज हो चुका है नाम
क्रिकेट
Axar Patel and Hardik Pandya

इसके जवाब में वेस्ट दिल्ली लायंस की टीम 7.1 ओवरों में दो विकेट खोकर 61 रन बना चुकी थी। इसके बाद बारिश ने खेल रोक दिया। यहां से मैच आगे नहीं बढ़ सका और लायंस ने मुकाबला अपने नाम कर लिया। अंकित कुमार ने 14 गेंदों में 25 रन की पारी खेली, जबकि आयुष दोसेजा ने 13 रन टीम के खाते में जोड़े। टाइगर्स के लिए पार्थ बाली और प्रिंस यादव ने एक-एक विकेट अपने नाम किया।

