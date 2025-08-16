नीतिश राणा की टीम ने 138 रन के जवाब में बनाए सिर्फ 61 रन, फिर भी मिल गई जीत, पढ़ें मैच की पूरी कहानी

वहीं, दूसरी तरफ न्यू दिल्ली टाइगर्स की टीम को सीजन में पांचवीं शिकस्त झेलनी पड़ी। यह टीम छह में से सिर्फ एक ही मैच जीतकर अंकतालिका में सबसे निचले पायदान पर है। मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी न्यू दिल्ली टाइगर्स की टीम ने 20 ओवरों में आठ विकेट खोकर 138 रन बनाए। टीम पारी की शुरुआती तीन गेंदों में दो विकेट खो चुकी थी। अब तक उसका खाता भी नहीं खुल सका था। ध्रुव कौशिक से टाइगर्स की उम्मीदें थीं, लेकिन यह बल्लेबाज 9 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हो गया, जिसके बाद केशव दलाल (4) भी चलते बने।