IND vs PAK: हेंडशेक तो दूर, सूर्या ने पाकिस्तानी कप्तान की ओर देखा तक नहीं! मैच को लेकर कही बड़ी बात

Suryakumar Yadav on IND vs PAK: दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान की टीमें फिर से आमने सामने हैं, जहां टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 21, 2025

Suryakumar Yadav on IND vs PAK: दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान की टीमें फिर से आमने सामने हैं, जहां टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है।
सूर्याकुमार यादव (फोटो- IANS)

India vs Pakistan, Asia Cup 2025 Super 4: भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे एशिया कप 2025 सुपर 4 के दूसरे मुकाबले में सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती की वापसी हुई है तो हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह प्लेइंग 11 से बाहर गए हैं। सूर्या ने टॉस के समय बताया कि वह टूर्नामेंट के पहले मैच से नॉकआउट की तरह खेल रहे हैं। इस मैच में फिर से दोनों कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया। हाथ मिलाना तो दूर, भारतीय कप्तान ने टॉस के समय सलमान आगा की ओर देखा तक नहीं।

टॉस जीतने के बाद सूर्यकुमार यादव ने कहा, "हम पहले गेंदबाज़ी करेंगे। अच्छा विकेट लग रहा है और कल ओस भी थी। पहले राउंड से ही हम सोच रहे थे कि हम नॉकआउट टूर्नामेंट खेल रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं बदला। अबू धाबी में तो विकेट बिल्कुल अलग था। अर्शदीप और हर्षित की जगह बुमराह और वरुण वापस आ गए हैं।" सूर्या ने ऐसा इसलिए कहा, क्योंकि एक मैच हारते ही आगे की राह मुश्किल हो सकती है। ऐसे में हर मैच को नॉकआउट की तरह खेलने की सोच, टीम इंडिया को न सिर्फ इस टूर्नामेंट में बल्कि आगे भविष्य में होने वाले मल्टीनेशन इवेंट में फायदा पहुंचाएगी।

भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा और पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी पर नजरे होंगी। अभिषेक इस टूर्नामेंट में 225 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं तो अफरीदी ने पाकिस्तान द्वारा इस इवेंट में अब तक जड़े गए 15 में से 6 छक्के जड़ चुके हैं। वही सैम आयूब का बल्ला खामोश है लेकिन उन्होंने गेंद से कमाल का प्रदर्शन किया है और अब तक 6 विकेट लेकर पाकिस्तान के टॉप विकेट टेकर बने हुए हैं।

टीम इंडिया की प्लेइंग 11

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, संजू सैमसन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, जसप्रित बुमरा, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती।

पाकिस्तान की प्लेइंग 11

सैम अयूब, साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और अबरार अहमद।

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Cricket News

Updated on:

21 Sept 2025 08:00 pm

Published on:

21 Sept 2025 07:53 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs PAK: हेंडशेक तो दूर, सूर्या ने पाकिस्तानी कप्तान की ओर देखा तक नहीं! मैच को लेकर कही बड़ी बात

