IND vs PAK: हेंडशेक तो दूर, सूर्या ने पाकिस्तानी कप्तान की ओर देखा तक नहीं! मैच को लेकर कही बड़ी बात

टॉस जीतने के बाद सूर्यकुमार यादव ने कहा, "हम पहले गेंदबाज़ी करेंगे। अच्छा विकेट लग रहा है और कल ओस भी थी। पहले राउंड से ही हम सोच रहे थे कि हम नॉकआउट टूर्नामेंट खेल रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं बदला। अबू धाबी में तो विकेट बिल्कुल अलग था। अर्शदीप और हर्षित की जगह बुमराह और वरुण वापस आ गए हैं।" सूर्या ने ऐसा इसलिए कहा, क्योंकि एक मैच हारते ही आगे की राह मुश्किल हो सकती है। ऐसे में हर मैच को नॉकआउट की तरह खेलने की सोच, टीम इंडिया को न सिर्फ इस टूर्नामेंट में बल्कि आगे भविष्य में होने वाले मल्टीनेशन इवेंट में फायदा पहुंचाएगी।