IND vs PAK: क्या भारतीय टीम को पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने की भुगतनी होगी सजा? जानें ICC और ACC का नियम

No shake hands India vs Pakistan: भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद जैसे ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने को तबाह किया और पाकिस्‍तानी आर्मी को भी मुंह तोड़ जवाब दिया। अब उसी तर्ज पर भारतीय टीम ने भी पाकिस्‍तान की टीम को एशिया कप 2025 के ग्रुप चरण मुकाबले में एकतरफा मात दी है। भारत ने पाकिस्‍तान को 25 गेंद शेष रहते 7 विकेट से रौंदा है। लेकिन, अब इस मैच से ज्‍यादा चर्चा टीम इंडिया के पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मैच के बाद हाथ न मिलाने को लेकर है, जिसकी शिकायत पीसीबी ने मैच रेफरी से की है। अब सवाल ये है कि क्‍या भारतीय टीम को इसके लिए सजा मिलेगी?