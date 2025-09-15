Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs PAK: क्या भारतीय टीम को पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने की भुगतनी होगी सजा? जानें ICC और ACC का नियम

No shake hands India vs Pakistan: भारत ने एशिया कप 2025 में पाकिस्‍तान के खिलाफ 7 विकेट की एकतरफा जीत दर्ज की है। लेकिन, इस जीत से ज्‍यादा चर्चा भारतीय टीम के पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने को लेकर है, जिसकी शिकायत मैच रेफरी से की गई है। अब सवाल ये है कि क्‍या टीम इंडिया को सजा मिलेगी?

भारत

lokesh verma

Sep 15, 2025

No shake hands India vs Pakistan
No shake hands India vs Pakistan: भारत को मैच जिताने के बाद पाकिस्‍तानी खिलाडि़यों से हाथ मिलाए बगैर पवेलियन लौटते सुर्यकुमार यादव। (फोटो सोर्स: IANS)

No shake hands India vs Pakistan: भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद जैसे ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने को तबाह किया और पाकिस्‍तानी आर्मी को भी मुंह तोड़ जवाब दिया। अब उसी तर्ज पर भारतीय टीम ने भी पाकिस्‍तान की टीम को एशिया कप 2025 के ग्रुप चरण मुकाबले में एकतरफा मात दी है। भारत ने पाकिस्‍तान को 25 गेंद शेष रहते 7 विकेट से रौंदा है। लेकिन, अब इस मैच से ज्‍यादा चर्चा टीम इंडिया के पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मैच के बाद हाथ न मिलाने को लेकर है, जिसकी शिकायत पीसीबी ने मैच रेफरी से की है। अब सवाल ये है कि क्‍या भारतीय टीम को इसके लिए सजा मिलेगी?

मैच के बाद नहीं मिले हाथ

सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने मैच जीतने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाकर दुनिया को एक बड़ा संदेश देने का काम किया है। उन्‍होंने साफ कर दिया कि आतंकियों को पनाह देने वाले देश से भारत कोई रिश्‍ता नहीं रखना चाहता है, लेकिन वह खेल भावना को ध्‍यान में रखते अपना खेलने का कर्तव्‍य जरूर पूरा करेगा।

ये भी पढ़ें

IND vs PAK: भारत से पिटने के बाद पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा घमंड हुआ चूर-चूर, मैच के बाद छिपाया मुंह
क्रिकेट
Ind vs Pak Match Highlights

पाकिस्‍तानी खिलाड़ी हाथ मिलाने का करते रहे इंतजार

दरअसल, टॉस के दौरान भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और पाकिस्तान के कप्‍तान सलमान आगा ने हाथ नहीं मिलाए। इसके बाद जब सूर्या ने छक्के मारकर भारत को चिर प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ जीत दिलाई तो वह और शिवम दुबे बिना किसी पाकिस्‍तानी खिलाड़ी से हाथ मिलाए ड्रेसिंग रूम में चले गए, जबकि पाकिस्‍तान की टीम हाथ मिलाने का इंतजार कर रही थी।

मैच रेफरी तक पहुंचा मामला

पाकिस्तान के कोच माइक हेसन ने बताया कि उनकी टीम हाथ मिलाने का इंतजार कर रही थी, लेकिन भारत ने उन्हें नजरअंदाज किया। इसी वजह से कप्तान सलमान आगा भी पोस्‍ट मैच के इंटरव्यू में नहीं आए। मैच खत्म होने के कुछ देर बाद पीसीबी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तान के टीम मैनेजर की ओर से हाथ नहीं मिलाने पर मैच रेफरी के समक्ष औपचारिक विरोध दर्ज कराया गया।

सूर्या बोले- पहले ही ले लिया था फैसला

वहीं, भारतीय कप्‍तान सूर्यकुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया कि हाथ नहीं मिलाने का फैसला बीसीसीआई और भारत सरकार पहले ही ले चुके थे। हम यहां सिर्फ मैच खेलने आए और हमने पाकिस्‍तान को उचित जवाब दे दिया है। जब उनसे सवाल किया गया कि क्या हाथ नहीं मिलाना खेल भावना के विरुद्ध नहीं है? इस पर सूर्या ने साफ कहा कि जिंदगी में कुछ ही चीजें खेल भावना से ऊपर होती हैं। मैंने प्रेजेंटेशन में भी कहा था कि हम पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के साथ हैं, उनके परिवारों के साथ हैं।

क्या है ICC और ACC का नियम

क्रिकेट की किसी भी किताब में ये नहीं लिखा है कि मैच के बाद हाथ मिलाना आवश्‍यक है। यानी हाथ नहीं मिलाने को लेकर कोई नियम नहीं है। हालांकि ये खेल भावना का हिस्सा है, जिस कारण मैच के बाद दोनों टीम के प्‍लेयर एक-दूसरे मिलते हैं और हाथ मिलाते हैं। इससे साफ होता है कि जब इसके लिए कोई नियम ही नहीं है तो सजा का सवाल भी नहीं उठता है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Published on:

15 Sept 2025 09:12 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs PAK: क्या भारतीय टीम को पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने की भुगतनी होगी सजा? जानें ICC और ACC का नियम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.