NZ vs AFG Live Streaming: राशिद खान या मिचेल सेंटनर, किसकी फिरकी बल्लेबाजों के लिए साबित होगी पहेली? यहां देखें फ्री में लाइव मैच

NZ vs AFG T20 World Cup 2024 Live Streaming: शनिवार की सुबह गयाना में न्यूजीलैंड को टक्कर देने अफगानिस्तान की टीम उतरेगी। इस मुकाबले में दुनियाभर के फैंस की नजरे दोनों टीमों के गेंदबाजी आक्रमण पर होगी। जानें कहां और कब भारत में लाइव मैच देख सकते हैं।

NZ vs AFG T20I Live Streaming Details: शनिवार को T20 वर्ल्ड कप 2024 (T20 World Cup 2024) में चार मैच खेले जाने हैं, जिसका पहला मैच अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड (New Zealand vs Afghanistan) के बीच खेला जाना है। यह मुकाबला 8 जून को भारतीय समयानुसार सुबह 5 बजे से गयाना के प्रॉविडेंस स्टेडियम (Providence Stadium, Guyana) में खेला जाएगा। जहां न्यूजीलैंड इस विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत करेगी तो वहीं अफगानिस्तान लगातार दूसरी जीत हासिल करने के इरादे से उतरेगी। दोनों टीमों के बीच अब तक दो ही टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले गए हैं और ये दोनों ही T20 वर्ल्ड कप 2024 में आए हैं। एक मैच में न्यूज़ीलैंड को जीत मिली थी, तो दूसरा रद्द हो गया था।