Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

NZ vs ENG 1st ODI Highlights: हैरी ब्रूक ने छक्‍कों की बारिश के साथ तूफानी शतक जड़ निकाला कीवी गेंदबाजों दम, न्यूजीलैंड के सामने रखा 224 रन का लक्ष्य

New Zealand vs England 1st ODI Highlights: इंग्‍लैंड और न्‍यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच बे ओवल में खेला जा रहा है, जिसमें इंग्लिश पारी 150 के नीचे सिमटती नजर आ रही थी। लेकिन, कप्तान हैरी ब्रूक ने विस्‍फोटक शतक जड़ते हुए इंग्लैंड को संकट से निकाला और न्यूजीलैंड के सामने 224 रन का लक्ष्य रखा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Oct 26, 2025

New Zealand vs England 1st ODI Highlights

हैरी ब्रूक। (Photo Credit: IANS)

New Zealand vs England 1st ODI Highlights: इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच रविवार को बे ओवल में वनडे सीरीज का पहला मैच खेला जा रहा है, जिसमें इंग्लैंड ने कप्तान हैरी ब्रूक की शतकीय पारी के दम पर खराब शुरुआत के बावजूद सम्मानजनक स्कोर बनाया। न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 224 रन का लक्ष्य रखा है। इस मैच में एक समय इंग्‍लैंड की पारी 150 के आसपास सिमटती नजर आ रही थी, लेकिन कप्‍तान हैरी ब्रूक ने संकटमोचक बनते हुए टीम को मुश्किल से उबारा। ब्रूक ने 101 गेंदों में 11 छक्कों और 9 चौकों की मदद से 135 रन बनाए।

56 के स्कोर तक गंवा दिए छह विकेट

मुकाबले में टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने पहली ही गेंद पर जेमी स्मिथ (0) का विकेट गंवा दिया। टीम अभी संभली तक नहीं थी कि दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर बेन डकेट (2) और छठी गेंद पर जो रूट (2) पवेलियन लौट गए। आलम ये रहा कि इंग्लैंड की टीम 56 के स्कोर तक छह विकेट गंवा चुकी थी। यहां से हैरी ब्रूक ने कप्तानी पारी खेलते हुए टीम को संभाला। पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे ब्रूक ने जेमी ओवरटन के साथ 86 गेंदों में 87 रन जोड़ते हुए टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने की कोशिश की। जेमी ओवरटन 54 गेंदों में 1 छक्के और 6 चौकों की मदद से 46 रन बनाकर आउट हुए।

ब्रूक ने लगाई 20 बाउंड्री

हैरी ब्रूक ने 10वें विकेट के लिए ल्यूक वुड के साथ 32 गेंदों में 57 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 223 रन तक पहुंचाया। ब्रूक 101 गेंदों में 11 छक्कों और 9 चौकों की मदद से 135 रन बनाकर आउट हुए। न्यूजीलैंड की ओर से जकारी फाउलकेस ने 7 ओवरों में 41 रन देकर 4 शिकार किए। वहीं, जैकब डफी ने 55 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। इनके अलावा, मैट हेनरी ने 2, जबकि कप्तान मिचेल सेंटनर ने 1 विकेट अपने नाम किया।

दूसरा मैच हैमिल्टन में 29 अक्टूबर को

इंग्लैंड के खिलाफ तीन मुकाबलों की टी20 सीरीज 0-1 से गंवाने के बाद न्यूजीलैंड की टीम तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज अपने नाम करने उतरी है। दोनों देशों के बीच सीरीज का दूसरा मैच हैमिल्टन में 29 अक्टूबर को आयोजित होगा, जबकि वेलिंगटन में 1 नवंबर को सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच खेला जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

26 Oct 2025 11:03 am

Hindi News / Sports / Cricket News / NZ vs ENG 1st ODI Highlights: हैरी ब्रूक ने छक्‍कों की बारिश के साथ तूफानी शतक जड़ निकाला कीवी गेंदबाजों दम, न्यूजीलैंड के सामने रखा 224 रन का लक्ष्य

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

2027 के विश्व कप में भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित होंगे ये खिलाड़ी, पूर्व चीफ सेलेक्टर ने बताए नाम

Virat Kohli and Rohit Sharma
क्रिकेट

भारत को सिडनी में जीत के बाद लगा तगड़ा झटका, इंजरी के चलते इतने हफ्ते के लिए क्रिकेट से दूर हुए श्रेयस अय्यर

Shreyas Iyer Injury Update
क्रिकेट

रोहित शर्मा ODI क्रिकेट से कब लेंगे संन्यास? बचपन के कोच का बड़ा खुलासा

Rohit Sharma ODI Retirement
क्रिकेट

परफॉर्म कर, वरना बाहर बिठा दूंगा… गौतम गंभीर ने सिडनी में इस भारतीय खिलाड़ी को दी थी ‘धमकी’

Gautam Gambhir stern warning to Harshit Rana
क्रिकेट

IND W vs BAN W: सेमीफाइनल की रिहर्सल के साथ आज टीम इंडिया को दूर करनी होंगी ये कमियां

IND W vs BAN W
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.