मुकाबले में टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने पहली ही गेंद पर जेमी स्मिथ (0) का विकेट गंवा दिया। टीम अभी संभली तक नहीं थी कि दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर बेन डकेट (2) और छठी गेंद पर जो रूट (2) पवेलियन लौट गए। आलम ये रहा कि इंग्लैंड की टीम 56 के स्कोर तक छह विकेट गंवा चुकी थी। यहां से हैरी ब्रूक ने कप्तानी पारी खेलते हुए टीम को संभाला। पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे ब्रूक ने जेमी ओवरटन के साथ 86 गेंदों में 87 रन जोड़ते हुए टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने की कोशिश की। जेमी ओवरटन 54 गेंदों में 1 छक्के और 6 चौकों की मदद से 46 रन बनाकर आउट हुए।