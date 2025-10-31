Patrika LogoSwitch to English

इस तेज गेंदबाज की लगी लॉटरी, सीरीज के बीच न्यूजीलैंड की वनडे टीम में अचानक हुई एंट्री

New Zealand vs England: इंग्लैंड तीन मैचों की वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड से 2-0 से आगे है। ऐसे में तीसरे वनडे के लिए जहां मेहमान इंग्लैंड की टीम क्लीन स्वीप से बचने के इरादे से मैदान पर उतरेगी, वहीं न्यूजीलैंड अपना सम्मान बचाना चाहेगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 31, 2025

Kristian Clarke

क्रिस्टियन क्लार्क, गेंदबाज, न्यूजीलैंड (Photo Credit- IANS)

NZ vs ENG 3rd ODI: न्यूजीलैंड के पेसर मैट हेनरी लेफ्ट कॉफ स्ट्रेन के चलते शनिवार को इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाले तीन वनडे मैचों की सीरीज के आखिरी मुकाबले से बाहर हो गए हैं। ऐसे में उनकी जगह युवा तेज गेंदबाज क्रिस्टियन क्लार्क को पहली बार वनडे टीम में शामिल किया गया है। इसकी जानकारी शुक्रवार को न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की ओर से दी गई।

इंग्लैंड के खिलाफ हेमिल्टन में खेले गए दूसरे वनडे के लिए मैट हेनरी लेफ्ट कॉफ स्ट्रेन से रिकवर नहीं पाए। इसके चलते वह शुक्रवार 31 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च लौट गए। वहीं उनकी जगह घरेलू मैच में शानदार प्रदर्शन करने वाले 24 वर्षीय तेज गेंदबाज क्रिस्टियन क्लार्क को कीवी टीम में शामिल किया गया है। उन्होंने गुरुवार को फोर्ड ट्रॉफी में गेंद और बल्ले से कमाल का प्रदर्शन किया। उन्होंने जहां अपना पहला लिस्ट-ए शतक ठोका, वहीं 57 रन देकर 3 विकेट भी चटकाए। उनके इस शानदार प्रदर्शन से गुरुवार को नार्दन डिस्ट्रिक्ट ने सेंट्रल स्टैग्स को हराया।

क्रिस्टियन क्लार्क 2020 में न्यूजीलैंड की अंडर-19 वर्ल्ड कप अभियान का हिस्सा थे, जहां उन्होंने खेल के सभी विभागों में शानदार प्रदर्शन किया था। 2022 के बाद उन्होंने नार्दन डिस्ट्रिक्ट की तरफ से सभी प्रारूपों में खेला। इतना ही नहीं, वह इस साल की शुरुआत में बांग्लादेश दौर पर न्यूजीलैंड-ए टीम का हिस्सा थे।

क्रिस्टियन क्लार्क ने अब तक 25 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 778 रन बनाए हैं, साथ ही इतने ही मैच में उन्होंने 3.46 की इकॉनमी से कुल 72 विकेट चटकाए हैं। वहीं लिस्ट-ए क्रिकेट में उन्होंने 31 मैच में कुल 332 रन बनाए हैं, साथ इतने ही मैच में उन्होंने 5.67 की इकॉनमी से कुल 52 विकेट झटके हैं।

'इज्जत' बचाने उतरेगी कीवी टीम

इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में 4 विकेट और दूसरे मुकाबले में 5 विकेट से हराया था। ऐसे में 1 नवंबर को होने वाले तीसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड क्लीन स्वीप से बचाव के इरादे से इंग्लैंड के खिलाफ खेलने उतरेगी।

