इस तेज गेंदबाज की लगी लॉटरी, सीरीज के बीच न्यूजीलैंड की वनडे टीम में अचानक हुई एंट्री

इंग्लैंड के खिलाफ हेमिल्टन में खेले गए दूसरे वनडे के लिए मैट हेनरी लेफ्ट कॉफ स्ट्रेन से रिकवर नहीं पाए। इसके चलते वह शुक्रवार 31 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च लौट गए। वहीं उनकी जगह घरेलू मैच में शानदार प्रदर्शन करने वाले 24 वर्षीय तेज गेंदबाज क्रिस्टियन क्लार्क को कीवी टीम में शामिल किया गया है। उन्होंने गुरुवार को फोर्ड ट्रॉफी में गेंद और बल्ले से कमाल का प्रदर्शन किया। उन्होंने जहां अपना पहला लिस्ट-ए शतक ठोका, वहीं 57 रन देकर 3 विकेट भी चटकाए। उनके इस शानदार प्रदर्शन से गुरुवार को नार्दन डिस्ट्रिक्ट ने सेंट्रल स्टैग्स को हराया।