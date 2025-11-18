भारत के खिलाफ मैच से पहले वैभव से खौफजदा ओमान के खिलाड़ी, पूछा- 14 साल के हो, इतने लंबे छक्के कैसे मारते हो?

Oman players on Vaibhav Suryavanshi: एशिया कप राइजिंग स्‍टार्स 2025 में भारत ए के पहले ही मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने गगनचुंबी छक्‍कों की बारिश कर दी थी। उन्‍होंने 11 चौके और 15 छक्के की मदद से 144 रन की विस्‍फोटक पारी खेलते हुए विपक्षी गेंदबाजों के धागे खोल दिए थे। आज 18 नवंबर को ओमान की टीम का उनसे सामना होने जा रहा है। भारत के खिलाफ इस मुकाबले से पहले शायद ओमान के खिलाड़ी शायद वैभव की छक्‍के मारने की कला से खौफजदा हैं। विपक्षी टीम के युवा खिलाड़ी समय श्रीवास्तव और आर्यन बिष्ट का कहना है कि जब उनका वैभव से सामना होगा तो उनसे ये जरूर पूछेंगे कि 14 साल की उम्र में आप इतने लंबे छक्के कैसे मार रहे हैं?