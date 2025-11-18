Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

भारत के खिलाफ मैच से पहले वैभव से खौफजदा ओमान के खिलाड़ी, पूछा- 14 साल के हो, इतने लंबे छक्के कैसे मारते हो?

Oman players on Vaibhav Suryavanshi: एशिया कप राइजिंग स्‍टार्स 2025 में आज 18 नवंबर को भारत ए और ओमान के बीच मैच खेला जाएगा। इस मैच से पहले ओमान के लिए वैभव सूर्यवंशी अबूझ पहेली बने हुए हैं। ओमान के प्‍लेयर्स का कहना है कि सिर्फ 14 साल की उम्र में वह इतने लंबे छक्‍के कैसे मारते हैं?

3 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 18, 2025

Oman players on Vaibhav Suryavanshi

14 वर्षीय भारतीय बल्‍लेबाज वैभव सूर्यवंशी। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/cricketcomau)

Oman players on Vaibhav Suryavanshi: एशिया कप राइजिंग स्‍टार्स 2025 में भारत ए के पहले ही मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने गगनचुंबी छक्‍कों की बारिश कर दी थी। उन्‍होंने 11 चौके और 15 छक्के की मदद से 144 रन की विस्‍फोटक पारी खेलते हुए विपक्षी गेंदबाजों के धागे खोल दिए थे। आज 18 नवंबर को ओमान की टीम का उनसे सामना होने जा रहा है। भारत के खिलाफ इस मुकाबले से पहले शायद ओमान के खिलाड़ी शायद वैभव की छक्‍के मारने की कला से खौफजदा हैं। विपक्षी टीम के युवा खिलाड़ी समय श्रीवास्तव और आर्यन बिष्ट का कहना है कि जब उनका वैभव से सामना होगा तो उनसे ये जरूर पूछेंगे कि 14 साल की उम्र में आप इतने लंबे छक्के कैसे मार रहे हैं?

वैभव ने एक मैच में बनाए कई रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी ने यूएई के खिलाफ निडर पावर हिटिंग का एक अद्भुत उदाहरण पेश किया था। उन्होंने 11 चौके और 15 छक्के और 342.85 के साथ सिर्फ 42 गेंदों पर 144 रन की जबरदस्‍त पारी खेली थी। ये किसी भी टी20 शतक का अब तक का चौथा सबसे उच्‍च स्ट्राइक रेट है। इस मैच में उन्‍होंने 32 गेंदों में शतक पूरा किया, जो पुरुषों के टी20 में किसी भारतीय का संयुक्त रूप से दूसरा सबसे तेज शतक है। इस मामले में उन्‍होने 2018 में बनाए गए ऋषभ पंत के के रिकॉर्ड की बराबरी की। इसके बाद पाकिस्‍तान ए के खिलाफ उन्‍होंने 28 गेंदों में 45 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। हालांकि उस मैच में टीम हार गई।

'14 साल की उम्र में आप छक्के कैसे मार रहे हैं?'

टीओआई को दिए एक इंटरव्‍य में ओमान के खिलाड़ी आर्यन बिष्ट ने कहा कि हमने वैभव को सिर्फ टीवी पर देखा है और अब हम उनके खिलाफ खेलेंगे। जब आप 14 साल के होते हैं और गेंद को इतनी दूर तक मार पाते हैं तो यह असाधारण प्रतिभा होती है। यह ऐसा कुछ है, जो हर कोई नहीं कर सकता। निश्चित रूप से ऐसा कुछ जो मैं उस उम्र में नहीं कर सकता था। 14 साल की उम्र में आप छक्के कैसे मार रहे हैं? वह वाकई प्रतिभाशाली और बहुत अच्छा है। इसलिए मैं उसके खिलाफ खेलने के लिए उत्सुक हूं।

'मैं वैभव से बात करना चाहता हूं'

वहीं, मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर चुके ओमान के युवा खिलाड़ी समय श्रीवास्तव ने कहा कि वैभव से मिलना एक शानदार मौका होगा। मैं बस क्रिकेट के बारे में उनकी सोच जानना चाहता हूं। वह सिर्फ 14 साल के हैं और भारत के लिए पहले से ही बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं उनसे जरूर मिलना चाहता हूं। जिस तरह से वह बड़े-बड़े छक्के लगाते हैं, वह लाजवाब है। मैं इस बारे में उनसे बात करना चाहता हूं।

समय और आर्यन का भारत से जुड़ाव

रिपोर्ट के अनुसार, समय और आर्यन दोनों का भारत से गहरा नाता है। आर्यन के परिजन मूलरूप से उत्तराखंड के देहरादून के रहने वाले हैं। उनके पिता 2000 के दशक की शुरुआत में नौकरी के लिए ओमान चले गए थे और परिवार अंततः ओमान में ही बस गया। आर्यन ने बताया कि मेरा जन्म और पालन-पोषण ओमान में ही हुआ है। मैंने अपनी थोड़ी-बहुत स्कूली शिक्षा वहीं और बाकी भारत में की। मैंने ओमान के लिए अंडर-19 क्रिकेट खेला और आगे बढ़ा। अंडर-19 के बाद मैंने काफी स्थानीय क्रिकेट खेला और इसी तरह मैं राष्ट्रीय टीम में पहुंचा।

रुद्रपुर की एक क्रिकेट अकादमी में लिया प्रशिक्षण

आर्यन ने बताया कि जब मैं सातवीं कक्षा में था, तब माता-पिता ने मुझे क्रिकेट सीखने के लिए भारत भेजने का फैसला किया। उन्हें लगा कि मेरे लिए शुरुआत में भारत में ही खेल सीखना बेहतर होगा और मैं देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए कभी भी ओमान लौट सकता हूं। मेरी क्रिकेट की नींव भारत में बनी थी। इसके बाद मैंने रुद्रपुर की एक अकादमी में प्रशिक्षण लिया।

मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था समय का जन्‍म

वहीं, समय का जन्म मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था और भारत में घरेलू क्रिकेट खेलने के बाद वे ओमान चले गए। उन्होंने लगातार रैंकिंग में सुधार किया और अब एक लेग स्पिनर के रूप में ओमान के गेंदबाजी आक्रमण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। वह कहते हैं कि शेन वार्न मेरे हीरो और आदर्श हैं। बचपन में मैं उन्हें और उनके वीडियो देखा करता था और मैंने हर तरह से उनका अनुसरण किया। उनकी गेंदबाजी, उनकी मानसिक शक्ति, उनके कौशल… सब कुछ।

अय्यर-पाटीदार के साथ खेल चुके हैं समय

उन्‍होंने बताया कि मैंने वेंकटेश अय्यर, रजत पाटीदार और आशुतोष शर्मा के साथ आयु समूह क्रिकेट और अखिल भारतीय टूर्नामेंट खेले हैं। हम अभी भी संपर्क में हैं और एक-दूसरे से बात करते रहते हैं। बता दें कि समय और आर्यन दोनों 2025 एशिया कप के दौरान ओमान की टीम का हिस्सा थे, जिसके फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता था।

ये भी पढ़ें

Ind A vs Pak A: UAE के सामने बने शेर पाकिस्‍तान के आगे हुए ढेर, भारत की 8 विकेट से एकतरफा हार
क्रिकेट
Ind A vs Pak A Highlights

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Updated on:

18 Nov 2025 11:38 am

Published on:

18 Nov 2025 11:35 am

Hindi News / Sports / Cricket News / भारत के खिलाफ मैच से पहले वैभव से खौफजदा ओमान के खिलाड़ी, पूछा- 14 साल के हो, इतने लंबे छक्के कैसे मारते हो?

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026 ऑक्‍शन में RCB को सिर्फ 16.4 करोड़ में भरने होंगे 8 स्लॉट, पृथ्वी शॉ समेत इन स्टार प्लेयर्स पर रहेगी नजर

RCB eyes on pick 8 players
क्रिकेट

क्रिकेट के ‘रबर मैन’ जिनको सिर्फ फील्डिंग के दम पर मिला ‘मैन ऑफ द मैच’

क्रिकेट

कोलकाता टेस्ट पिच या गिल के इंजर्ड होने से नहीं हारा भारत, गावस्कर ने असली वजह बताते हुए गंभीर को दी ये वार्निंग

Sunil Gavaskar warns Gautam Gambhir
क्रिकेट

India A vs Oman: आज भारत के लिए करो या मरो की जंग, वैभव सूर्यवंशी समेत इन धुरंधरों पर टिकी निगाहें

India A vs Oman do and die match
क्रिकेट

IPL 2026 के लिए 9 टीमों के कप्तान तय, अब सबकी नजर इस टीम पर

IPL 2026
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.