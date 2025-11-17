Patrika LogoSwitch to English

Ind A vs Pak A: UAE के सामने बने शेर पाकिस्‍तान के आगे हुए ढेर, भारत की 8 विकेट से एकतरफा हार

Ind A vs Pak A Highlights: एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 के अपने दूसरे मैच में भारत ए को पाकिस्‍तान के खिलाफ 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है। जबकि इससे पहले टीम इंडिया ने यूएई के खिलाफ 148 रन से बड़ी जीत दर्ज की थी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 17, 2025

Ind A vs Pak A Highlights

भारत ए को हराकर जीत की खुशी मनाते पाकिस्‍तानी बल्‍लेबाज माज सदाकत और मोहम्मद फाइक। (फोटो सोर्स: एक्‍स/ACCMedia1)

Ind A vs Pak A Highlights: एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 के पहले मुकाबले में 297 रनों का विशाल स्‍कोर बना भारत ए ने यूएई को 148 रनों के अंतर से रौंदा था। वहीं, अब उसी टीम इंडिया को पाकिस्‍तान के खिलाफ 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है। रविवार को दोहा में खेले गए इस महामुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम 19 ओवर में 136 रन पर ढेर हो गई। इसके जवाब में पाकिस्तान ए ने माज सदाकत के हरफनमौला प्रदर्शन के दम पर सिर्फ 13.2 ओवर में 137 रन बनाते हुए शानदार जीत दर्ज की।

पाइंट्स टेबल में छिना शीर्ष स्‍थान

भारत ए की क्रिकेट टीम अब इस मुकाबले को हारने के बाद अब ग्रुप बी शीर्ष से दूसरे पायदान पर पहुंच गई है। उसके दो मैचों में एक जीत के साथ दो अंक हैं। वहीं, पाकिस्‍तान ए इस इस जीत के साथ ग्रुप बी पाइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गया है। उसके दो मैचों में दो जीत के साथ चार अंक हैं। इस ग्रुप में ओमान तीसरे और यूएई क्रमश: तीसरे और चौथे स्‍थान पर हैं।

सदाकत ने खेली 79 रनों की तूफानी पारी

भारत के 137 रनों के टारगेट का पीछा करने पाकिस्तान ए को अच्‍छी शुरुआत मिली। पहले विकेट के लिए माज सदाकत और मोहम्मद नईम के बीच 55 रनों की पार्टनरशिप हुई। इस साझेदारी को यश ठाकुर ने 5.3 ओवर में नईम (14) को नमन धीर के हाथों कैच कराकर तोड़ा। इसके बाद सुयश शर्मा ने 94 के स्कोर पर यासिर खान (11) को अपना शिकार बनाया। फिर माज सदाकत ने तेज से रन बनाए और मोहम्मद फाइक के साथ 13.2 ओवर में पाकिस्‍तान की जीत सुनिश्चित की। सदाकत ने 79 और फाइक ने 16 रनों की नाबाद पारियां खेलीं।

136 रन पर सिमटी भारत ए टीम

इससे पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम पर पाकिस्तान के गेंदबाजों ने जमकर कहर बरपाया और पूरी टीम को 19 ओवर में महज 136 रन पर समेट दिया। जबकि इसी टीम ने पिछले मुकाबले में 297 रन बनाते हुए यूएई के खिलाफ 144 रनों की बड़ी जीत दर्ज की थी। इस मैच में वैभव सूर्यवंशी ने महज 28 गेंदों पर 45 रनों की पारी खेली। वहीं, नमन धीर ने 35 और हर्ष दुबे ने 19 रन की पारियां खेलीं। जबकि 6 बल्लेबाज दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच सके। पाकिस्तान ए की ओर से शाहिद अजीज ने तीन विकेट, साद मसूद और माज सदाकत ने दो-दो विकेट चटकाए।

Published on:

17 Nov 2025 06:47 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Ind A vs Pak A: UAE के सामने बने शेर पाकिस्‍तान के आगे हुए ढेर, भारत की 8 विकेट से एकतरफा हार

