इससे पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम पर पाकिस्तान के गेंदबाजों ने जमकर कहर बरपाया और पूरी टीम को 19 ओवर में महज 136 रन पर समेट दिया। जबकि इसी टीम ने पिछले मुकाबले में 297 रन बनाते हुए यूएई के खिलाफ 144 रनों की बड़ी जीत दर्ज की थी। इस मैच में वैभव सूर्यवंशी ने महज 28 गेंदों पर 45 रनों की पारी खेली। वहीं, नमन धीर ने 35 और हर्ष दुबे ने 19 रन की पारियां खेलीं। जबकि 6 बल्लेबाज दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच सके। पाकिस्तान ए की ओर से शाहिद अजीज ने तीन विकेट, साद मसूद और माज सदाकत ने दो-दो विकेट चटकाए।