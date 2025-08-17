कितना खतरनाक काम कर रहे हैं रवींद्र जडेजा! ब्रेट ली ने किया सावधान, जानें पूरा मामला

Brett Lee on Ravindra jadeja: आपने रवींद्र जडेजा को मैदान पर अक्सर बल्ले को तलवार की तरह लहराकर जश्न मनाते हुए देखा होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली ने जड्डू को सावधान किया है कि इससे उनके रोटेटर कफ की मांसपेशी चोटिल हो सकती है। ब्रेट ली ने रविवार को अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "मुझे लगता है कि जडेजा के चोटिल होने का एकमात्र कारण तलवारबाजी के अंदाज वाला सेलिब्रेशन हो सकता है, जिससे उनके दौरान कंधे की मांसपेशी (रोटेटर कफ) को चोट पहुंच सकती है। हालांकि, मुझे यह सेलिब्रेशन बहुत पसंद है, लेकिन उन्हें शरीर का ख्याल रखना चाहिए। इसे ज्यादा जोर से नहीं करना चाहिए।"