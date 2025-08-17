Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

Asia Cup 2025 के लिए क्रिकेट कमेंटेटर ने चुनी भारतीय टीम, जानिए किसका कटा पत्ता और किसे मिली जगह

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से यूएई में होगा। भारतीय टीम को पहले मैच में यूएई से भिड़ना है।

भारत

Satya Brat Tripathi

Aug 17, 2025

Team India
भारतीय क्रिकेट टीम (Photo Credit - IANS)

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का आयोजन 9 से 28 सितंबर तक किया जाएगा। इसके लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान मंगलवार को किया जा सकता है। ऐसे में जहां कई पूर्व क्रिकेटर इस महत्वपूर्ण टूर्नामेंट को लेकर अपनी-अपनी संभावनाएं जता रहे हैं, वहीं इसी कड़ी में क्रिकेटर कमेंटेटर हर्षा भोगले ने भी संभावित भारतीय टीम का चयन किया है। उन्होंने अपनी संभावित 15 सदस्यीय स्क्वाड में 4 बल्लेबाज, तीन ऑलराउंडर, दो विकेट-कीपर और छह गेंदबाजों को जगह दी है।

अपने यूट्यूब चैनल पर चर्चा करते हुए हर्षा भोगले ने भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी में कोई परिवर्तन नहीं किया है। उन्होंने इसकी जिम्मेदारी संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को दी। नंबर-3 बल्लेबाजी क्रम पर तिलक वर्मा और नंबर-4 पर उन्होंने श्रेयस अय्यर को जगह दी है। कप्तान सूर्य कुमार यादव को उन्होंने नंबर-5 पर जगह दी है। इसके बाद टीम दो ऑलराउंडर को मौका दे सकती है। उन्होंने इस भूमिका के लिए हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर को टीम में शामिल किया है। विकेट-कीपर के तौर पर संजू सैमसन भोगले की पहली पसंद हैं। इस भूमिका में बैकअप के रूप में उन्होंने जितेश शर्मा को चुना है।

तेज गेंदबाजी में भोगले ने जसप्रीत बुमराह को शामिल किया। इसके अलावा उन्होंने अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा को भी चुना। स्पिन के लिए भोगले ने कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती को चुना, जो अपने विकेट लेने के कौशल और विविधता के लिए जाने जाते हैं।

ये भी पढ़ें

गेंदबाजों का काल बना 24 वर्षीय बल्लेबाज, महज 29 गेंद में ठोके नाबाद 86 रन ..और लगाए 10 छक्के-3 चौके
क्रिकेट
oval invincibles

यशस्वी और गिल का कटा पत्ता

हर्षा भोगले ने यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम में जगह नहीं दी है। इसके लिए उन्होंने कहा कि दोनों इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट खेल कर लौटे हैं। इस वजह से अचानक से उन्हें टी-20 क्रिकेट में खिलाना सही नहीं होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने रिंकू सिंह, शिवम दुबे, केएल राहुल और ईशान किशन को भी टीम में नहीं चुना है।

हर्षा भोगले की चुनी गई संभावित भारतीय टीम

बल्लेबाजी- अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्‍तान), तिलक वर्मा, श्रेयस अय्यर
ऑलराउंडर- अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, वॉशिंगटन सुंदर।
विकेटकीपर- संजू सैमसन, जितेश शर्मा
गेंदबाज- जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, प्रसिद्ध कृष्‍णा, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्‍नोई, कुलदीप यादव।

ये भी पढ़ें

क्या Asia Cup 2025 में खेलेंगे जसप्रीत बुमराह? सामने आई यह अपडेट
क्रिकेट
Jasprit Bumrah

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

17 Aug 2025 08:43 pm

Published on:

17 Aug 2025 07:43 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Asia Cup 2025 के लिए क्रिकेट कमेंटेटर ने चुनी भारतीय टीम, जानिए किसका कटा पत्ता और किसे मिली जगह

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.