Asia Cup 2025 के लिए क्रिकेट कमेंटेटर ने चुनी भारतीय टीम, जानिए किसका कटा पत्ता और किसे मिली जगह

अपने यूट्यूब चैनल पर चर्चा करते हुए हर्षा भोगले ने भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी में कोई परिवर्तन नहीं किया है। उन्होंने इसकी जिम्मेदारी संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को दी। नंबर-3 बल्लेबाजी क्रम पर तिलक वर्मा और नंबर-4 पर उन्होंने श्रेयस अय्यर को जगह दी है। कप्तान सूर्य कुमार यादव को उन्होंने नंबर-5 पर जगह दी है। इसके बाद टीम दो ऑलराउंडर को मौका दे सकती है। उन्होंने इस भूमिका के लिए हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर को टीम में शामिल किया है। विकेट-कीपर के तौर पर संजू सैमसन भोगले की पहली पसंद हैं। इस भूमिका में बैकअप के रूप में उन्होंने जितेश शर्मा को चुना है।