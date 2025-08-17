Asia Cup 2025 के लिए क्रिकेट कमेंटेटर ने चुनी भारतीय टीम, जानिए किसका कटा पत्ता और किसे मिली जगह

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का आयोजन 9 से 28 सितंबर तक किया जाएगा। इसके लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान मंगलवार को किया जा सकता है। ऐसे में जहां कई पूर्व क्रिकेटर इस महत्वपूर्ण टूर्नामेंट को लेकर अपनी-अपनी संभावनाएं जता रहे हैं, वहीं इसी कड़ी में क्रिकेटर कमेंटेटर हर्षा भोगले ने भी संभावित भारतीय टीम का चयन किया है। उन्होंने अपनी संभावित 15 सदस्यीय स्क्वाड में 4 बल्लेबाज, तीन ऑलराउंडर, दो विकेट-कीपर और छह गेंदबाजों को जगह दी है।
अपने यूट्यूब चैनल पर चर्चा करते हुए हर्षा भोगले ने भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी में कोई परिवर्तन नहीं किया है। उन्होंने इसकी जिम्मेदारी संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को दी। नंबर-3 बल्लेबाजी क्रम पर तिलक वर्मा और नंबर-4 पर उन्होंने श्रेयस अय्यर को जगह दी है। कप्तान सूर्य कुमार यादव को उन्होंने नंबर-5 पर जगह दी है। इसके बाद टीम दो ऑलराउंडर को मौका दे सकती है। उन्होंने इस भूमिका के लिए हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर को टीम में शामिल किया है। विकेट-कीपर के तौर पर संजू सैमसन भोगले की पहली पसंद हैं। इस भूमिका में बैकअप के रूप में उन्होंने जितेश शर्मा को चुना है।
तेज गेंदबाजी में भोगले ने जसप्रीत बुमराह को शामिल किया। इसके अलावा उन्होंने अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा को भी चुना। स्पिन के लिए भोगले ने कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती को चुना, जो अपने विकेट लेने के कौशल और विविधता के लिए जाने जाते हैं।
हर्षा भोगले ने यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम में जगह नहीं दी है। इसके लिए उन्होंने कहा कि दोनों इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट खेल कर लौटे हैं। इस वजह से अचानक से उन्हें टी-20 क्रिकेट में खिलाना सही नहीं होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने रिंकू सिंह, शिवम दुबे, केएल राहुल और ईशान किशन को भी टीम में नहीं चुना है।
बल्लेबाजी- अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, श्रेयस अय्यर
ऑलराउंडर- अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, वॉशिंगटन सुंदर।
विकेटकीपर- संजू सैमसन, जितेश शर्मा
गेंदबाज- जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव।