क्या Asia Cup 2025 में खेलेंगे जसप्रीत बुमराह? सामने आई यह अपडेट

Jasprit Bumrah available for Asia Cup 2025: वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते आगामी एशिया कप 2025 में भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के खेलने को लेकर चल रही तमाम अटकलों और आशंकाओं के बीच क्रिकेट प्रशंसकों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल, 31 वर्षीय भारतीय तेज गेंदबाज ने यूएई में 9 से 28 सितंबर तक खेले जाने वाले एशिया कप 2025 के लिए खुद को उपलब्ध बताया है।
जसप्रीत बुमराह ने हाल ही में इंग्लैंड का दौरा किया था, जहां वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत उन्होंने मेजबान टीम के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के तीन मुकाबलों में भारत की तरफ से खेला था। इसके बावजूद वह सीरीज में गेंद से काफी प्रभावशाली रहे, जहां उन्होंने 26 की औसत से कुल 14 विकेट चटकाए थे।
वैसे यदि टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पर नजर डालें तो भारतीय तेज गेंदबाज ने आखिरी मैच ICC T-20 पुरुष वनडे वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मुकाबला खेला था, जहां उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट चटकाए थे। वहीं, वनडे क्रिकेट पर गौर करें तो जसप्रीत बुमराह ने आखिरी मैच आईसीसी पुरुष वनडे वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल खेला था, जहां भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया से खिताबी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था।
वहीं, जनवरी में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5वें टेस्ट में गेंदबाजी करते समय पीठ के निचले हिस्से में चोट लगने के कारण जसप्रीत बुमराह को इस साल चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होना पड़ा था। आपको यहां बता दें कि भारतीय टीम के पूर्व तेज गेंदबाज अजीत अगरकर की अध्यक्षता में चयन समिति मंगलवार को एशिया कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का चयन करेगी। इस बार एशिया कप टी-20 फॉर्मेट में खेला जाएगा।