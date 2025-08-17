क्या Asia Cup 2025 में खेलेंगे जसप्रीत बुमराह? सामने आई यह अपडेट

वैसे यदि टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पर नजर डालें तो भारतीय तेज गेंदबाज ने आखिरी मैच ICC T-20 पुरुष वनडे वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मुकाबला खेला था, जहां उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट चटकाए थे। वहीं, वनडे क्रिकेट पर गौर करें तो जसप्रीत बुमराह ने आखिरी मैच आईसीसी पुरुष वनडे वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल खेला था, जहां भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया से खिताबी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था।