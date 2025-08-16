Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

एशिया कप से पहले भारत के लिए अच्छी खबर, टी-20 में 4 शतक लगाने वाले खिलाड़ी ने पास किया फिटनेस टेस्ट

Asia Cup 2025: एशिया कप का आयोजन 9 से 28 सितंबर तक दुबई में किया जाना है। भारत को 14 सितंबर को पाकिस्तान से खेलना है।

भारत

Satya Brat Tripathi

Aug 16, 2025

Team India
Team India (Photo Credit - IANS)

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। भारतीय टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपना फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है। सूर्य कुमार यादव ने आखिरी बार प्रतिस्पर्धी मुकाबला आईपीएल में खेला था, जिसमें उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया था। इसके बाद उन्होंने जून में जर्मनी के म्यूनिख में स्पोर्ट्स हर्निया की सर्जरी कराई थी।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सूत्रों ने बताया कि उन्होंने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है। वह एशिया कप में कप्तानी के लिए उपलब्ध हैं। वह कुछ दिन पहले तक BCCI के COE (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) में थे, जहां उनका पुनर्वास कार्यक्रम चला। अब उन्हें फिट घोषित कर दिया गया है। एशिया कप का आयोजन 9 से 28 सितंबर तक दुबई में किया जाना है। भारत को 14 सितंबर को पाकिस्तान से खेलना है। टीम चुनने के लिए सीनियर चयन समिति मंगलवार को मुंबई में बैठक करेगी।

आपको बता दें कि स्पोर्ट्स हर्निया की सर्जरी के बाद सूर्यकुमार यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था, ''पेट के निचले दाहिने हिस्से में स्पोर्ट्स हर्निया की सर्जरी करवाई। मुझे यह बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि सर्जरी के बाद मैं ठीक हो रहा हूं। मैदान पर वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं।'' फिटनेस हासिल करने के बाद सूर्य कुमार यादव अब मंगलवार को मुंबई में होने वाली चयन समिति की बैठक में शामिल हो सकेंगे।

ये भी पढ़ें

लियोनेल मेसी और अर्जेंटीना फुटबॉल टीम भारत आएगी या नहीं? केरल के खेल मंत्री ने बताया पूरा सच
खेल
Lionel Messi

एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) के बाद भारतीय क्रिकेट टीम अक्टूबर में 5 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी। यह दौरा घरेलू सरजमीं पर फरवरी-मार्च 2026 में होने वाले टी-20 वर्ल्ड कप (T-20 World Cup) के खिताब बचाव के लिए भारतीय टीम की तैयारियों के लिहाज से अहम है।

ये भी पढ़ें

अमेरिका ने U-19 World Cup 2026 के लिए किया क्वालीफाई, सभी 16 टीमों पर लगी मुहर
क्रिकेट
USA Cricket

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

16 Aug 2025 10:08 pm

Published on:

16 Aug 2025 10:07 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / एशिया कप से पहले भारत के लिए अच्छी खबर, टी-20 में 4 शतक लगाने वाले खिलाड़ी ने पास किया फिटनेस टेस्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.