एशिया कप से पहले भारत के लिए अच्छी खबर, टी-20 में 4 शतक लगाने वाले खिलाड़ी ने पास किया फिटनेस टेस्ट

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सूत्रों ने बताया कि उन्होंने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है। वह एशिया कप में कप्तानी के लिए उपलब्ध हैं। वह कुछ दिन पहले तक BCCI के COE (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) में थे, जहां उनका पुनर्वास कार्यक्रम चला। अब उन्हें फिट घोषित कर दिया गया है। एशिया कप का आयोजन 9 से 28 सितंबर तक दुबई में किया जाना है। भारत को 14 सितंबर को पाकिस्तान से खेलना है। टीम चुनने के लिए सीनियर चयन समिति मंगलवार को मुंबई में बैठक करेगी।