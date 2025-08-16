एशिया कप से पहले भारत के लिए अच्छी खबर, टी-20 में 4 शतक लगाने वाले खिलाड़ी ने पास किया फिटनेस टेस्ट

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। भारतीय टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपना फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है। सूर्य कुमार यादव ने आखिरी बार प्रतिस्पर्धी मुकाबला आईपीएल में खेला था, जिसमें उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया था। इसके बाद उन्होंने जून में जर्मनी के म्यूनिख में स्पोर्ट्स हर्निया की सर्जरी कराई थी।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सूत्रों ने बताया कि उन्होंने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है। वह एशिया कप में कप्तानी के लिए उपलब्ध हैं। वह कुछ दिन पहले तक BCCI के COE (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) में थे, जहां उनका पुनर्वास कार्यक्रम चला। अब उन्हें फिट घोषित कर दिया गया है। एशिया कप का आयोजन 9 से 28 सितंबर तक दुबई में किया जाना है। भारत को 14 सितंबर को पाकिस्तान से खेलना है। टीम चुनने के लिए सीनियर चयन समिति मंगलवार को मुंबई में बैठक करेगी।
आपको बता दें कि स्पोर्ट्स हर्निया की सर्जरी के बाद सूर्यकुमार यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था, ''पेट के निचले दाहिने हिस्से में स्पोर्ट्स हर्निया की सर्जरी करवाई। मुझे यह बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि सर्जरी के बाद मैं ठीक हो रहा हूं। मैदान पर वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं।'' फिटनेस हासिल करने के बाद सूर्य कुमार यादव अब मंगलवार को मुंबई में होने वाली चयन समिति की बैठक में शामिल हो सकेंगे।
एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) के बाद भारतीय क्रिकेट टीम अक्टूबर में 5 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी। यह दौरा घरेलू सरजमीं पर फरवरी-मार्च 2026 में होने वाले टी-20 वर्ल्ड कप (T-20 World Cup) के खिताब बचाव के लिए भारतीय टीम की तैयारियों के लिहाज से अहम है।