जॉर्डन कॉक्स और विल जैक्स उड़ाया गर्दा, द हंड्रेड के फाइनल में इस टीम को मिली सीधी एंट्री

The Hundred League Highlights: ओवल इनविंसिबल्स ने ओवल में अपने शहर के प्रतिद्वंद्वी लंदन स्पिरिट को 22 गेंद शेष रहते छह विकेट से हरा दिया। इस जीत में जॉर्डन कॉक्स 47 और विल जैक्स 45 की भूमिका रही। इसके साथ ही ओवल इनविंसिबल्स ने पॉइंट्स टेबल में टॉप पर रहते हुए सीधे फाइनल का टिकट सुनिश्चित कर लिया है। स्पिरिट ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए 100 गेंदों पर 7 विकेट खोकर 152 रन स्‍कोर बोर्ड पर टांगे थे। इसके जवाब में इनविंसिबल्स ने विस्‍फोटक बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए चार विकेट के नुकसान पर आसानी से लक्ष्‍य को हासिल कर लिया।