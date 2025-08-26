Patrika LogoSwitch to English

जॉर्डन कॉक्स और विल जैक्स उड़ाया गर्दा, द हंड्रेड के फाइनल में इस टीम को मिली सीधी एंट्री

The Hundred League: ओवल इनविंसिबल्स ने जॉर्डन कॉक्स और विल जैक्स की विस्‍फोटक पारियों के दम पर लंदन स्पिरिट के खिलाफ छह विकेट से जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ ही इनविंसिबल्स ने सीधे फाइनल का टिकट सुनिश्चित कर लिया है।

भारत

lokesh verma

Aug 26, 2025

The Hundred League Highlights
लंदन स्पिरिट के खिलाफ शॉट खेलते जॉर्डन कॉक्‍स। (फोटो सोर्स: @cricbuzz)

The Hundred League Highlights: ओवल इनविंसिबल्स ने ओवल में अपने शहर के प्रतिद्वंद्वी लंदन स्पिरिट को 22 गेंद शेष रहते छह विकेट से हरा दिया। इस जीत में जॉर्डन कॉक्स 47 और विल जैक्स 45 की भूमिका रही। इसके साथ ही ओवल इनविंसिबल्स ने पॉइंट्स टेबल में टॉप पर रहते हुए सीधे फाइनल का टिकट सुनिश्चित कर लिया है। स्पिरिट ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए 100 गेंदों पर 7 विकेट खोकर 152 रन स्‍कोर बोर्ड पर टांगे थे। इसके जवाब में इनविंसिबल्स ने विस्‍फोटक बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए चार विकेट के नुकसान पर आसानी से लक्ष्‍य को हासिल कर लिया।

स्पिरिट 50 रन के अंदर तीन विकेट गंवाए

मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी स्पिरिट ने जेमी स्मिथ के ज़रिए तेज शुरुआत की, जिन्होंने पहली दो गेंदों पर चौके जड़े। 17वीं और 23वीं गेंद के बीच तीन चौके और दोनों सलामी बल्लेबाज जेमी और वॉर्नर आउट होने से इनविंसिबल्स मुकाबले में वापस आ गई। वहीं, ओली पोप भी सिर्फ़ दो रन बनाकर आउट हो गए। स्पिरिट 50 रन के अंदर तीन विकेट खो दिए।

ओवरटन और रयान ने फूंकी मैच में जान

फिर केन विलियमसन और एश्टन टर्नर नाथन सॉटर की चालाकी का शिकार होकर जल्दी-जल्दी आउट हो गए, जिससे स्पिरिट टीम और पिछड़ गई। इसके बाद जेमी ओवरटन ने 18 गेंदों पर 31 रन और रयान हिगिंस ने 15 गेंदों पर 28 रन ने पारी में जान फूंक दी और 28 गेंदों पर 54 रन जोड़े, जिसके बाद स्पिरिट का स्कोर 7 विकेट पर 152 रन हो गया।

पहली गेंद पर ही गिरा पहला विकेट

स्पिरिट के लक्ष्य का पीछा करते इनविंसिबल्‍स का पहला विकेट पहली ही गेंद पर गिर गया। इसके बाद जॉर्डन कॉक्स और विल जैक्‍स ने विस्‍फोटक अंदाज में बल्‍लेबाजी की। दोनों ने ल्यूक वुड और ओवरटन पर कई चौके जड़े। डॉसन ने जैक्स को आउट किया। फिर सैम कुरेन ने चौहान को चौका जड़ दिया। कॉक्स ने भी दबाव बनाए रखा और ग्लीसन पर लगातार चौके जड़े। कुरेन ने डॉसन को छक्‍का जड़ा और अगली ही गेंद पर चलते बने।

अर्धशतक से चूके कॉक्‍स

कॉक्स अर्धशतक से तीन रन दूर रह गए, जब ओवरटन ने उनके स्टंप उखाड़ दिए। इसके बाद डोनोवन फरेरा ने केवल 9 गेंदों पर 24 रन की पारी खेलते हुए टीम की जीत सुनिश्चित की। ओवल इनविंसिबल्स की जीत के हीरो जॉर्डन कॉक्स 47 और विल जैक्स 45 रहे।

ओवल इनविंसिबल्स का नेट रन रेट +1.786

द हंड्रेड की पॉइंट्स टेबल में ओवल इनविंसिबल्स का नेट रन रेट +1.786 का है। जबकि ट्रेंट रॉकेट्स का +0.441 और नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स का +0.282 है। अगर रॉकेट्स या सुपरचार्जर्स को फाइनल की दौड़ में बने रहना है तो आखिरी मैच में बहुत बड़ी जीत दर्ज करने होगी, जो थोड़ा मुश्किल है। ऐसे में इनविंसिबल्‍स का फाइनल का टिकट पक्‍का माना जा रहा है।

Latest Cricket News

Published on:

26 Aug 2025 09:45 am

Hindi News / Sports / Cricket News / जॉर्डन कॉक्स और विल जैक्स उड़ाया गर्दा, द हंड्रेड के फाइनल में इस टीम को मिली सीधी एंट्री

