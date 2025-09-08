एशिया कप से पहले ट्राई सीरीज जीतकर फूले नहीं समां रहे पाकिस्तान के कप्तान, भारत समेत विपक्षी टीमों को दी ये चेतावनी

Salman Agha on Asia Cup 2025: पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ट्राई सीरीज के फाइनल में अफगानिस्तान को 75 रनों से हराते हुए खिताब अपने नाम कर लिया है। शारजाह में खेले गए इस मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट खोकर 141 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए। इसके जवाब में अफगानिस्तान की टीम 15.5 ओवर में महज 66 रन पर सिमट गई। पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद नवाज ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए जहां पांच विकेट चटकाए तो बल्ले से भी 25 रन की अहम पारी खेली है। इस जीत के बाद पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान आगा फूले नहीं समां रहे हैं। पिछले मुकाबले में अफगानिस्तान से हारने के बाद बावजूद सलमान को लगता है कि अब उनकी टीम एशिया कप 2025 के लिए पूरी तरह से तैयार है।
पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा ने मैच जीतने के बाद कहा कि मुझे लगता है कि यह एक ऐसा विकेट था, जहां 140 रन का स्कोर चुनौतीपूर्ण होने वाला था। हमें पता था कि यह उनके लिए मुश्किल होगा। वापसी के बाद से मोहम्मद नवाज बल्ले और गेंद से शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने परिस्थितियों का आकलन किया और दो स्पिनरों के साथ खेलने का फैसला किया। यह हमेशा एशिया कप की तैयारी को लेकर था। मुझे लगता है कि हम एक टीम के रूप में वास्तव में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने ज़्यादातर लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। अब हम अच्छी स्थिति में हैं और एशिया कप के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।
वहीं, अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने कहा कि हमने वैसा क्रिकेट नहीं खेला जैसा हम खेलना चाहते थे। हमने पावरप्ले में पांच विकेट गंवा दिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि विकेट इतना स्पिन करेगा। यह एक अलग विकेट साबित हुआ। उन्होंने कहा कि टी20 क्रिकेट में आपके पास वापसी करने का समय कम ही होता है।
राशिद ने एशिया कप को लेकर कहा कि टूर्नामेंट से पहले हमें परिस्थितियों को समझने का मौका मिला। मुझे लगता है कि हमने पिछले 8-9 महीनों में ज़्यादा टी20 क्रिकेट नहीं खेला है। इस टूर्नामेंट से हमें एशिया कप से पहले मदद मिली है और एक टीम के तौर पर भी यह हमारे लिए मददगार साबित होगा।