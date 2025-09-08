Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

एशिया कप से पहले ट्राई सीरीज जीतकर फूले नहीं समां रहे पाकिस्तान के कप्तान, भारत समेत विपक्षी टीमों को दी ये चेतावनी

Salman Agha on Asia Cup 2025: अफगानिस्‍तान को फाइनल में हराकर पाकिस्‍तान ने ट्राई सीरीज पर कब्‍जा जमा लिया है। एशिया कप से पहले मिली इस जीत पर पाकिस्‍तानी कप्‍तान फूले नहीं समां रहे हैं। पिछले ही मैच में अफगानी टीम से हारने वाले सलमान आगा ने कहा कि अब उनकी टीम एशिया कप के लिए पूरी तरह से तैयार है।

भारत

lokesh verma

Sep 08, 2025

Salman Agha on Asia Cup 2025
पाकिस्‍तान टीम के कप्‍तान सलमान आगा। (फोटो सोर्स: IANS)

Salman Agha on Asia Cup 2025: पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ट्राई सीरीज के फाइनल में अफगानिस्तान को 75 रनों से हराते हुए खिताब अपने नाम कर लिया है। शारजाह में खेले गए इस मुकाबले में पाकिस्‍तान ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए 8 विकेट खोकर 141 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगाए। इसके जवाब में अफगानिस्‍तान की टीम 15.5 ओवर में महज 66 रन पर सिमट गई। पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद नवाज ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए जहां पांच विकेट चटकाए तो बल्ले से भी 25 रन की अहम पारी खेली है। इस जीत के बाद पाकिस्‍तान टीम के कप्‍तान सलमान आगा फूले नहीं समां रहे हैं। पिछले मुकाबले में अफगानिस्‍तान से हारने के बाद बावजूद सलमान को लगता है कि अब उनकी टीम एशिया कप 2025 के लिए पूरी तरह से तैयार है।

हम एशिया कप के लिए पूरी तरह से तैयार- सलमान आगा

पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा ने मैच जीतने के बाद कहा कि मुझे लगता है कि यह एक ऐसा विकेट था, जहां 140 रन का स्कोर चुनौतीपूर्ण होने वाला था। हमें पता था कि यह उनके लिए मुश्किल होगा। वापसी के बाद से मोहम्‍मद नवाज बल्ले और गेंद से शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने परिस्थितियों का आकलन किया और दो स्पिनरों के साथ खेलने का फैसला किया। यह हमेशा एशिया कप की तैयारी को लेकर था। मुझे लगता है कि हम एक टीम के रूप में वास्तव में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने ज़्यादातर लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। अब हम अच्छी स्थिति में हैं और एशिया कप के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

ये भी पढ़ें

एशिया कप 2025 से पहले टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने दुबई में दिया ‘ब्रोंको’ टेस्ट, जानें क्यों पड़ी इसकी जरुरत
क्रिकेट
Team India Bronco Test

उम्मीद नहीं थी कि विकेट इतना स्पिन करेगा- राशिद खान

वहीं, अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने कहा कि हमने वैसा क्रिकेट नहीं खेला जैसा हम खेलना चाहते थे। हमने पावरप्ले में पांच विकेट गंवा दिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि विकेट इतना स्पिन करेगा। यह एक अलग विकेट साबित हुआ। उन्‍होंने कहा कि टी20 क्रिकेट में आपके पास वापसी करने का समय कम ही होता है। 

एशिया कप को लेकर कही ये बात

राशिद ने एशिया कप को लेकर कहा कि टूर्नामेंट से पहले हमें परिस्थितियों को समझने का मौका मिला। मुझे लगता है कि हमने पिछले 8-9 महीनों में ज़्यादा टी20 क्रिकेट नहीं खेला है। इस टूर्नामेंट से हमें एशिया कप से पहले मदद मिली है और एक टीम के तौर पर भी यह हमारे लिए मददगार साबित होगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Published on:

08 Sept 2025 08:16 am

Hindi News / Sports / Cricket News / एशिया कप से पहले ट्राई सीरीज जीतकर फूले नहीं समां रहे पाकिस्तान के कप्तान, भारत समेत विपक्षी टीमों को दी ये चेतावनी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट