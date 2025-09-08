एशिया कप से पहले ट्राई सीरीज जीतकर फूले नहीं समां रहे पाकिस्तान के कप्तान, भारत समेत विपक्षी टीमों को दी ये चेतावनी

Salman Agha on Asia Cup 2025: पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ट्राई सीरीज के फाइनल में अफगानिस्तान को 75 रनों से हराते हुए खिताब अपने नाम कर लिया है। शारजाह में खेले गए इस मुकाबले में पाकिस्‍तान ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए 8 विकेट खोकर 141 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगाए। इसके जवाब में अफगानिस्‍तान की टीम 15.5 ओवर में महज 66 रन पर सिमट गई। पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद नवाज ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए जहां पांच विकेट चटकाए तो बल्ले से भी 25 रन की अहम पारी खेली है। इस जीत के बाद पाकिस्‍तान टीम के कप्‍तान सलमान आगा फूले नहीं समां रहे हैं। पिछले मुकाबले में अफगानिस्‍तान से हारने के बाद बावजूद सलमान को लगता है कि अब उनकी टीम एशिया कप 2025 के लिए पूरी तरह से तैयार है।