Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

एशिया कप से बाहर होने पर इन प्लेयर्स पर फूटा बांग्‍लादेशी कप्तान का गुस्सा, बोलें- इन्हीं की वजह से पाकिस्तान से हारे

PAK vs BAN Match Highlights: एशिया कप 2025 में सुपर-4 के एक तरह से सेमीफाइनल मुकाबले में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रन से हराकर फाइनल का टिकट हासिल कर लिया। जबकि बांग्‍लादेश का सफर यहीं खत्‍म हो गया। 136 रन के मामूली लक्ष्‍य को हासिल नहीं कर पाने पर बांग्‍लादेशी कप्‍तान का गुस्‍सा बल्‍लेबाजों पर फूटा।

भारत

lokesh verma

Sep 26, 2025

PAK vs BAN Match Highlights
PAK vs BAN Match Highlights: तंजीम हसन शाकिब का विकेट लेने की खुशी मनाती पाकिस्‍तानी टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

Pakistan vs Bangladesh Match Highlights: एशिया कप 2025 में सुपर-4 के बेहद अहम मुकाबले में पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ 11 रन से शानदार जीत दर्ज की है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में जीत के साथ ही पाकिस्तान ने एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। जहां उसका सामना इस टूर्नामेंट में तीसरी बार चिर प्रतिद्वंद्वी भारत से 28 सितंबर को होगा। गुरुवार 25 सितंबर को खेले गए मैच में पाकिस्‍तान ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 135 रन ही बना सकी, लेकिन बांग्‍लादेश एक बार फिर खराब बल्‍लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए 9 विकेट पर 124 रन ही बना सकी। इस हार के लिए बांग्‍लादेश के कार्यवाहक कप्‍तान जैकर अली ने अपने बल्‍लेबाजों को दोषी ठहराया।

बल्लेबाजी इकाई के रूप में हम हार गए- जैकर अली

जैकर अली ने मैच हारने के बाद बेहद निराशा के साथ कहा कि एक बल्लेबाजी इकाई के रूप में हम पिछले दो मैच हार गए। हमने गेंदबाजी इकाई के साथ अच्छा काम किया। उन्‍होंने कहा कि कल भी बल्लेबाजी की वजह से हम भारत से मैच हार गए थे। इस मैच में भी मैंने उन मौकों का फायदा उठाने की कोशिश की। मैंने कप्तानी के साथ तालमेल बिठाने का प्रयास किया। हमारे गेंदबाज़ रिशाद ने अच्‍छी बल्लेबाजी की। लेकिन, दुर्भाग्य से किसी ने उनका ज़्यादा साथ नहीं दिया।

जैसे-तैसे 135 के स्‍कोर तक पहुंचा पाकिस्‍तान

मैच की बात करें तो पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर पूरी तरह फ्लॉप रहा। साहिबजादा फरहान 4, सईम अयूब 0, फखर जमान 13, कप्तान आगा 19 और हुसैन तलत 3 रन बनाकर आउट हो गए। पाकिस्तान ने 49 के स्कोर पर अपने 5 विकेट गंवा दिए। विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद हारिस ने 23 गेंद पर 31, शाहीन अफरीदी ने 13 गेंद पर 19, पिछले मैच के हीरो मोहम्मद नवाज ने 15 गेंद पर 25 रन बनाते हुए टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया। पाकिस्तान ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 135 रन बनाए।

बांग्लादेश की बेहद साधारण बल्लेबाजी

136 रन के मामूली लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश ने बेहद साधारण बल्लेबाजी की। बांग्लादेश 20 ओवर में 9 विकेट पर 124 रन बना सकी। 30 रन बनाकर शमीम हुसैन टॉप स्कोरर रहे। सैफ हलन 18, नुरुल हसन 16 बनाकर आउट हुए। महेदी हसन ने 11 रन बनाए और रिशाद होसेन 16 रन बनाकर नाबाद पवेलियन लौटे। इस हार के साथ ही बांग्‍लादेश का अभियान समाप्‍त हो गया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Published on:

26 Sept 2025 06:55 am

Hindi News / Sports / Cricket News / एशिया कप से बाहर होने पर इन प्लेयर्स पर फूटा बांग्‍लादेशी कप्तान का गुस्सा, बोलें- इन्हीं की वजह से पाकिस्तान से हारे

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.