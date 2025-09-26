Pakistan vs Bangladesh Match Highlights: एशिया कप 2025 में सुपर-4 के बेहद अहम मुकाबले में पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ 11 रन से शानदार जीत दर्ज की है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में जीत के साथ ही पाकिस्तान ने एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। जहां उसका सामना इस टूर्नामेंट में तीसरी बार चिर प्रतिद्वंद्वी भारत से 28 सितंबर को होगा। गुरुवार 25 सितंबर को खेले गए मैच में पाकिस्‍तान ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 135 रन ही बना सकी, लेकिन बांग्‍लादेश एक बार फिर खराब बल्‍लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए 9 विकेट पर 124 रन ही बना सकी। इस हार के लिए बांग्‍लादेश के कार्यवाहक कप्‍तान जैकर अली ने अपने बल्‍लेबाजों को दोषी ठहराया।