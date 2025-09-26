Pakistan vs Bangladesh Match Highlights: एशिया कप 2025 में सुपर-4 के बेहद अहम मुकाबले में पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ 11 रन से शानदार जीत दर्ज की है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में जीत के साथ ही पाकिस्तान ने एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। जहां उसका सामना इस टूर्नामेंट में तीसरी बार चिर प्रतिद्वंद्वी भारत से 28 सितंबर को होगा। गुरुवार 25 सितंबर को खेले गए मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 135 रन ही बना सकी, लेकिन बांग्लादेश एक बार फिर खराब बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए 9 विकेट पर 124 रन ही बना सकी। इस हार के लिए बांग्लादेश के कार्यवाहक कप्तान जैकर अली ने अपने बल्लेबाजों को दोषी ठहराया।
जैकर अली ने मैच हारने के बाद बेहद निराशा के साथ कहा कि एक बल्लेबाजी इकाई के रूप में हम पिछले दो मैच हार गए। हमने गेंदबाजी इकाई के साथ अच्छा काम किया। उन्होंने कहा कि कल भी बल्लेबाजी की वजह से हम भारत से मैच हार गए थे। इस मैच में भी मैंने उन मौकों का फायदा उठाने की कोशिश की। मैंने कप्तानी के साथ तालमेल बिठाने का प्रयास किया। हमारे गेंदबाज़ रिशाद ने अच्छी बल्लेबाजी की। लेकिन, दुर्भाग्य से किसी ने उनका ज़्यादा साथ नहीं दिया।
मैच की बात करें तो पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर पूरी तरह फ्लॉप रहा। साहिबजादा फरहान 4, सईम अयूब 0, फखर जमान 13, कप्तान आगा 19 और हुसैन तलत 3 रन बनाकर आउट हो गए। पाकिस्तान ने 49 के स्कोर पर अपने 5 विकेट गंवा दिए। विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद हारिस ने 23 गेंद पर 31, शाहीन अफरीदी ने 13 गेंद पर 19, पिछले मैच के हीरो मोहम्मद नवाज ने 15 गेंद पर 25 रन बनाते हुए टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया। पाकिस्तान ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 135 रन बनाए।
136 रन के मामूली लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश ने बेहद साधारण बल्लेबाजी की। बांग्लादेश 20 ओवर में 9 विकेट पर 124 रन बना सकी। 30 रन बनाकर शमीम हुसैन टॉप स्कोरर रहे। सैफ हलन 18, नुरुल हसन 16 बनाकर आउट हुए। महेदी हसन ने 11 रन बनाए और रिशाद होसेन 16 रन बनाकर नाबाद पवेलियन लौटे। इस हार के साथ ही बांग्लादेश का अभियान समाप्त हो गया।