PAK vs BAN: बांग्लादेश के खिलाफ टॉस के वक्त सलमान आगा को सता रहा था ये डर! करनी पड़ेगी पहले बैटिंग

एशिया कप 2025 के सुपर-4 का बेहद अहम मुकाबला दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेला जा रहा है। बांग्लादेश के कप्तान जाकिर अली ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है। जाकिर अली ने कहा, "हम पहले गेंदबाजी करना चाहेंगे, विकेट काफी सूखा लग रहा है। हम पहले गेंदबाजी करते हुए अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए हम इसी रणनीति पर चल रहे हैं। एक गेंदबाजी इकाई के रूप में हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हमें इस मैच में अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। हम सिर्फ चैंपियनशिप के लिए खेलना चाहते हैं, यही हमारी मानसिकता है। हमने तीन बदलाव किए हैं।"