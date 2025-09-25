Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

PAK vs BAN: बांग्लादेश के खिलाफ टॉस के वक्त सलमान आगा को सता रहा था ये डर! करनी पड़ेगी पहले बैटिंग

PAK vs BAN, Super 4, Asia Cup 2025: पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेला जा रहा यह मुकाबला सेमीफाइनल की तरह है। जीतने वाली टीम 28 सितंबर को दुबई में खेले जाने वाले फाइनल मुकाबले में भारत के साथ खेलेगी।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 25, 2025

PAK vs BAN
पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश (फोटो- ACC)

एशिया कप 2025 के सुपर-4 का बेहद अहम मुकाबला दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेला जा रहा है। बांग्लादेश के कप्तान जाकिर अली ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है। जाकिर अली ने कहा, "हम पहले गेंदबाजी करना चाहेंगे, विकेट काफी सूखा लग रहा है। हम पहले गेंदबाजी करते हुए अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए हम इसी रणनीति पर चल रहे हैं। एक गेंदबाजी इकाई के रूप में हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हमें इस मैच में अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। हम सिर्फ चैंपियनशिप के लिए खेलना चाहते हैं, यही हमारी मानसिकता है। हमने तीन बदलाव किए हैं।"

पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, "हम पहले बल्लेबाजी करना चाहते थे। पिच अच्छी लग रही है। स्कोरबोर्ड का दबाव अहम है। 150 से ज्यादा रन बनाने के बाद भी हमने अच्छा बचाव किया है। श्रीलंका को हराना हमेशा से शानदार रहा है। हम अच्छा क्रिकेट खेलना चाहते हैं और अपनी योजनाओं पर अमल करना चाहते हैं। कोई भी फाइनल खेलना हमेशा महत्वपूर्ण होता है। हम इस मैच पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, इसे जीतना चाहते हैं। हम अच्छा क्रिकेट खेलना चाहते हैं। हम उसी टीम के साथ खेल रहे हैं।"

पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेला जा रहा यह मुकाबला सेमीफाइनल की तरह है। जीतने वाली टीम 28 सितंबर को दुबई में खेले जाने वाले फाइनल मुकाबले में भारत के साथ खेलेगी। सुपर-4 में पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों का यह तीसरा और आखिरी मुकाबला है। दोनों टीमों को अपने पिछले मुकाबलों में भारत के खिलाफ हार और श्रीलंका के खिलाफ जीत मिली थी।

पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच अब तक हुए टी20 मुकाबलों में पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा है। दोनों देशों के बीच खेले गए 25 मैचों में 20 मैच पाकिस्तान ने जीते हैं। 5 मैचों में बांग्लादेश को सफलता मिली है। हालांकि, बांग्लादेश का प्रदर्शन इस टूर्नामेंट में अच्छा रहा है, इसलिए इस मैच के रोमांचक होने की उम्मीद है।

पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन

साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सैम अयूब, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और अबरार अहमद।

बांग्लादेश की प्लेइंग इलेवन

सैफ हसन, परवेज हुसैन इमोन, तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, जाकिर अली (विकेटकीपर/कप्तान), नुरुल हसन, महेदी हसन, रिशाद हुसैन, तस्कीन अहमद, तंजीम हसन साकिब और मुस्तफिजुर रहमान।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

25 Sept 2025 08:01 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / PAK vs BAN: बांग्लादेश के खिलाफ टॉस के वक्त सलमान आगा को सता रहा था ये डर! करनी पड़ेगी पहले बैटिंग

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.