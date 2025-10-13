Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

मुथुसामी ने पाकिस्तान पर बरपाया कहर, पाकिस्तान की टीम पहली पारी में 378 रन पर हुई ढेर

PAK vs SA 1st Test Day 2 Highlights: पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच लाहौर में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में जहां पहले दिन पाकिस्‍तानी टीम 313/5 के साथ मजबूत स्थिति में था। लेकिन, दूसरे दिन अफ्रीकी गेंदबाज सेनुरन मुथुसामी ने विकेटों को छक्का लगाते हुए मैच में शानदार वापसी करा दी।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Oct 13, 2025

PAK vs SA 1st Test Day 2 Highlights

PAK vs SA 1st Test Day 2 Highlights: अकेले पाकिस्‍तान के 6 विकेट चटकाने वाले अफ्रीकी गेंदबाज सेनुरन मुथुसामी। (फोटो सोर्स: IANS)

Pakistan vs South Africa 1st Test Day 2 Highlights: पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जा रहा है। पहले दिन का खेल खत्म होने तक पाकिस्तान की टीम अपनी पहली पारी में पांच विकेट पर 313 रन के साथ बेहद ही मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी। लेकिन, साउथ अफ्रीका ने दूसरे दिन पाकिस्तान को महज 378 रन पर ढेर कर दिया। इस पारी में इमाम उल हक और सलमान आगा नर्वस नाइंटीज के शिकार हुए। अफ्रीकी की ओर से गेंदबाज सेनुरन मुथुसामी ने 32 ओवरों में 117 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए।

खराब शुरुआत के बाद संभला पाकिस्तान

गद्दाफी स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले में पाकिस्तानी टीम ने मैच की तीसरी ही गेंद पर अब्दुल्ला शफीक (2) के रूप मे अपना शुरुआती विकेट गंवा दिया। इसके बाद इमाम उल हक ने कप्तान शान मसूद के साथ दूसरे विकेट के लिए 161 रन की साझेदारी करते हुए पाकिस्तानी टीम को संभाला। मसूद 147 गेंदों में एक छक्के और 9 चौकों के साथ 76 रन बनाकर पवेलियन लौटे। जबकि इमाम उल हक ने 153 गेंदों में 93 रन बनाए। इस पारी में एक छक्का और 7 चौके शामिल थे।

चार बल्लेबाज हुए शून्य पर आउट

पाकिस्तानी टीम ने 199 के स्कोर पर इमाम का विकेट गंवाया। इसी स्कोर पर सऊद शकील (0) और बाबर आजम (23) भी चलते बने। यहां से मोहम्मद रिजवान ने सलमान आगा के साथ छठे विकेट के लिए 163 रन जोड़ते हुए टीम को 350 के पार पहुंचाया। रिजवान पाकिस्तानी पारी में 75 रन जोड़कर पवेलियन लौटे, जबकि सलमान आगा ने 145 गेंदों में 3 छक्कों और 5 चौकों के साथ 93 रन जुटाए। पाकिस्तान के चार बल्लेबाज इस पारी में अपना खाता भी नहीं खोल सके। वहीं, कुल छह बल्लेबाज दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंचे।

साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों ने कराई वापसी

साउथ अफ्रीकी की ओर से इस पारी में सेनुरन मुथुसामी ने 32 ओवरों में 117 रन देकर 6 विकेट हासिल किए, जबकि प्रेनेलन सुब्रायन ने 2 विकेट निकाले। इनके अलावा कगिसो रबाडा और सिमोन हार्मर को एक-एक सफलता हासिल हुई। दोनों देश 20-24 अक्टूबर के बीच सीरीज का दूसरा और अंतिम टेस्ट मुकाबला रावलपिंडी में खेलेंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

13 Oct 2025 02:51 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / मुथुसामी ने पाकिस्तान पर बरपाया कहर, पाकिस्तान की टीम पहली पारी में 378 रन पर हुई ढेर

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के लिए इस भारतीय खिलाड़ी ने शुरू की तैयारी, सामने आया पहला वीडियो

Prasidh Krishna turns to white ball practice
क्रिकेट

IND vs WI: शाई होप ने खत्म किया शतक का सूखा, आठ साल बाद ठोकी सेंचुरी, लेकिन भूलकर भी दोहराना नहीं चाहेंगे ये रिकॉर्ड

क्रिकेट

World Cup 2025: लगातार 2 हार के बाद टीम इंडिया कैसे सेमीफाइनल में पहुंचेगी? यहां पढ़ें पूरा समीकरण

World Cup 2025 IND vs AUS
खेल

आखिरी गेंद फेंक टीम को मैच जिताते पिच पर गिरे गेंदबाज की हार्ट अटैक से मौत, जीत की खुशियां मातम में बदली

Cricketer Death with Heart Attack
क्रिकेट

IND vs WI: चौथे दिन वेस्टइंडीज की बेहतरीन बल्लेबाजी, दूसरी पारी में लंच तक बनाए 252 रन, शाई होप शतक के करीब

क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.