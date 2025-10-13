मुथुसामी ने पाकिस्तान पर बरपाया कहर, पाकिस्तान की टीम पहली पारी में 378 रन पर हुई ढेर

Pakistan vs South Africa 1st Test Day 2 Highlights: पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जा रहा है। पहले दिन का खेल खत्म होने तक पाकिस्तान की टीम अपनी पहली पारी में पांच विकेट पर 313 रन के साथ बेहद ही मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी। लेकिन, साउथ अफ्रीका ने दूसरे दिन पाकिस्तान को महज 378 रन पर ढेर कर दिया। इस पारी में इमाम उल हक और सलमान आगा नर्वस नाइंटीज के शिकार हुए। अफ्रीकी की ओर से गेंदबाज सेनुरन मुथुसामी ने 32 ओवरों में 117 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए।