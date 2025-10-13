मुथुसामी ने पाकिस्तान पर बरपाया कहर, पाकिस्तान की टीम पहली पारी में 378 रन पर हुई ढेर

PAK vs SA 1st Test Day 2 Highlights: अकेले पाकिस्तान के 6 विकेट चटकाने वाले अफ्रीकी गेंदबाज सेनुरन मुथुसामी। (फोटो सोर्स: IANS)
Pakistan vs South Africa 1st Test Day 2 Highlights: पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जा रहा है। पहले दिन का खेल खत्म होने तक पाकिस्तान की टीम अपनी पहली पारी में पांच विकेट पर 313 रन के साथ बेहद ही मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी। लेकिन, साउथ अफ्रीका ने दूसरे दिन पाकिस्तान को महज 378 रन पर ढेर कर दिया। इस पारी में इमाम उल हक और सलमान आगा नर्वस नाइंटीज के शिकार हुए। अफ्रीकी की ओर से गेंदबाज सेनुरन मुथुसामी ने 32 ओवरों में 117 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए।
गद्दाफी स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले में पाकिस्तानी टीम ने मैच की तीसरी ही गेंद पर अब्दुल्ला शफीक (2) के रूप मे अपना शुरुआती विकेट गंवा दिया। इसके बाद इमाम उल हक ने कप्तान शान मसूद के साथ दूसरे विकेट के लिए 161 रन की साझेदारी करते हुए पाकिस्तानी टीम को संभाला। मसूद 147 गेंदों में एक छक्के और 9 चौकों के साथ 76 रन बनाकर पवेलियन लौटे। जबकि इमाम उल हक ने 153 गेंदों में 93 रन बनाए। इस पारी में एक छक्का और 7 चौके शामिल थे।
पाकिस्तानी टीम ने 199 के स्कोर पर इमाम का विकेट गंवाया। इसी स्कोर पर सऊद शकील (0) और बाबर आजम (23) भी चलते बने। यहां से मोहम्मद रिजवान ने सलमान आगा के साथ छठे विकेट के लिए 163 रन जोड़ते हुए टीम को 350 के पार पहुंचाया। रिजवान पाकिस्तानी पारी में 75 रन जोड़कर पवेलियन लौटे, जबकि सलमान आगा ने 145 गेंदों में 3 छक्कों और 5 चौकों के साथ 93 रन जुटाए। पाकिस्तान के चार बल्लेबाज इस पारी में अपना खाता भी नहीं खोल सके। वहीं, कुल छह बल्लेबाज दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंचे।
साउथ अफ्रीकी की ओर से इस पारी में सेनुरन मुथुसामी ने 32 ओवरों में 117 रन देकर 6 विकेट हासिल किए, जबकि प्रेनेलन सुब्रायन ने 2 विकेट निकाले। इनके अलावा कगिसो रबाडा और सिमोन हार्मर को एक-एक सफलता हासिल हुई। दोनों देश 20-24 अक्टूबर के बीच सीरीज का दूसरा और अंतिम टेस्ट मुकाबला रावलपिंडी में खेलेंगे।
