बुमराह और अश्विन जैसे भारतीय गेंदबाज जो नहीं कर पाए, वो पाकिस्तानी खिलाड़ी ने कर दिखाया

नोमान अली, पाकिस्तानी क्रिकेटर (Photo Credit- PCB)
Noman Ali in PAK vs SA 1st Test: पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में पाकिस्तान के स्पिनर नोमान अली ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए अपना नाम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के इतिहास में दर्ज करा लिया है। दरअसल, नोमान अली WTC इतिहास में छठी बार एक इनिंग में छह विकेट लेने का कारनामा करने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं।
इस लिस्ट में भारत के रविचंद्रन अश्विन दूसरे नंबर पर हैं, जिन्होंने WTC इतिहास में 5 बार 6 विकेट चटकाने का कारनामा किया है। इसके बाद भारत के ही अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह हैं, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट की एक इनिंग में 4-4 बार 6 विकेट चटकाए हैं। इस लिस्ट में 5वें नंबर ऑस्ट्रेलिया के नाथन लियोन भी है, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट की एक इनिंग में 4 बार छह विकेट लिए हैं।
|गेंदबाज
|टीम
|मैच
|विकेट
|6-विकेट हॉल
|नोमान अली
|पाकिस्तान
|18
|81*
|6
|रविचंद्रन अश्विन
|भारत
|41
|195
|5
|अक्षर पटेल
|भारत
|14
|55
|4
|जसप्रीत बुमराह
|भारत
|40
|177
|4
|नाथन लियोन
|ऑस्ट्रेलिया
|53
|219
|4
लाहौर टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका की पहली इनिंग के दौरान पाकिस्तान के नोमान अली ने कमाल की गेंदबाजी की। उन्होंने कप्तान एडेन मार्करम (20 रन), वियान मुल्डर (17 रन), ट्रिस्टन स्टब्स (8 रन), काइल वेरेने (2 रन), टोनी डी जोर्जी (104 रन) और प्रेनेलन सुब्रायन (4) को आउट किया। नोमान अली ने इस दौरान 35 ओवर में 3 मैडन ओवर डाले और 112 रन दिए।
नोमान अली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट की एक इनिंग छह विकेट लेकर इतिहास रच दिया है। बाएं हाथ के स्पिनर ने भारत के रविचंद्रन अश्विन का रिकॉर्ड तोड़ा और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सिक्स विकेट लेने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए। अश्विन ने 2024 में 38 साल और 2 दिन की उम्र में बांग्लादेश के खिलाफ 88 रन देकर 6 विकेट चटकाए थे। नोमान ने 39 साल और 5 दिन की उम्र में छह विकेट लेकर उन्हें पीछे छोड़ दिया।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग