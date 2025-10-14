बुमराह और अश्विन जैसे भारतीय गेंदबाज जो नहीं कर पाए, वो पाकिस्तानी खिलाड़ी ने कर दिखाया

नोमान अली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट की एक इनिंग छह विकेट लेकर इतिहास रच दिया है। बाएं हाथ के स्पिनर ने भारत के रविचंद्रन अश्विन का रिकॉर्ड तोड़ा और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सिक्स विकेट लेने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए। अश्विन ने 2024 में 38 साल और 2 दिन की उम्र में बांग्लादेश के खिलाफ 88 रन देकर 6 विकेट चटकाए थे। नोमान ने 39 साल और 5 दिन की उम्र में छह विकेट लेकर उन्हें पीछे छोड़ दिया।