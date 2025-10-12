हां, अब ये ड्रामा करेगा…बाबर आजम की लाइव मैच में रमीज राजा ने की बेइज्जती!

PAK vs SA, 1st Test: पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इस मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करते हुए पहले दिन स्टंप्स तक 5 विकेट पर 313 रन बना लिए थे। पहले दिन का खेल समाप्त होने के समय क्रीज पर मोहम्मद रिजवान (62) और सलमान आगा (52) जमे हुए थे। हालांकि इस मैच में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रमीज राजा ने ऑन एयर अपने ही टीम के धाकड़ बल्लेबाज बाबर आजम को लेकर कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी, जिसकी वजह से वह विवादों के केंद्र में आ गए हैं।