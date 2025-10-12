Patrika LogoSwitch to English

हां, अब ये ड्रामा करेगा…बाबर आजम की लाइव मैच में रमीज राजा ने की बेइज्जती!

साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में पाकिस्तानी क्रिकेटर Babar Azam ने 23 रन बनाए।

2 min read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 12, 2025

Babar Azam

बाबर आजम, पाकिस्तानी क्रिकेटर (Photo Credit- IANS)

PAK vs SA, 1st Test: पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इस मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करते हुए पहले दिन स्टंप्स तक 5 विकेट पर 313 रन बना लिए थे। पहले दिन का खेल समाप्त होने के समय क्रीज पर मोहम्मद रिजवान (62) और सलमान आगा (52) जमे हुए थे। हालांकि इस मैच में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रमीज राजा ने ऑन एयर अपने ही टीम के धाकड़ बल्लेबाज बाबर आजम को लेकर कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी, जिसकी वजह से वह विवादों के केंद्र में आ गए हैं।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, यह वाकया पाकिस्तान की पारी के 49वें ओवर के दौरान घटा। बाबर आजम 1 रन बनाकर क्रीज पर थे। साउथ अफ्रीकी लेफ्ट ऑर्म स्पिनर सेनुरन मुथुसामी ने 49वें ओवर की पहली गेंद बाबर आजम को डाली। बाबर आजम ने इस गेंद को डिफेंड का प्रयास किया। हालांकि गेंद उन्हें छकाते हुए विकेट-कीपर के दस्तानों में समा गई। इस पर जोरदार अपील हुई और बाबर आजम को आउट करार दे दिया गया। इसके बाद बाबर आजम ने डीआरएस ले लिया, जिसमें पता चला कि गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं हुआ है। बाबर आजम को नॉटआउट करार दिया गया।

इसी प्रक्रिया के दौरान कमेंट्री कर रहे पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर रमीज राजा ने बाबर आजम को लेकर टीवी पर लाइव मैच में यह कहते सुना गया - हां-हां ये आउट है, अब ये ड्रामा करेगा। हालाकि बाबर आजम आउट नहीं थे, लेकिन रमीज राजा की कथित टिप्पणी वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

बाबर आजम ने किया निराश

साउथ अफ्रीका के खिलाफ जारी पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में पाकिस्तान के धाकड़ बल्लेबाज बाबर आजम ने अपने तमाम प्रशंसकों को निराश किया। वह महज 23 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हुए। हालांकि इन 23 रन की बदौलत बाबर आजम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इतिहास में तीन हजार रन बनाने वाले पहले एशियाई क्रिकेटर होने का गौरव प्राप्त कर लिया।

Updated on:

12 Oct 2025 09:22 pm

Published on:

12 Oct 2025 09:07 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / हां, अब ये ड्रामा करेगा…बाबर आजम की लाइव मैच में रमीज राजा ने की बेइज्जती!

