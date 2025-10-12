Patrika LogoSwitch to English

क्रिकेट

IND vs WI: दिल्ली टेस्ट के बीच ICC ने इस खिलाड़ी को सुनाई सजा, लगाया तगड़ा जुर्माना

ICC के मुताबिक, जेडन सील्स की मंशा यशस्वी जायसवाल को रनआउट करने की नहीं बल्कि जानबूझकर उनकी तरफ थ्रो करने की थी।

2 min read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 12, 2025

Jayden Seales

जेडन सील्स, क्रिकेटर, वेस्टइंडीज (Photo Credit - IANS)

IND vs WI 2nd Test: दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच खेला जा रहा है। पहले मुकाबले की तरह ही दूसरे टेस्ट में भी भारत का मेहमान टीम पर दबदबा है। दिल्ली टेस्ट मैच में तीसरे दिन के खेल की समाप्ति के समय वेस्टइंडीज ने अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट खोकर 173 रन बना लिए थे। वेस्टइंडीज को पारी की हार से बचने के लिए अब भी 97 रन की जरूरत है। हालाकि दोनों टीमों के इस मुकाबले के बीच वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जेडन सील्स (Jayden Seales) को आईसीसी की तरफ से तगड़ा झटका लगा है। दरअसल, उन्हें ICC के कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल-1 का दोषी पाया गया है। इसके तहत उन्हें कड़ी सजा सुनाई गई है।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, शुक्रवार को भारत की पहली पारी के 29वें ओवर में जेडन सील्स ने अपने फॉलो-थ्रू पर गेंद को फील्ड किया और भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जयसवाल की ओर फेंक दिया, जो उनके पैड पर लगी। अब उन्हें इसके लिए आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.9 के तहत दोषी पाया गया। इसके चलते उन पर मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया और एक डिमेरिट अंक दिया गया। सील्स को पिछला डिमेरिट अंक दिसंबर 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच में मिला था।

जेडन सील्स ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट के फैसले का विरोध किया, इसलिए औपचारिक सुनवाई की जरूरत पड़ी। मैच रेफरी ने वीडियो रिप्ले के जरिए निष्कर्ष निकाला कि यशस्वी क्रीज में थे और सील्स का थ्रो अनावश्यक और अनुचित था।

क्या कहना है आईसीसी का?

आईसीसी के मुताबिक, जेडन सील्स की मंशा यशस्वी जायसवाल को रनआउट करने की नहीं बल्कि जानबूझकर उनकी तरफ थ्रो करने की थी। फील्ड अंपायर रिचर्ड इलिंगवर्थ और पॉल रिफ़ेल, तीसरे अंपायर एलेक्स व्हार्फ और चौथे अंपायर के.एन. अनंतपद्मनाभन ने इसकी शिकायत मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट से की थी।

