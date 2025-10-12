IND vs WI: दिल्ली टेस्ट के बीच ICC ने इस खिलाड़ी को सुनाई सजा, लगाया तगड़ा जुर्माना

IND vs WI 2nd Test: दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच खेला जा रहा है। पहले मुकाबले की तरह ही दूसरे टेस्ट में भी भारत का मेहमान टीम पर दबदबा है। दिल्ली टेस्ट मैच में तीसरे दिन के खेल की समाप्ति के समय वेस्टइंडीज ने अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट खोकर 173 रन बना लिए थे। वेस्टइंडीज को पारी की हार से बचने के लिए अब भी 97 रन की जरूरत है। हालाकि दोनों टीमों के इस मुकाबले के बीच वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जेडन सील्स (Jayden Seales) को आईसीसी की तरफ से तगड़ा झटका लगा है। दरअसल, उन्हें ICC के कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल-1 का दोषी पाया गया है। इसके तहत उन्हें कड़ी सजा सुनाई गई है।