भारत की स्मृति मंधाना ने वनडे में रचा इतिहास, ऐसा करने वाली बनीं पहली महिला क्रिकेटर

Smriti Mandhana: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने इतिहास रच दिया है। वनडे फॉर्मेट में मंधाना एक कैलेंडर ईयर में 1,000 रन बनाने वाली पहली महिला बन गई हैं। स्मृति मंधाना ने यह कारनामा महिला विश्व कप 2025 (ICC Women's odi World Cup 2025) के 13वें मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए किया। उन्होंने साल 2025 में अब तक कुल 18 मैच खेले हैं।