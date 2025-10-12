भारत की स्मृति मंधाना ने वनडे में रचा इतिहास, ऐसा करने वाली बनीं पहली महिला क्रिकेटर

स्मृति मंधाना, भारतीय महिला क्रिकेटर (Photo Credit - IANS)
Smriti Mandhana: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने इतिहास रच दिया है। वनडे फॉर्मेट में मंधाना एक कैलेंडर ईयर में 1,000 रन बनाने वाली पहली महिला बन गई हैं। स्मृति मंधाना ने यह कारनामा महिला विश्व कप 2025 (ICC Women's odi World Cup 2025) के 13वें मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए किया। उन्होंने साल 2025 में अब तक कुल 18 मैच खेले हैं।
इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया की बेलिंडा क्लार्क दूसरे पायदान पर हैं, जिन्होंने साल 1997 में 16 मुकाबलों की 14 पारियों में 80.83 की औसत के साथ 970 रन जुटाए थे। इंग्लैंड की लौरा वोल्वार्ड्ट साल 2022 में 18 वनडे मुकाबलों के दौरान 882 रन अपने नाम कर चुकी हैं। यह खिलाड़ी लिस्ट में तीसरे पायदान पर मौजूद हैं।
साल 1997 में 16 वनडे मुकाबले खेलकर 62.85 की औसत के साथ 880 रन जुटाने वालीं डेबोरा हॉकले लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं, जबकि साल 2016 में 15 मुकाबलों की 14 पारियों में 85.30 की औसत के साथ 852 रन बनाने वालीं एमी सैटरथवेट पांचवें पायदान पर मौजूद हैं।
स्मृति मंधाना ने इस साल आयरलैंड, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुल चार शतक लगाए हैं। वह इस विश्व कप 8, 23 और 23 रन की पारी खेल चुकी हैं।
भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है। भारतीय टीम इस विश्व कप में 3 में से 2 मैच जीतकर तीसरे पायदान पर मौजूद है।
टीम इंडिया ने श्रीलंका के विरुद्ध अपना पहला मैच डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 59 रन से जीता था। इसके बाद पाकिस्तान को 88 रन से हराया। हालांकि, भारत को साउथ अफ्रीका के विरुद्ध अपना तीसरा मैच 3 विकेट से गंवाना पड़ा।
दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलियाई टीम 3 में से 2 मुकाबले जीतकर प्वाइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर है। इस टीम ने अपने पहले मैच में न्यूजीलैंड को 89 रन से शिकस्त दी, जिसके बाद श्रीलंका के खिलाफ मुकाबला बेनतीजा रहा। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे मैच में पाकिस्तान को 107 रन से धूल चटाई।
