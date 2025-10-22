PAK vs SA, 2nd Test: कगिसो रबाडा ने रचा इतिहास, टेस्ट क्रिकेट में 119 साल पुराना तोड़ा रिकॉर्ड

Pakistan vs South Africa, 2nd Test: पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला रावलपिंडी स्थित रावलपिंडी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ इस टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका के कगिसो रबाड़ा ने बुधवार को इतिहास रच दिया है। दरअसल, उन्होंने 61 गेंद में 4 चौके और 4 छक्के संग 71 रन की नाबाद पारी खेली। इसके साथ ही उन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए 11वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए सर्वोच्च स्कोर बनाया और टेस्ट का 119 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया।