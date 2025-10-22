Patrika LogoSwitch to English

क्रिकेट

PAK vs SA, 2nd Test: कगिसो रबाडा ने रचा इतिहास, टेस्ट क्रिकेट में 119 साल पुराना तोड़ा रिकॉर्ड

PAK vs SA, 2nd Test: पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी कगिसो रबाडा ने पहली पारी में 61 गेंद में 4 चौके और 4 छक्के संग 71 रन की नाबाद पारी खेली।

less than 1 minute read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 22, 2025

Kagiso Rabada

कगिसो रबाडा, क्रिकेटर, साउथ अफ्रीका (Photo Credit - @X)

Pakistan vs South Africa, 2nd Test: पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला रावलपिंडी स्थित रावलपिंडी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ इस टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका के कगिसो रबाड़ा ने बुधवार को इतिहास रच दिया है। दरअसल, उन्होंने 61 गेंद में 4 चौके और 4 छक्के संग 71 रन की नाबाद पारी खेली। इसके साथ ही उन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए 11वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए सर्वोच्च स्कोर बनाया और टेस्ट का 119 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया।

कगिसो रबाडा से पहले साउथ अफ्रीका की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में 11वें नंबर पर सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड बर्ट वोग्लर के नाम था। वोग्लर ने 1906 में केप टाउन में इंग्लैंड के खिलाफ पहली पारी में साउथ अफ्रीका की तरफ से 11वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 62 रन की पारी खेली थी।

साउथ अफ्रीका ने पहली पारी में बनाए 404 रन

साउथ अफ्रीका ने ट्रिस्टन स्टब्स (76 रन), टोनी डी जोर्जी (55 रन), सेनुरन मुथुसामी (नाबाद 89 रन) और कगिसो रबाडा (71 रन) के अर्द्धशतकों से पहली पारी में 404 रन का स्कोर खड़ा किया। इस तरह पहली पारी के आधार पर साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान पर 71 रन की बढ़त बनाई।

पाकिस्तान की पहली पारी 333 रन पर सिमटी

इससे पहले साउथ अफ्रीका से टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने अब्दुल्ला शफीक (57), शान मसूद (87), सऊद शकील (66) के अर्द्धशतकों से पहली पारी में 333 रन बनाए। वहीं समाचार लिखे जाने तक पाकिस्तान ने तीसरे दिन दूसरी पारी में 29 रन पर अपने तीन महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए थे।

ये भी पढ़ें

IND vs AUS 2nd ODI Adelaide Weather Report: पर्थ की तरह क्या एडिलेड में भी बारिश बनेगी विलेन, जानें मौसम का हाल
क्रिकेट
India vs Australia 2nd ODI Adelaide Weather Report

