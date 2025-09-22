साउथ अफ्रीका को लगा तगड़ा झटका, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेगा वर्ल्ड चैंपियन कप्तान

South Africa announce squad for Pakistan Series: साउथ अफ्रीका ने आगामी पाकिस्तान दौरे के लिए सभी फॉर्मेट के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। हालांकि इस दौरे से पहले साउथ अफ्रीकी टीम को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि टीम को WTC चैंपियन बनाने वाले नियमित कप्तान टेम्बा बावुमा के चोटिल होने के चलते दौरे का हिस्सा नहीं होंगे। ऐसे में प्रोटियाज टीम ने तीन अलग-अलग कप्तानों की घोषणा की है। साउथ अफ्रीकी टीम जहां एडेन मार्करम को टेस्ट टीम की कमान सौंपी है, वहीं टी-20 अंतरराष्ट्रीय और वनडे टीम की बागडोर क्रमशः अनुभवी डेविड मिलर और छह वनडे मैच खेलने वाले मैथ्यू ब्रीत्जके के हाथों में होगी।
साउथ अफ्रीका के लिए अच्छी और राहत भरी खबर यह है कि विकेट-कीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक ने संन्यास से वापसी की है। अब वह पाकिस्तान के खिलाफ आगामी वनडे और टी-20 सीरीज में खेलते हुए दिखाई देंगे। पाकिस्तान दौरे पर साउथ अफ्रीका चार स्पिनरों को ले जाएगा, हालांकि केशव महाराज केवल दूसरे टेस्ट के लिए उपलब्ध होंगे, क्योंकि वह कमर की समस्या से उबर गए हैं। साइमन हार्मर को वापस बुला लिया गया है, जबकि सेनुरान मुथुसामी और प्रेनेलन सुब्रायन अन्य खिलाड़ी हैं। इसके बाद होने वाली व्हाइट बॉल सीरीज के लिए कार्बिन बॉश और डेवाल्ड ब्रेविस को छोड़कर कई टेस्ट खिलाड़ियों को आराम दिया गया है।
साउथ अफ्रीका 12 अक्टूबर से शुरू हो रहे पाकिस्तान दौरे पर दो टेस्ट, तीन टी-20 और तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलेगा। साउथ अफ्रीका दौरे पर टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 12 से 16 अक्टूबर तक लाहौर और दूसरा मैच 20 से 24 अक्टूबर को रावलपिंडी में खेलेगी। इसके बाद साउथ अफ्रीका मेहमान टीम से लाहौर में सभी टी-20 मुकाबले खेलेगा। दोनों टीमों के बीच पहला टी-20 28 अक्टूबर जबकि दूसरा और तीसरा टी-20 मैच क्रमशः 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को खेले जाएंगे। साउथ अफ्रीका पाकिस्तान से तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 04 नवंबर, दूसरा 6 नवंबर और तीसरा वनडे मैच 8 नवंबर को खेलेगी।
टेस्टः एडेन मार्करम (कप्तान), डेविड बेडिंघम, कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, टोनी डी जोर्जी, ज़ुबैर हमज़ा, साइमन हार्मर, मार्को जानसेन, केशव महाराज (केवल दूसरा टेस्ट), वियान मुल्डर, सेनुरन मुथुसामी, कैगिसो रबाडा, रयान रिकेलटन, ट्रिस्टन स्टब्स, प्रेनेलन सुब्रायेन, काइल वेरिन।
टी-20ः डेविड मिलर (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, नांद्रे बर्गर, गेराल्ड कोएत्जी, क्विंटन डी कॉक, डोनोवन फरेरा, रीज़ा हेंड्रिक्स, जॉर्ज लिंडे, क्वेना मफाका, लुंगी एनगिडी, नकाबा पीटर, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, एंडिले सिमलेन, लिज़ाद विलियम्स।
वनडेः मैथ्यू ब्रीत्जके (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, नंद्रे बर्गर, गेराल्ड कोएत्ज़ी, क्विंटन डी कॉक, टोनी जोर्जी, डोनोवन फरेरा, ब्योर्न फोर्टुइन, जॉर्ज लिंडे, क्वेना मफाका, लुंगी एनगिडी, नकाबा पीटर, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, सिनेथेम्बा केशिले।