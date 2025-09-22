साउथ अफ्रीका को लगा तगड़ा झटका, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेगा वर्ल्ड चैंपियन कप्तान

साउथ अफ्रीका 12 अक्टूबर से शुरू हो रहे पाकिस्तान दौरे पर दो टेस्ट, तीन टी-20 और तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलेगा। साउथ अफ्रीका दौरे पर टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 12 से 16 अक्टूबर तक लाहौर और दूसरा मैच 20 से 24 अक्टूबर को रावलपिंडी में खेलेगी। इसके बाद साउथ अफ्रीका मेहमान टीम से लाहौर में सभी टी-20 मुकाबले खेलेगा। दोनों टीमों के बीच पहला टी-20 28 अक्टूबर जबकि दूसरा और तीसरा टी-20 मैच क्रमशः 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को खेले जाएंगे। साउथ अफ्रीका पाकिस्तान से तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 04 नवंबर, दूसरा 6 नवंबर और तीसरा वनडे मैच 8 नवंबर को खेलेगी।