PAK vs SL: श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा ‘वर्चुअल एलिमिनेटर’, हारने वाली टीम होगी टूर्नामेंट से बाहर

Pakistan and Srilanka, Asia cup 2025: एशिया कप 2025 के सुपर-4 मुकाबले में पाकिस्तान को भारतीय के खिलाफ 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। यह हार पाकिस्तान के लिए एक झटका जरूर है, लेकिन उनकी फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। अब पाकिस्तान का अगला और अहम मुकाबला 23 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ होने वाला है, जिसे जीतना उनके लिए 'करो या मरो' की स्थिति बन गया है।
यह मुक़ाबला श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों के लिए 'वर्चुअल एलिमिनेटर' जैसा होगा। जो भी टीम यह मुक़ाबला हारेगी वह एशिया कप 2025 से बाहर हो जाएगी। श्रीलंका को सुपर 4 के पहले मुक़ाबले में बांग्लादेश से हार का सामना करना पड़ा है। दोनों टीमों के लिए इस मैच में जीत न केवल उनकी फाइनल की उम्मीदों को जिंदा रखेगी, बल्कि उनके नेट रन रेट को सुधारने का मौका भी देगी। श्रीलंका की टीम भी इस टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में है, और उनके पास मजबूत बल्लेबाजी और गेंदबाजी लाइन-अप है। ऐसे में पाकिस्तान को अपने पूरे दमखम के साथ उतरना होगा।
पाकिस्तानी कप्तान को इस मैच में अपनी रणनीति पर विशेष ध्यान देना होगा। बल्लेबाजी में शीर्ष क्रम को बड़े स्कोर बनाने होंगे, जबकि गेंदबाजों को श्रीलंका के प्रमुख बल्लेबाजों को जल्दी आउट करने की जरूरत होगी। फील्डिंग में भी सुधार जरूरी है, क्योंकि भारत के खिलाफ कुछ कैच छूटने का खामियाजा टीम को भुगतना पड़ा।
एशिया कप 2025 के फाइनल में पहुंचने के लिए पाकिस्तान को न केवल श्रीलंका के खिलाफ जीत हासिल करनी होगी, बल्कि बांग्लादेश को हराने के साथ-साथ अन्य सुपर-4 मुकाबलों के परिणामों पर भी नजर रखनी होगी। नेट रन रेट इस टूर्नामेंट में एक बड़ा फैक्टर बन सकता है, और पाकिस्तान को बड़े अंतर से जीत हासिल करने की कोशिश करनी होगी।