PAK vs SL: श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा ‘वर्चुअल एलिमिनेटर’, हारने वाली टीम होगी टूर्नामेंट से बाहर

यह मुक़ाबला श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों के लिए 'वर्चुअल एलिमिनेटर' जैसा होगा। जो भी टीम यह मुक़ाबला हारेगी वह एशिया कप 2025 से बाहर हो जाएगी। श्रीलंका को सुपर 4 के पहले मुक़ाबले में बांग्लादेश से हार का सामना करना पड़ा है। दोनों टीमों के लिए इस मैच में जीत न केवल उनकी फाइनल की उम्मीदों को जिंदा रखेगी, बल्कि उनके नेट रन रेट को सुधारने का मौका भी देगी। श्रीलंका की टीम भी इस टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में है, और उनके पास मजबूत बल्लेबाजी और गेंदबाजी लाइन-अप है। ऐसे में पाकिस्तान को अपने पूरे दमखम के साथ उतरना होगा।