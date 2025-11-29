PAK vs SL: पाकिस्तान ने जीती टी-20 ट्राई सीरीज, फाइनल में श्रीलंका को छह विकेट से दी मात

बाबर आजम, क्रिकेटर, पाकिस्तान (Photo Credit - IANS)
PAK vs SL T20I Tri-Series 2025: पाकिस्तान ने टी-20 ट्राई सीरीज के फाइनल में श्रीलंका को छह विकेट से हराया।रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में श्रीलंका की पूरी टीम 19.1 ओवर में 114 रन पर ऑलआउट हो गई। वहीं पाकिस्तान ने 18.4 ओवर में 4 विकेट पर 118 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया।
पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। श्रीलंका की शुरुआत खराब रही और नियमित अंतराल पर गिरते विकेटों ने टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। श्रीलंका की ओर से कामिल मिशारा ने अर्द्धशतक (59 रन, 47 गेंद, 2 चौके, 4 छक्के) लगाया। पाथुम निसांका ने 11 और कुसल मेंडिस ने 14 रन का योगदान दिया। इनके अलावा कोई भी श्रीलंकाई खिलाड़ी दहाई का आंकड़ा नहीं छू सका। इस तरह श्रीलंका 19.1 ओवर में 114 रन पर ऑलआउट हो गई।
वहीं 115 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान टीम को साहिबजादा फरहान और सईम अयूब ने मजबूत शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 46 रन की साझेदारी की। फरहान ने 22 गेंद पर 23 रन की पारी खेली, जबकि सईम अयूब ने 33 गेंद पर 36 रन बनाए। बाबर आजम पाकिस्तान की ओर से सर्वाधिक रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने 34 गेंद में नाबाद 37 रन बनाए। उनके अलावा पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा 14 और फखर जमान 3 रन बनाकर आउट हुए। विकेटकीपर बल्लेबाज उस्मान खान 3 रन पर नाबाद रहे।
पाकिस्तान की ओर से तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने 3 ओवर फेंककर 18 रन देकर 3 विकेट झटके। उनके अलावा मोहम्मद नवाज ने 3 और अबरार अहमद ने 2 विकेट चटकाए, जबकि सलमान मिर्जा और सईम अयूब ने 1-1 विकेट लिया। श्रीलंका के लिए पवन रत्नायके ने 2, जबकि ईशान मलिंगा और वानिंदु हसरंगा ने 1-1 विकेट लिया।
