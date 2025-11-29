PAK vs SL: पाकिस्तान ने जीती टी-20 ट्राई सीरीज, फाइनल में श्रीलंका को छह विकेट से दी मात

वहीं 115 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान टीम को साहिबजादा फरहान और सईम अयूब ने मजबूत शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 46 रन की साझेदारी की। फरहान ने 22 गेंद पर 23 रन की पारी खेली, जबकि सईम अयूब ने 33 गेंद पर 36 रन बनाए। बाबर आजम पाकिस्तान की ओर से सर्वाधिक रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने 34 गेंद में नाबाद 37 रन बनाए। उनके अलावा पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा 14 और फखर जमान 3 रन बनाकर आउट हुए। विकेटकीपर बल्लेबाज उस्मान खान 3 रन पर नाबाद रहे।