PAK vs UAE: ड्रामे के बाद यूएई को रौंदकर सुपर-4 में पहुंचा पाकिस्तान, फखर जमान ने काटा गदर तो शाहीन अफरीदा ने बरपाया कहर

Pakistan vs UAE Match Highlights: दुबई में मैदान के बाहर के तमाम ड्रामे और मैदान पर उतरने में एक घंटे की देरी के बाद पाकिस्तान ने आखिरकार बुधवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में मेज़बान संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को 41 रनों से हराकर एशिया कप 2025 के ग्रुप ए से सुपर-4 चरण में जगह बना ली। यह एक ऐसा नतीजा था, जो मुकाबले के ज़्यादातर समय तक आसान नहीं लग रहा था, लेकिन फखर जमान (50) ने बल्ले से और शाहीन अफरीदी के बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन करते हुए मैच का रुख पाकिस्तान के पक्ष में मोड़ दिया। मैच के हीरो रहे अफरीदी ने जहां बल्ले से 14 गेंदों पर 29 रन की तूफानी पारी खेली तो गेंद से तीन ओवर में महज 16 रन देकर दो विकेट चटकाए।
पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत बेहद खराब रही। सैम अयूब गोल्डन डक की हैट्रिक से बचना चाहते थे, लेकिन दूसरी ही गेंद पर सिल्वर डक पर आउट हो गए। इसके तुरंत बाद महज 9 के स्कोर पर साहिबजादा फरहान भी आउट हो गए। हालांकि, फखर जमान ने ज़ोरदार तरीके से जवाबी हमला बोला। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने आक्रामकता और संयम का मिश्रण करते हुए एक महत्वपूर्ण अर्धशतक बनाया। उन्होंने 36 गेंदों पर दो चौकों और तीन छक्कों की मदद से 50 रन बनाए। कप्तान सलमान अली आगा ने 27 गेंदों पर 20 रन बनाए। इन दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 61 रन की साझेदारी हुई।
सलमान के 90 के स्कोर पर आउट होने के बाद पाकिस्तान फिर लड़खड़ा गया। मोहम्मद हारिस को टूर्नामेंट के पहले मैच में अर्धशतक के बावजूद 7वें नंबर पर उतारा गया, वह 14 गेंदों पर 18 रन ही बना पाए। शाहीन शाह अफरीदी ने आखिरी क्षणों में 14 गेंदों पर दो छक्कों और एक चौके की मदद से नाबाद 29 रनों की पारी खेलते हुए पाकिस्तान को 20 ओवरों में 146/9 के स्कोर तक पहुंचाया।
वहीं, यूएई की टीम एक स्थिर शुरुआत के बाद नाटकीय रूप से बिखर गई और अपने नियंत्रण से बाहर होकर अपने आखिरी सात विकेट सिर्फ 20 रन पर गंवाने के साथ मैच भी 41 रनों से गंवा बैठी। यूएई ने 2.3 ओवर में 21 के स्कोर पर अलीशान (12) का विकेट गंवा दिया। इसके थोड़ी देर बाद 35 के स्कोर पर दूसरे ओपनर कप्तान मुहम्मद वसीम (14) भी चलते बने। इसके बाद नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे और यूएई की पूरी टीम 17.4 ओवर में महज 105 रनों पर सिमट गई।
