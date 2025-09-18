PAK vs UAE: ड्रामे के बाद यूएई को रौंदकर सुपर-4 में पहुंचा पाकिस्तान, फखर जमान ने काटा गदर तो शाहीन अफरीदा ने बरपाया कहर

Pakistan vs UAE Match Highlights: दुबई में मैदान के बाहर के तमाम ड्रामे और मैदान पर उतरने में एक घंटे की देरी के बाद पाकिस्तान ने आखिरकार बुधवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में मेज़बान संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को 41 रनों से हराकर एशिया कप 2025 के ग्रुप ए से सुपर-4 चरण में जगह बना ली। यह एक ऐसा नतीजा था, जो मुकाबले के ज़्यादातर समय तक आसान नहीं लग रहा था, लेकिन फखर जमान (50) ने बल्ले से और शाहीन अफरीदी के बल्‍ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन करते हुए मैच का रुख पाकिस्तान के पक्ष में मोड़ दिया। मैच के हीरो रहे अफरीदी ने जहां बल्‍ले से 14 गेंदों पर 29 रन की तूफानी पारी खेली तो गेंद से तीन ओवर में महज 16 रन देकर दो विकेट चटकाए।