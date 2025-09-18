Patrika LogoSwitch to English

PAK vs UAE: ड्रामे के बाद यूएई को रौंदकर सुपर-4 में पहुंचा पाकिस्तान, फखर जमान ने काटा गदर तो शाहीन अफरीदा ने बरपाया कहर

PAK vs UAE Match Highlights: एशिया कप 2025 में बुधवार देर रात तक खेले गए मुकाबले पाकिस्‍तान ने यूएई के खिलाफ 41 रन से जीत दर्ज करते हुए सुपर-4 में जगह बना ली है। पाकिस्‍तान के लिए फखर जमान ने जहां अर्धशतक लगाया तो मैच के हीरो रहे शाहीन अफरीदी ने बल्‍ले और गेंद दोनों से कहर बरपाया।

भारत

lokesh verma

Sep 18, 2025

PAK vs UAE Match Highlights
PAK vs UAE Match Highlights: यूएई के खिलाफ मैच में विकेट लेने की खुशी मनाते शाहीन अफरीदी और पाकिस्‍तान टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

Pakistan vs UAE Match Highlights: दुबई में मैदान के बाहर के तमाम ड्रामे और मैदान पर उतरने में एक घंटे की देरी के बाद पाकिस्तान ने आखिरकार बुधवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में मेज़बान संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को 41 रनों से हराकर एशिया कप 2025 के ग्रुप ए से सुपर-4 चरण में जगह बना ली। यह एक ऐसा नतीजा था, जो मुकाबले के ज़्यादातर समय तक आसान नहीं लग रहा था, लेकिन फखर जमान (50) ने बल्ले से और शाहीन अफरीदी के बल्‍ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन करते हुए मैच का रुख पाकिस्तान के पक्ष में मोड़ दिया। मैच के हीरो रहे अफरीदी ने जहां बल्‍ले से 14 गेंदों पर 29 रन की तूफानी पारी खेली तो गेंद से तीन ओवर में महज 16 रन देकर दो विकेट चटकाए।

सैम अयूब ने फिर बनाई डक

पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत बेहद खराब रही। सैम अयूब गोल्डन डक की हैट्रिक से बचना चाहते थे, लेकिन दूसरी ही गेंद पर सिल्वर डक पर आउट हो गए। इसके तुरंत बाद महज 9 के स्‍कोर पर साहिबजादा फरहान भी आउट हो गए। हालांकि, फखर जमान ने ज़ोरदार तरीके से जवाबी हमला बोला। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने आक्रामकता और संयम का मिश्रण करते हुए एक महत्वपूर्ण अर्धशतक बनाया। उन्होंने 36 गेंदों पर दो चौकों और तीन छक्कों की मदद से 50 रन बनाए। कप्तान सलमान अली आगा ने 27 गेंदों पर 20 रन बनाए। इन दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 61 रन की साझेदारी हुई।

शाहीन अफरीदी ने सम्‍मानजनक स्‍कोर तक पहुंचाया

सलमान के 90 के स्‍कोर पर आउट होने के बाद पाकिस्तान फिर लड़खड़ा गया। मोहम्मद हारिस को टूर्नामेंट के पहले मैच में अर्धशतक के बावजूद 7वें नंबर पर उतारा गया, वह 14 गेंदों पर 18 रन ही बना पाए। शाहीन शाह अफरीदी ने आखिरी क्षणों में 14 गेंदों पर दो छक्कों और एक चौके की मदद से नाबाद 29 रनों की पारी खेलते हुए पाकिस्तान को 20 ओवरों में 146/9 के स्‍कोर तक पहुंचाया।

105 रन पर ढेर हुई यूएई

वहीं, यूएई की टीम एक स्थिर शुरुआत के बाद नाटकीय रूप से बिखर गई और अपने नियंत्रण से बाहर होकर अपने आखिरी सात विकेट सिर्फ 20 रन पर गंवाने के साथ मैच भी 41 रनों से गंवा बैठी। यूएई ने 2.3 ओवर में 21 के स्‍कोर पर अलीशान (12) का विकेट गंवा दिया। इसके थोड़ी देर बाद 35 के स्‍कोर पर दूसरे ओपनर कप्‍तान मुहम्‍मद वसीम (14) भी चलते बने। इसके बाद नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे और यूएई की पूरी टीम 17.4 ओवर में महज 105 रनों पर सिमट गई।

शाहीन अफरीदी रहे प्‍लेयर ऑफ द मैच

पाकिस्‍तान की टीम इस मैच में भी संघर्ष करती नजर आई। पाकिस्‍तान की जीत के हीरो शाहीन अफरीदी रहे, बल्‍ले से 14 गेंदों पर 29 रन की तूफानी पारी खेली तो गेंद से तीन ओवर में महज 16 रन देकर दो विकेट चटकाए। इस हरफनमौला प्रदर्शन के लिए उन्‍हें प्‍लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया। इस जीत के साथ ही पाकिस्‍तान ने भी सुपर-4 में जगह बना ली है।

एशिया कप 2025

Published on:

18 Sept 2025 06:50 am

Hindi News / Sports / Cricket News / PAK vs UAE: ड्रामे के बाद यूएई को रौंदकर सुपर-4 में पहुंचा पाकिस्तान, फखर जमान ने काटा गदर तो शाहीन अफरीदा ने बरपाया कहर

