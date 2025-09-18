PAK vs UAE: अब हम किसी को भी… यूएई से जैसे-तैसे जीते पाकिस्तानी कप्तान ने भारत से अगले मैच को लेकर दिया बड़ा बयान

PAK vs UAE Match Highlights: मैच का बहिष्कार करने के लंबे चले नाटक के बाद आखिरकार पाकिस्तान बुधवार 17 सितंबर को दुबई में यूएई के खिलाफ जैसे-तैसे 41 रन से जीत दर्ज कर एशिया कप 2025 के सुपर-4 में पहुंच गया है। यूएई जैसी टीम के खिलाफ पाकिस्तान की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 146 रन बनाए। हालांकि अच्छी शुरुआत के बावजूद यूएई की टीम 17.4 ओवर में 105 रन पर ढेर हो गई। इस मैच को जीतने के बाद पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा फूले नहीं समां रहे हैं। उन्होंने मैच के बाद कहा कि अब हम किसी भी चुनौती के लिए तैयार हैं।
सलमान आगा ने कहा कि हमने काम पूरा कर लिया, लेकिन हमें बीच के ओवरों में बेहतर बल्लेबाजी करनी थी। गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया। हमने अभी तक अपनी सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी नहीं की है। अगर हम अच्छी बल्लेबाजी करते तो हम 170-180 रन तक पहुंच सकते थे। शाहीन अफरीदी के हरफनमौला प्रदर्शन को लेकर उन्होंने कहा कि वह एक मैच विनर हैं। उनकी बल्लेबाजी में काफी सुधार हुआ है।
वहीं, अबरार का प्रदर्शन लाजवाब रहा है। वह हमें मैचों में वापसी दिला रहे हैं। अब हम किसी भी चुनौती के लिए तैयार हैं। अगर हम अच्छा क्रिकेट खेलते हैं तो हम किसी भी टीम के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं।
वहीं, यूएई के कप्तान मुहम्मद वसीम ने कहा कि मैं अपने गेंदबाजों को श्रेय देना चाहूंगा। हमने उन्हें कम स्कोर पर रोक दिया। हम अपनी बल्लेबाज़ी की वजह से मैच हार गए। पावरप्ले में 3 विकेट गंवाने के बावजूद हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन फिर 15वें ओवर के बाद हमने विकेट गंवा दिए। हमारे मध्यक्रम को कुछ ज़िम्मेदारी लेनी होगी। हमारा अनुभव अच्छा रहा। हम भारत और पाकिस्तान के खिलाफ खेले। हमने बहुत सी चीज़ें सीखीं और आने वाले टूर्नामेंट्स में उन्हें लागू करेंगे।
प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए शाहिन अफरीदी ने कहा कि मैं बस नेट्स पर अभ्यास कर रहा हूं। जो भी अभ्यास कर रहा हूं, उसे करने की कोशिश कर रहा हूं। आने वाले मैचों का बेसब्री से इंतजार है। हमने शुरुआती विकेट और फिर बीच के ओवरों में भी विकेट गंवा दिए। मेरा काम है गेंद को हिट करना। टीम को शुरुआती सफलता की जरूरत थी और मैं उसे दिलाने की कोशिश करता हूं।