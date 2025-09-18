PAK vs UAE: अब हम किसी को भी… यूएई से जैसे-तैसे जीते पाकिस्तानी कप्तान ने भारत से अगले मैच को लेकर दिया बड़ा बयान

PAK vs UAE Match Highlights: मैच का बहिष्‍कार करने के लंबे चले नाटक के बाद आखिरकार पाकिस्तान बुधवार 17 सितंबर को दुबई में यूएई के खिलाफ जैसे-तैसे 41 रन से जीत दर्ज कर एशिया कप 2025 के सुपर-4 में पहुंच गया है। यूएई जैसी टीम के खिलाफ पाकिस्‍तान की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 146 रन बनाए। हालांकि अच्‍छी शुरुआत के बावजूद यूएई की टीम 17.4 ओवर में 105 रन पर ढेर हो गई। इस मैच को जीतने के बाद पाकिस्‍तान के कप्‍तान सलमान आगा फूले नहीं समां रहे हैं। उन्‍होंने मैच के बाद कहा कि अब हम किसी भी चुनौती के लिए तैयार हैं।