नश्रा संधू की करिश्माई फिरकी पर नाचीं साउथ अफ्रीका, 25.5 ओवरों में हुई ऑलआउट

साउथ अफ्रीकी को इतने कम स्कोर पर समेटने में अहम योगदान नश्रा संधू का रहा, जिन्होंने करियर में पहली बार कमाल का प्रदर्शन करते हुए 9 ओवरों में 6 शिकार किए। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में जारी इस मुकाबले में साउथ अफ्रीकी टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया, लेकिन टीम को यह निर्णय भारी पड़ा।साउथ अफ्रीकी टीम की सलामी जोड़ी के रूप में कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट और कराबो मेसो ने 6.4 ओवरों में 38 रन जुटाए।