क्रिकेट

नश्रा संधू की करिश्माई फिरकी पर नाचीं साउथ अफ्रीका, 25.5 ओवरों में हुई ऑलआउट

PAK-W vs SA-W: नश्रा संधू की करिश्माई गेंदबाजी के दम पर पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीकी को 25.5 ओवर में 155 के स्कोर पर ऑलआउट कर दिया।

भारत

Satya Brat Tripathi

Sep 22, 2025

Pakistan women cricketer
पाकिस्तान महिला क्रिकेटर (Photo Credit- PCB)

PAK-W vs SA-W, 3rd ODI: साउथ अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम सोमवार को लाहौर में पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में महज 115 रन पर सिमट गई। इस दौरान टीम सिर्फ 25.5 ओवरों का ही सामना कर सकी।

साउथ अफ्रीकी को इतने कम स्कोर पर समेटने में अहम योगदान नश्रा संधू का रहा, जिन्होंने करियर में पहली बार कमाल का प्रदर्शन करते हुए 9 ओवरों में 6 शिकार किए। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में जारी इस मुकाबले में साउथ अफ्रीकी टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया, लेकिन टीम को यह निर्णय भारी पड़ा।साउथ अफ्रीकी टीम की सलामी जोड़ी के रूप में कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट और कराबो मेसो ने 6.4 ओवरों में 38 रन जुटाए।

वोल्वार्ड्ट 23 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हुईं, जबकि कराबो मेसो ने 20 गेंदों में सिर्फ 12 रन बनाए। शुरुआती विकेट गंवाने के बाद साउथ अफ्रीकी खेमा बिखरता नजर आया। टीम 73 के स्कोर तक अपने 5 विकेट गंवा चुकी थी। तमाम कोशिशों के बावजूद साउथ अफ्रीका 115 रन से आगे नहीं बढ़ सका।

ये भी पढ़ें

भारत से लगातार दो हार के बाद पाकिस्तान ने फिर खटखटाया ICC का दरवाजा, दर्ज कराई शिकायत
क्रिकेट
Fakhar Zaman

सलामी जोड़ी के अलावा, इस टीम के लिए नादिन डी क्लर्क और मसाबाता क्लास ने 13-13 रन बनाए। सुने लुस और ऐनी बॉश ने 10-10 रन टीम के खाते में जोड़े। इनके अलावा, कोई अन्य बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू सकीं।

पाकिस्तान की तरफ से नश्रा संधू ने 9 ओवरों में 26 रन देकर 6 विकेट हासिल किए, जबकि सैयदा अरूब शाह ने 2 विकेट चटकाए। इनके अलावा, उमाइमा सोहेल और डायना बेग को 1-1 विकेट हाथ लगा।

पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की महिला टीमों के बीच तीन वनडे मुकाबलों की सीरीज खेली जा रही है। साउथ अफ्रीका ने सीरीज का पहला मैच 8 विकेट से जीता। अगले मुकाबले में मेहमान टीम ने डकवर्थ लुईस नियम के तहत 25 रन से जीत हासिल की। साउथ अफ्रीकी टीम इस सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर चुकी है। अब पाकिस्तान के पास सीरीज का अंतिम मैच जीतकर सम्मान बचाने का मौका है।

ये भी पढ़ें

साउथ अफ्रीका को लगा तगड़ा झटका, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेगा वर्ल्ड चैंपियन कप्तान
क्रिकेट
Temba Bavuma

Published on:

22 Sept 2025 07:37 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / नश्रा संधू की करिश्माई फिरकी पर नाचीं साउथ अफ्रीका, 25.5 ओवरों में हुई ऑलआउट

