Pakistan Asia Cup 2025 Final Scenario: भारत से हारा पाकिस्तान क्‍या सबसे पहले होगा एशिया कप से बाहर! जानें पूरा गणित

Pakistan Asia Cup 2025 Final Scenario: भारत ने एशिया कप 2025 सुपर 4 के अपने पहले ही मुकाबले पाकिस्तान को 6 विकेट से हराकर उसके समीकरण बिगाड़कर रख दिए हैं। ये हार पाकिस्‍तान को टूर्नामेंट से बाहर भी कर सकती है। आइये उसके फाइनल में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालते हैं।

भारत

lokesh verma

Sep 22, 2025

Pakistan Asia Cup 2025 Final Scenario
Pakistan Asia Cup 2025 Final Scenario: भारत के खिलाफ मैच से पहले राष्‍ट्रगान गाती पाकिस्‍तान की टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

Pakistan Asia Cup 2025 Final Scenario: एशिया कप 2025 के सुपर 4 राउंड में रविवार रात 21 सितंबर को भारत और पाकिस्‍तान के बीच बेहद अहम मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में पाकिस्‍तान की टीम को भारत के हाथों 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है। पाकिस्‍तान ने इस मैच में पहले खेलते हुए स्‍कोर बोर्ड पर पांच विकेट के नुकसान पर 171 रन लगाए थे। इसके जवाब में भारतीय टीम ने 7 गेंद शेष रहते लक्ष्‍य को आसानी से हासिल करते हुए शानदार जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम सुपर 4 की पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। जबकि पाकिस्‍तान की टीम बांग्‍लादेश और श्रीलंका से भी नीचे आखिरी चौथे पायदान पर पहुंच गई है। इस हार के बाद पाकिस्‍तान पर टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा भी मंडराने लगा है। वह एशिया कप से बाहर होने वाली पहली टीम भी बन सकती है। आइये आपको भी बताते हैं इसका पूरा गणित क्‍या है?

भारत के फाइनल में पहुंचने के समीकरण

एशिया कप 2025 के सुपर 4 की पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो पाकिस्‍तान को हराने के बाद भारतीय टीम दो अंक और +0.689 के नेट रन रेट के साथ टॉप पर है। अब भारत को सुपर 4 में पहुंचने के लिए दो में सिर्फ एक मैच जीतने की दरकार है। वहीं, दूसरे पायदान पर बांग्‍लादेश की टीम है, जिसने सुपर 4 के पहले मैच में श्रीलंका को हराया था। बांग्‍लादेश एक मैच के बाद 2 अंक और +0.121 के नेट रन रेट के साथ दूसरे तो श्रीलंका एक मैच हारने के बाद बिना कोई अंक लिए -0.121 के नेट रन रेट के साथ तीसरे स्‍थान पर है।

एक भी मैच हारते ही बाहर होगी पाकिस्‍तान

पाकिस्‍तान टीम की बात करें तो उसे अपने सुपर 4 के पहले ही मैच में भारत के हाथों 6 विकेट से हार का मुंह देखना पड़ा है, जिसके चलते अब वह एक मैच के बाद बगैर खाता खोले -0.689 के नेट रन रेट के साथ आखिरी यानी चौथे पायदान पर है। एशिया कप के फाइनल में टॉप-2 में रहने वाली टीमें फाइनल में जगह बनाएंगी। ऐसे में पाकिस्‍तान को श्रीलंका और बांग्‍लादेश दोनों के खिलाफ जीत दर्ज करनी होगी। यहां से एक भी मुकाबला हारते ही वह टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी।

एक नजर भारत बनाम पाकिस्‍तान मैच पर

टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी पाकिस्‍तान ने काफी तेज शुरुआत की थी, जिसके चलते उसने 10.3 ओवर में ही साहिबजादा फरहान के अर्धशतक की मदद से 93 रन बना लिए थे। लेकिन, इसके बाद रनों की गति काफी धीमी हो गई और विकेट भी गिरते रहे और वह 20 ओवर में पांच विकेट खोकर 171 रन ही बना पाई। पाकिस्‍तान की ओर से फरहान ने 45 गेंदों पर 58 रन की सबसे बड़ी पारी खेली। वहीं, भारत की ओर से शिवम दुबे ने दो तो बुमराह और कुलदीप यादव ने एक-एक विकेट चटकाया।

अभिषेक का अर्धशतक तो शुभमन गिल चूके

इसके जवाब में भारत के लिए अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने काफी तेज शुरुआत की, जो अंत तक बरकरार रही और टीम इंडिया ने 6 विकेट से जीत दर्ज की। भारती की ओर से अभिषेक ने महज 39 गेंदों पर 74 तो शुभमन ने 28 गेंदों पर 47 रन की पारी खेली। वहीं, पाकिस्‍तान की ओर से हारिस रऊफ ने दो तो अबरार अहमद और फहीम अशरफ ने एक-एक विकेट लिया।

एशिया कप 2025

Published on:

22 Sept 2025 10:35 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Pakistan Asia Cup 2025 Final Scenario: भारत से हारा पाकिस्तान क्‍या सबसे पहले होगा एशिया कप से बाहर! जानें पूरा गणित

