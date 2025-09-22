Pakistan Asia Cup 2025 Final Scenario: एशिया कप 2025 के सुपर 4 राउंड में रविवार रात 21 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच बेहद अहम मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम को भारत के हाथों 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान ने इस मैच में पहले खेलते हुए स्कोर बोर्ड पर पांच विकेट के नुकसान पर 171 रन लगाए थे। इसके जवाब में भारतीय टीम ने 7 गेंद शेष रहते लक्ष्य को आसानी से हासिल करते हुए शानदार जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम सुपर 4 की पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। जबकि पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश और श्रीलंका से भी नीचे आखिरी चौथे पायदान पर पहुंच गई है। इस हार के बाद पाकिस्तान पर टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा भी मंडराने लगा है। वह एशिया कप से बाहर होने वाली पहली टीम भी बन सकती है। आइये आपको भी बताते हैं इसका पूरा गणित क्या है?
एशिया कप 2025 के सुपर 4 की पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो पाकिस्तान को हराने के बाद भारतीय टीम दो अंक और +0.689 के नेट रन रेट के साथ टॉप पर है। अब भारत को सुपर 4 में पहुंचने के लिए दो में सिर्फ एक मैच जीतने की दरकार है। वहीं, दूसरे पायदान पर बांग्लादेश की टीम है, जिसने सुपर 4 के पहले मैच में श्रीलंका को हराया था। बांग्लादेश एक मैच के बाद 2 अंक और +0.121 के नेट रन रेट के साथ दूसरे तो श्रीलंका एक मैच हारने के बाद बिना कोई अंक लिए -0.121 के नेट रन रेट के साथ तीसरे स्थान पर है।
पाकिस्तान टीम की बात करें तो उसे अपने सुपर 4 के पहले ही मैच में भारत के हाथों 6 विकेट से हार का मुंह देखना पड़ा है, जिसके चलते अब वह एक मैच के बाद बगैर खाता खोले -0.689 के नेट रन रेट के साथ आखिरी यानी चौथे पायदान पर है। एशिया कप के फाइनल में टॉप-2 में रहने वाली टीमें फाइनल में जगह बनाएंगी। ऐसे में पाकिस्तान को श्रीलंका और बांग्लादेश दोनों के खिलाफ जीत दर्ज करनी होगी। यहां से एक भी मुकाबला हारते ही वह टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी।
टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान ने काफी तेज शुरुआत की थी, जिसके चलते उसने 10.3 ओवर में ही साहिबजादा फरहान के अर्धशतक की मदद से 93 रन बना लिए थे। लेकिन, इसके बाद रनों की गति काफी धीमी हो गई और विकेट भी गिरते रहे और वह 20 ओवर में पांच विकेट खोकर 171 रन ही बना पाई। पाकिस्तान की ओर से फरहान ने 45 गेंदों पर 58 रन की सबसे बड़ी पारी खेली। वहीं, भारत की ओर से शिवम दुबे ने दो तो बुमराह और कुलदीप यादव ने एक-एक विकेट चटकाया।
इसके जवाब में भारत के लिए अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने काफी तेज शुरुआत की, जो अंत तक बरकरार रही और टीम इंडिया ने 6 विकेट से जीत दर्ज की। भारती की ओर से अभिषेक ने महज 39 गेंदों पर 74 तो शुभमन ने 28 गेंदों पर 47 रन की पारी खेली। वहीं, पाकिस्तान की ओर से हारिस रऊफ ने दो तो अबरार अहमद और फहीम अशरफ ने एक-एक विकेट लिया।