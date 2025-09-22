Pakistan Asia Cup 2025 Final Scenario: एशिया कप 2025 के सुपर 4 राउंड में रविवार रात 21 सितंबर को भारत और पाकिस्‍तान के बीच बेहद अहम मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में पाकिस्‍तान की टीम को भारत के हाथों 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है। पाकिस्‍तान ने इस मैच में पहले खेलते हुए स्‍कोर बोर्ड पर पांच विकेट के नुकसान पर 171 रन लगाए थे। इसके जवाब में भारतीय टीम ने 7 गेंद शेष रहते लक्ष्‍य को आसानी से हासिल करते हुए शानदार जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम सुपर 4 की पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। जबकि पाकिस्‍तान की टीम बांग्‍लादेश और श्रीलंका से भी नीचे आखिरी चौथे पायदान पर पहुंच गई है। इस हार के बाद पाकिस्‍तान पर टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा भी मंडराने लगा है। वह एशिया कप से बाहर होने वाली पहली टीम भी बन सकती है। आइये आपको भी बताते हैं इसका पूरा गणित क्‍या है?