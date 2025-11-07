हांगकांग सिक्सेस में युवराज सिंह जैसा कारनामा, पाकिस्तानी खिलाड़ी ने एक ओवर में ठोके छह छक्के

अब्बास अफरीदी ने कुवैत के खिलाफ 8 छक्के लगाए। इस तरह उन्होंने टूर्नामेंट के इतिहास में एक इनिंग में सर्वाधिक छक्के लगाने के खिलाड़ियों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा लिया। अब्बास अफरीदी ने इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर रवि बोपारा, बांग्लादेश के जीशान आलाम और नेपाल के राशिद खान की बराबरी की। वैसे इस टूर्नामेंट के इतिहास में एक इनिंग में बतौर खिलाड़ी सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के एडवर्ड जॉर्ज बर्नार्ड के पास है, जिन्होंने 2024 में ओमान के खिलाफ नौ छक्के लगाए थे।