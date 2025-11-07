हांगकांग सिक्सेस में युवराज सिंह जैसा कारनामा, पाकिस्तानी खिलाड़ी ने एक ओवर में ठोके छह छक्के

पाकिस्तान के ऑलराउंडर अब्बास अफरीदी (बाएं) और इंग्लैंड के रवि बोपारा (दाएं)- (Photo Credit- ICC)
Abbas Afridi slams 6 sixes in an over at Hong Kong Sixes 2025: हांगकांग सिक्सेस में कुवैत के खिलाफ पूल-सी मैच में पाकिस्तान के कप्तान अब्बास अफरीदी ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए यासिन पटेल के एक ओवर में छह छक्के ठोक डाले। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने 12 गेंद में 1 चौके और 8 छक्के संग 55 रन कूट डाले। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी की बदौलत पाकिस्तान ने कुवैत को 4 विकेट से हराया।
पाकिस्तान ने कुवैत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का निर्णय किया था। मीत भावसार की ओर से 14 गेंदों में बनाए गए नाबाद 40 रन की बदौलत कुवैत ने निर्धारित 6 ओवर में 2 विकेट पर 123 रन बनाए। वहीं, पाकिस्तान ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 124 रन बनाकर लक्ष्य हांसिल कर लिया। पाकिस्तान को यह जीत आखिरी गेंद पर मिली।
अब्बास अफरीदी ने कुवैत के खिलाफ 8 छक्के लगाए। इस तरह उन्होंने टूर्नामेंट के इतिहास में एक इनिंग में सर्वाधिक छक्के लगाने के खिलाड़ियों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा लिया। अब्बास अफरीदी ने इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर रवि बोपारा, बांग्लादेश के जीशान आलाम और नेपाल के राशिद खान की बराबरी की। वैसे इस टूर्नामेंट के इतिहास में एक इनिंग में बतौर खिलाड़ी सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के एडवर्ड जॉर्ज बर्नार्ड के पास है, जिन्होंने 2024 में ओमान के खिलाफ नौ छक्के लगाए थे।
अब्बास अफरीदी पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं और पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में कराची किंग्स (karachi kings) की तरफ से खेलते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के लिए 24 टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेले हैं, जिसमें उन्होंने 8.48 की इकॉनमी से 38 विकेट और 113.44 की स्ट्राइक रेट से कुल 135 रन बनाए हैं। पाकिस्तान के लिए उन्हें अब तक टेस्ट और वनडे में खेलने का मौका नहीं मिला है।
उन्होंने पाकिस्तान के लिए आखिरी टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच 24 जुलाई 2025 को मीरपुर में बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। तब से वह पाकिस्तान की टी-20 अंतरराष्ट्रीय टीम से बाहर चल रहे हैं। अब्बास अफरीदी ने इसी साल जनवरी में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की तरफ से टी-20 में डेब्यू किया था।
बाएं हाथ के पूर्व भारतीय बल्लेबाज युवराज सिंह ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक ओवर में छह छक्के लगाए थे। उन्होंने 19 सितंबर 2007 को इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में छह छक्के लगाने का कारनामा किया था। उस मैच में एंड्र्यू फ्लिंटॉफ और युवराज सिंह के बीच तीखी बहस हुई थी। युवराज सिंह ने इस पर स्टुअर्ट ब्रॉड के ओवर में छह छक्के लगा डाले थे।
