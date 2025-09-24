जैसे-तैसे मैच जीतकर खुशी से फूले नहीं समां रहे पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा को श्रीलंकाई कप्तान ने दिखाया आईना

PAK vs SL Match Highlights: एशिया कप 2025 में मंगलवार रात (23 सितंबर) को सुपर 4 के बेहद अहम मुकाबले में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीद बरकरार रखी है। अबू धाबी के शेख जाएद क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 133 रन स्कोर बोर्ड पर टांगे थे। पाकिस्तान ने हुसैन तलत के नाबाद 32 और मोहम्मद नवाज की नाबाद 38 रन की पारी के दम पर जैसे-तैसे 5 विकेट से जीत दर्ज की। इस जीत के बाद पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा फूले नहीं समाए और अपनी टीम की जमकर तारीफ की। वहीं, श्रीलंकाई कप्तान चरिथ असलंका ने उन्हें आईना दिखाते हुए कहा कि 80 रन पर पांच विकेट गिरने के बाद पाकिस्तान वाकई मुश्किल में था।
मैच जीतने के बाद सलमान आगा ने कहा कि मैं हमेशा मुस्कुराता रहता हूं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि यह एक परफेक्ट मैच था। हमने तीन ओवर में चार विकेट गंवा दिए। हमें ऐसा करना बंद करना होगा। हम शारजाह से ऐसा कर रहे हैं। फिल्डिंग कोच शेन मैकडरमोट खिलाड़ियों के साथ वाकई कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हमने उन्हें रॉकस्टार नाम दिया है। मैंने लोगों को अतिरिक्त चीजें करते भी देखा है और जब आप अतिरिक्त चीजें करते हैं तो इसका मैदान पर फायदा मिलता है।
उन्होंने शाहीन अफरीदी को लेकर कहा कि अमेरिका वापस आने के बाद से वह शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। वह पिछले कई सालों से अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। वह एक एसेट और मैच विनर हैं। आगा ने प्लेयर ऑफ द मैच रहे तलत को लेकर कहा कि इसीलिए हम इतने सारे ऑलराउंडरों को खिलाते हैं, क्योंकि आजकल खेल में बल्लेबाजी और गेंदबाजी में कई विकल्पों की मांग होती है। मैं उनके लिए बहुत खुश हूं। उन्हें कई सालों से जानता हूं, वह अपने खेल पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उनमें बल्लेबाज़ी की बहुत क्षमता है और उम्मीद है कि वे इसे जारी रख पाएंगे।
वहीं, श्रीलंका के कप्तान चरिथ असलंका ने कहा कि अगर आप 10वें ओवर से पहले 5 विकेट खो देते हैं तो यह मुश्किल होगा। पिच अच्छी थी। उन्होंने पहले 8-9 ओवरों में बहुत अच्छी गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण किया। 57/4 और बाद में 80/5 के स्कोर पर पाकिस्तान वाकई मुश्किल में था और यह हमारे लिए अच्छी बात थी। हालांकि हमने सिर्फ़ 133 रन बनाए, लेकिन हमने जो संघर्ष और जज्बा दिखाया वह गर्व करने लायक था। हसरंगा हमेशा से ही सफ़ेद गेंद वाले क्रिकेट में एक सुपरस्टार रहे हैं, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं।
प्लेयर ऑफ़ द मैच रहे हुसैन तलत ने कहा कि गर्मी के चलते हालात आसान नहीं थे। मैंने अपना समय लिया। हालात आपको पूरी तरह से आक्रामक क्रिकेट खेलने की इजाज़त नहीं देते, भले ही आप आक्रामक क्रिकेट खेलना चाहें। कप्तान और कोच ने मुझसे बात की। योजना थी कि जाकर आक्रामक खेल दिखाया जाए। लेकिन, मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी। मैं थोड़ा समय लेना चाहता था और फिर लगा कि बाउंड्रीज़ ज़रूर आएंगी।