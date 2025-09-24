जैसे-तैसे मैच जीतकर खुशी से फूले नहीं समां रहे पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा को श्रीलंकाई कप्तान ने दिखाया आईना

PAK vs SL Match Highlights: एशिया कप 2025 में मंगलवार रात (23 सितंबर) को सुपर 4 के बेहद अहम मुकाबले में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीद बरकरार रखी है। अबू धाबी के शेख जाएद क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में श्रीलंका ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए 133 रन स्‍कोर बोर्ड पर टांगे थे। पाकिस्तान ने हुसैन तलत के नाबाद 32 और मोहम्मद नवाज की नाबाद 38 रन की पारी के दम पर जैसे-तैसे 5 विकेट से जीत दर्ज की। इस जीत के बाद पाकिस्‍तान के कप्‍तान सलमान आगा फूले नहीं समाए और अपनी टीम की जमकर तारीफ की। वहीं, श्रीलंकाई कप्‍तान चरिथ असलंका ने उन्‍हें आईना दिखाते हुए कहा कि 80 रन पर पांच विकेट गिरने के बाद पाकिस्तान वाकई मुश्किल में था।