Asia Cup 2025 से पहले गजब की फॉर्म में पाकिस्तान टीम ने रचा इतिहास, T20i में पहली बार किया ये कारनामा

Pakistan 200+ T20i score first time in UAE: Asia Cup 2025 का आगाज होने में अब सिर्फ 10 दिन बाकी हैं। इससे पहले पाकिस्तान की टीम में यूएई में ट्राई सीरीज खेल रही है। इस सीरीज के पहले मुकाबले में पाकिस्तान ने जहां अफगानिस्तान के खिलाफ 39 रन से जीत दर्ज की थी तो वहीं अब दूसरे मैच में मेजबान यूएई को 31 रनों से रौंदा है। इस तरह एशिया कप से पहले पाकिस्तान की टीम शानदार लय में लौटती नजर आ रही है। यूएई के खिलाफ मुकाबले में सलमान आगा की अगुवाई वाली इस टीम ने एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया है, जिसके लिए वह अब तक तरस रही थी।
कप्तान सलमान आगा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और पाकिस्तान सैम अयूब और हसन नवाज के विस्फोटक अर्धशतकों की बदौलत स्कोर बोर्ड पर निर्धारित 20 ओवर में 207 रन लगाए। इसके जवाब में यूएई की टीम 176 रन ही बना सकी और पाकिस्तान ने 31 रन से जीत दर्ज की। ये पहली बार है, जब पाकिस्तान ने यूएई की सरजमीं पर 200 से अधिक रन बनाए हैं। इससे पहले उसका यहां सर्वाधिक स्कोर 193/2 था, जो उसने 2022 के एशिया कप में हांगकांग के खिलाफ शारजाह में बनाया था।
बता दें कि पाकिस्तान की टीम ने यूएई में अपना पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला 2009 में खेला था। उस दौरान पाकिस्तान में सुरक्षा कारणों के चलते मुकाबले नहीं हो रहे थे और पाकिस्तान की टीम ने यूएई के स्टेडियम को ही अपना होमग्राउंड बनाया था। तब से लेकर पाकिस्तान की टीम टी20 में 200 रन के स्कोर को छूने के लिए तरस रही थी।
207/10 - बनाम यूएई (शारजाह 30 अगस्त 2025)
193/2 - बनाम हांगकांग (शारजाह 2 सितंबर 2022)
189/2 - बनाम नामीबिया (अबूधाबी 2 नवंबर 2021)
189/4 - बनाम स्कॉटलैंड (शारजाह 7 नवंबर 2021)
187/10 - बनाम श्रीलंका (दुबई 13 दिसंबर 2013)