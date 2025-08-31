Asia Cup 2025 से पहले गजब की फॉर्म में पाकिस्तान टीम ने रचा इतिहास, T20i में पहली बार किया ये कारनामा

Pakistan 200+ T20i score first time in UAE: Asia Cup 2025 का आगाज होने में अब सिर्फ 10 दिन बाकी हैं। इससे पहले पाकिस्‍तान की टीम में यूएई में ट्राई सीरीज खेल रही है। इस सीरीज के पहले मुकाबले में पाकिस्‍तान ने जहां अफगानिस्‍तान के खिलाफ 39 रन से जीत दर्ज की थी तो वहीं अब दूसरे मैच में मेजबान यूएई को 31 रनों से रौंदा है। इस तरह एशिया कप से पहले पाकिस्‍तान की टीम शानदार लय में लौटती नजर आ रही है। यूएई के खिलाफ मुकाबले में सलमान आगा की अगुवाई वाली इस टीम ने एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया है, जिसके लिए वह अब तक तरस रही थी।