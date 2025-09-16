बदजुबानी पर उतरे पाकिस्तानी, पूर्व कप्तान ने सूर्यकुमार यादव के लिए लाइव टीवी पर किया अभद्र भाषा का इस्तेमाल, देखें Video

भारतीय टीम द्वारा मैच के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम से हाथ न मिलाने का मामला पाकिस्तान में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहां टीवी पर इस विषय पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। समा टीवी पर आयोजित ऐसे ही एक कार्यक्रम में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद यूसुफ ने सूर्यकुमार यादव के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। कार्यक्रम की एंकर ने समझा की यूसुफ शायद नाम लेने में गलती कर रहे हैं, इसलिए सूर्यकुमार यादव का नाम उन्होंने लिया। इसके बावजूद यूसुफ नहीं माने और भारतीय कप्तान के लिए लगातार अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया।