पाकिस्तान सरकार ने अपने ही क्रिकेटर्स को ठगा, पूर्व खिलाड़ी ने किया खुलासा, जानिए क्या है पूरा मामला?

Asia Cup 2025 में भारत से लगातार तीन मैच हारने के बाद जहां सलमान आगा की अगुवाई वाली पाकिस्तानी टीम आलोचकों के निशाने पर है, वहीं पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी भी घरेलू स्तर पर घिर गए हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वरिष्ठ नेता मूनिस इलाही और सिंध के पूर्व राज्यपाल मोहम्मद जुबैर ने एशिया कप 2025 में टीम के खराब प्रदर्शन के लिए पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी को जिम्मेदार ठहराया है। मूनिस इलाही ने तो मोहसिन नकवी को पीसीबी अध्यक्ष पद से हटाए जाने की मांग तक कर डाली है।