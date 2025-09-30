Patrika LogoSwitch to English

पाकिस्तान सरकार ने अपने ही क्रिकेटर्स को ठगा, पूर्व खिलाड़ी ने किया खुलासा, जानिए क्या है पूरा मामला?

श्रीलंका को हराकर पाकिस्तान ने आईसीसी मेंस टी-20 वर्ल्ड कप 2009 का खिताब जीता था।

Satya Brat Tripathi

Sep 30, 2025

पाकिस्तान क्रिकेट टीम (Photo Credit - IANS)

Asia Cup 2025 में भारत से लगातार तीन मैच हारने के बाद जहां सलमान आगा की अगुवाई वाली पाकिस्तानी टीम आलोचकों के निशाने पर है, वहीं पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी भी घरेलू स्तर पर घिर गए हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वरिष्ठ नेता मूनिस इलाही और सिंध के पूर्व राज्यपाल मोहम्मद जुबैर ने एशिया कप 2025 में टीम के खराब प्रदर्शन के लिए पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी को जिम्मेदार ठहराया है। मूनिस इलाही ने तो मोहसिन नकवी को पीसीबी अध्यक्ष पद से हटाए जाने की मांग तक कर डाली है।

इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर सईद अजमल का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडिया में दावा किया गया है कि 2009 में आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के खिलाड़ियों को तत्कालीन पाकिस्तान सरकार की तरफ से 25 लाख-25 रुपए देने का वादा किया गया था, लेकिन वह उन्हें कभी नहीं मिले। वायरल वीडियो में सईद अजमल कहा, मैं हैरान था कि कि एक सरकारी चेक भी बाउंस हो सकता है। यह तत्कालीन पीएम यूसुफ रजा का वादा था।

सईद अजमल ने नादिर अली को दिए गए इंटरव्यू में बताया कि सरकार की तरफ से हमसे कहा गया कि पीसीबी अध्यक्ष से पैसा मिलेगा, लेकिन वो कभी नहीं हुआ। आखिरकार हमें जो पैसा मिला वह आईसीसी से था।

2009 में पाकिस्तान बना था वर्ल्ड चैंपियन

श्रीलंका को हराकर पाकिस्तान ने आईसीसी मेंस टी-20 वर्ल्ड कप 2009 का खिताब जीता था। फाइनल में श्रीलंका ने 6 विकेट पर 138 रन बनाए थे, जवाब में पाकिस्तानी टीम ने 18.4 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 139 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया था। मैच में पाकिस्तान की ओर से शाहिद अफरीदी ने नाबाद 54 रन बनाए थे और अब्दुल रज्जा ने 3 विकेट चटकाए थे।

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

30 Sept 2025 06:35 pm

Published on:

30 Sept 2025 06:30 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / पाकिस्तान सरकार ने अपने ही क्रिकेटर्स को ठगा, पूर्व खिलाड़ी ने किया खुलासा, जानिए क्या है पूरा मामला?

