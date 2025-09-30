पूर्व भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक का बड़ा फैसला, अब इस लीग में चौके-छक्के लगाते हुए आएंगे नजर

शारजाह वारियर्स से जुड़ने के बाद दिनेश कार्तिक ने कहा कि मैं डीपी वर्ल्ड ILT 20 टूर्नामेंट की फ्रेंचाइजी शारजाह वारियर्स से जुड़कर बहुत उत्साहित हूं। मुझे पता है कि वे एक युवा टीम हैं, जो कुछ विशेष चीजें करने की इच्छा रखती हैं। मैं यहां आकर खुश हूं। उन्होंने आगे कहा, शारजाह भी उन प्रतिष्ठित स्टेडियमों में से एक है जहां कोई हमेशा खेलना चाहता है और शारजाह वारियर्स फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनना सपने को सच करता है।