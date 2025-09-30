Patrika LogoSwitch to English

पूर्व भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक का बड़ा फैसला, अब इस लीग में चौके-छक्के लगाते हुए आएंगे नजर

पूर्व भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने भारत के लिए 60 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें 142.61 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने कुल 686 रन बनाए हैं, जिसमें एक अर्द्धशतक शामिल है।

2 min read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Sep 30, 2025

Dinesh Karthik

दिनेश कार्तिक, पूर्व भारतीय क्रिकेटर ( File Photo Credit - IANS)

Dinesh Karthik: पूर्व भारतीय विकेट-कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक इंटरनेशनल लीग टी-20 (ILT20) के चौथे सीजन में शारजाह वारियर्स की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। दिनेश कार्तिक को श्रीलंका के विकेट-कीपर बल्लेबाज कुसल मेंडिस के स्थान पर टीम में शामिल किया गया है।

शारजाह वारियर्स से जुड़ने के बाद दिनेश कार्तिक ने कहा कि मैं डीपी वर्ल्ड ILT 20 टूर्नामेंट की फ्रेंचाइजी शारजाह वारियर्स से जुड़कर बहुत उत्साहित हूं। मुझे पता है कि वे एक युवा टीम हैं, जो कुछ विशेष चीजें करने की इच्छा रखती हैं। मैं यहां आकर खुश हूं। उन्होंने आगे कहा, शारजाह भी उन प्रतिष्ठित स्टेडियमों में से एक है जहां कोई हमेशा खेलना चाहता है और शारजाह वारियर्स फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनना सपने को सच करता है।

शारजाह वारियर्स के मुख्य कोच जेपी डुमिनी ने कहा, टी-20 क्रिकेट की जब बात आती है तो दिनेश कार्तिक सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक है। अविश्वसनीय रूप से वह रचनात्मक विचारों वाला है और मैं डीपी वर्ल्ड ILT20 के आगामी संस्करण के लिए उसे अपने साथ पाकर बहुत खुश हूं।

आपको बता दें कि आईपीएल से संन्सास लेने के बाद दिनेश कार्तिक इस साल की शुरुआत में SA20 लीग की फ्रेंचाइजी टीम पार्ल रायल्स से जुड़े थे, जहां उन्होंने छह इनिंग में 97 रन बनाए थे। दिनेश कार्तिक SA 20 लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी है। दिनेश कार्तिक IPL 2025 चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम से बतौर बल्लेबाजी कोच भी जुड़े हुए हैं।

भारतीय विकेट-कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने अपने दो दशकों के करियर में 412 टी-20 मैच खेले हैं, जिसमें 136.66 की स्ट्राइक-रेट से 35 अर्द्धशतकों के साथ 7,437 रन बनाए हैं। उन्होंने भारत के लिए 60 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 142.61 के स्ट्राइक रेट से कुल 686 रन बनाए, जिसमें एक अर्द्धशतक शामिल है। भारत के लिए टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनका सर्वोच्च स्कोर 55 रन है, जिसे उन्होंने जून 2022 में राजकोट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाया था।

Published on:

30 Sept 2025 04:25 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / पूर्व भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक का बड़ा फैसला, अब इस लीग में चौके-छक्के लगाते हुए आएंगे नजर

