न्यूजीलैंड से टी-20 सीरीज में भिड़ंत से ऑस्ट्रेलिया को लगा तगड़ा झटका, इस खिलाड़ी को मिला मौका

ग्लेन मैक्सवेल, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर (Photo Credit - IANS)
Glenn Maxwell injury Update: ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल की बांह में फ्रैक्चर हो गया है और वह न्यूजीलैंड में होने वाले तीन टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों से बाहर हो गए हैं। टीम ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
36 वर्षीय इस खिलाड़ी ने पिछले महीने नाबाद अर्द्धशतक ठोक ऑस्ट्रेलिया को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में जीत दिलाई थी। उन्हें नेट पर गेंदबाजी करते समय चोट लगी थी और वह विशेषज्ञ चिकित्सक से मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया लौटेंगे।
जोश फिलिप अगले महीने 1, 3 और 4 अक्टूबर को माउंट माउंगानुई के बे-ओवल में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले तीन मैचों के लिए टीम में ग्लेन मैक्सवेल की जगह लेंगे।
आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग (BBL) में शानदार रन बनाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज जोश फिलिप को हाल ही में ऑस्ट्रेलिया 'ए' के भारत दौरे में प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया था।
ऑस्ट्रेलिया के लिए यह दूसरा बड़ा झटका है। इससे पहले इसी महीने की शुरुआत में जोश इंगलिस दाहिनी पिंडली में खिंचाव के कारण टीम से बाहर हो गए थे। इंगलिस की जगह एलेक्स कैरी को टीम में शामिल किया गया था।
