न्यूजीलैंड से टी-20 सीरीज में भिड़ंत से ऑस्ट्रेलिया को लगा तगड़ा झटका, इस खिलाड़ी को मिला मौका

36 वर्षीय इस खिलाड़ी ने पिछले महीने नाबाद अर्द्धशतक ठोक ऑस्ट्रेलिया को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में जीत दिलाई थी। उन्हें नेट पर गेंदबाजी करते समय चोट लगी थी और वह विशेषज्ञ चिकित्सक से मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया लौटेंगे।