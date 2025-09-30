Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

न्यूजीलैंड से टी-20 सीरीज में भिड़ंत से ऑस्ट्रेलिया को लगा तगड़ा झटका, इस खिलाड़ी को मिला मौका

NZ vs AUS: न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज 1, 3 और 4 अक्टूबर को खेली जाएगी।

less than 1 minute read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Sep 30, 2025

Glenn Maxwell

ग्लेन मैक्सवेल, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर (Photo Credit - IANS)

Glenn Maxwell injury Update: ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल की बांह में फ्रैक्चर हो गया है और वह न्यूजीलैंड में होने वाले तीन टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों से बाहर हो गए हैं। टीम ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

36 वर्षीय इस खिलाड़ी ने पिछले महीने नाबाद अर्द्धशतक ठोक ऑस्ट्रेलिया को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में जीत दिलाई थी। उन्हें नेट पर गेंदबाजी करते समय चोट लगी थी और वह विशेषज्ञ चिकित्सक से मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया लौटेंगे।

जोश फिलिप अगले महीने 1, 3 और 4 अक्टूबर को माउंट माउंगानुई के बे-ओवल में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले तीन मैचों के लिए टीम में ग्लेन मैक्सवेल की जगह लेंगे।

आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग (BBL) में शानदार रन बनाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज जोश फिलिप को हाल ही में ऑस्ट्रेलिया 'ए' के ​​भारत दौरे में प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया था।

ऑस्ट्रेलिया के लिए यह दूसरा बड़ा झटका है। इससे पहले इसी महीने की शुरुआत में जोश इंगलिस दाहिनी पिंडली में खिंचाव के कारण टीम से बाहर हो गए थे। इंगलिस की जगह एलेक्स कैरी को टीम में शामिल किया गया था।

ये भी पढ़ें

World Cup 2025: क्या न्यूजीलैंड उलटफेर के साथ करेगी वर्ल्ड कप की शुरुआत, या ऑस्ट्रेलिया दर्ज़ करेगी लगातार 16वीं जीत
क्रिकेट

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Published on:

30 Sept 2025 03:38 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / न्यूजीलैंड से टी-20 सीरीज में भिड़ंत से ऑस्ट्रेलिया को लगा तगड़ा झटका, इस खिलाड़ी को मिला मौका

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

पूर्व भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक का बड़ा फैसला, अब इस लीग में चौके-छक्के लगाते हुए आएंगे नजर

Dinesh Karthik
क्रिकेट

INDW vs SLW: वर्ल्ड कप के पहले मैच में बारिश बनी बाधा, भारत बनाम श्रीलंका का मैच बीच में रुका

क्रिकेट

हारिस रऊफ को लताड़, सलमान आगा की कप्तानी पर सवाल, पाकिस्तानी पूर्व कप्तान ने बताई हार की सबसे बड़ी वजह

पाकिस्तान क्रिकेट टीम
क्रिकेट

World Cup 2025: क्या न्यूजीलैंड उलटफेर के साथ करेगी वर्ल्ड कप की शुरुआत, या ऑस्ट्रेलिया दर्ज़ करेगी लगातार 16वीं जीत

क्रिकेट

‘झुक गया सिर…’, भारत को वर्ल्डकप जिताने वाले दिग्गज विकेटकीपर ने एशिया कप में टीम इंडिया की हरकतों पर उठाए सवाल

Indian Cricket Team
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.