IND Vs PAK: हाथ न मिलाने के विवाद पर पूर्व भारतीय कप्तान ने टीम इंडिया को दी हिदायत,कह दी ये बड़ी बात

India-Pakistan handshake controversy: एशिया कप 2025 की चर्चा के बीच भारत-पाकिस्तान मुकाबले से पहले माहौल गरमा गया है। विवाद क्रिकेट का नहीं, हाथ मिलाने का (India Pakistan handshake controversy)है। और अब इस पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। एशिया कप 2025(Asia Cup 2025 news) में भारत और पाकिस्तान की टीमें फिर आमने-सामने होंगी। लेकिन इस बार चर्चा क्रिकेट (India vs Pakistan cricket 2025) के बजाय बीते मैच में भारतीय खिलाड़ियों की ओर से पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने के फैसले को लेकर हो रही है। खबरों के मुताबिक, भारत के कुछ खिलाड़ियों ने पाकिस्तान टीम से हाथ मिलाने (Azharuddin on handshake row) से परहेज किया था। इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने औपचारिक शिकायत ICC को भेज दी है।