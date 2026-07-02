2 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

पाकिस्तान को अपने ‘हार्दिक पंड्या’ की तलाश, ODI वर्ल्‍ड कप 2027 से पहले हेड कोच माइक हेसन का बड़ा प्‍लान

Pakistan Cricket: पाकिस्तान क्रिकेट का बुरा हाल पाकिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) हर बार हार का ठीकरा अपने कोच और कप्‍तानों पर फोड़कर इतिश्री कर लेता है, लेकिन इस बार पाकिस्‍तान टीम के व्‍हाइट बॉल कोच नई चाल के साथ 2027 के वनडे वर्ल्‍ड कप में उतरना चाहते हैं। इसके लिए उन्‍हें अपने 'हार्दिक पंड्या की तलाश है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Jul 02, 2026

Pakistan Cricket

पाकिस्‍तान क्रिकेट टीम। (फाइल फोटो सोर्स: IANS)

Pakistan looking for pace bowling all rounder: आईसीसी वनडे वर्ल्‍ड कप 2027 के लिए सभी टीमों ने अपनी-अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं, पाकिस्‍तान क्रिकेट टीम के नए व्‍हाइट बॉल कोच माइक हेसन अक्‍टूबर में होने वाले इस मेगा इवेंट के लिए कुछ अलग तरह से तैयारियों में जुटे हुए हैं, क्‍योंकि पाकिस्‍तान टीम का हर फॉर्मेट में बुरा हाल है। इसे सुधारने के लिए उन्‍होंने अपने 'हार्दिक पंड्या' यानी तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर की तलाश शुरू कर दी है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह साउथ अफ्रीका की पेसर्स की मददगार पिचें हैं। पाकिस्तान के पास फिलहाल फहीम अशरफ को छोड़कर कोई पेस ऑलराउंडर नहीं है, जिनका इस फॉर्मेट में प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है।

पाकिस्तान पेस-बॉलिंग ऑल-राउंडर की तलाश

हेसन ने क्रिकइंफो पर कहा कि पेस ऑलराउंडर की भूमिका के लिए पोटेंशियल टैलेंट की पहचान करने के लिए ट्रेनिंग कैंप और डोमेस्टिक क्रिकेट की मदद ले रहे हैं। हम किसी के हाथ आगे बढ़ाने का इंतजार कर रहे हैं। उनका मानना है कि वनडे वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होना है, जहां एक सीम बॉलिंग ऑलराउंडर का विकल्‍प पाकिस्‍तान टीम की किस्मत बदल सकता है।

हेसन लगातार क्रिकेट की मांग करते हैं

दरअसल, हेसन टीम की मेंटल टफनेस पर भी काम करना चाहते हैं, जो आईसीसी इवेंट्स के पिछले कुछ एडिशन में स्ट्रगल करती नजर आ रही है। पाकिस्‍तान की टीम पिछले 6 वर्ल्‍ड कप में वे सिर्फ एक बार ही सेमीफाइनल में पहुंच सकी है। उन्होंने कहा कि अन्‍य टीमों की तरह हम भी वर्ल्ड कप में पहुंचते हैं और वर्ल्ड कप जीतने का प्रयास करते हैं। हम किसी से अलग नहीं हैं। लेकिन, ऐसा करने के लिए हमें ग्रुप स्टेज से आगे क्‍वालीफाई करना होगा और आखिरी तक खेलना होगा।

पिछले वर्ल्‍ड कप में भी लीग चरण में ही बाहर हो गया था पाकिस्‍तान

उन्‍होंने अंत में कहा कि मैं जिस भी टीम के साथ रहा हूं और मेरे साथ रहने वाली हर सफल टीम ने कभी बहुत आगे के बारे में नहीं सोचा है। आप अपना पहला गेम खेले बगैर कोई वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। हमारी उम्मीदें किसी और से अलग नहीं हैं।
बता दें कि फिलहाल पाकिस्तान की वनडे क्रिकेट टीम की रैंक पांचवीं है। जबकि शीर्ष पर काबिज भारतीय टीम और पाकिस्‍तान के बीच 121 अंकों का अंतर है। पाकिस्‍तान की टीम भारत में हुए पिछले वर्ल्‍ड कप में भी लीग चरण में बाहर हो गई थी।

भारत को भी हार्दिक पंड्या के विकल्‍प की तलाश

यहां बता दें कि पाकिस्‍तान ही नहीं भारत भी हार्दिक पंड्या यानी पेस बॉलिंग ऑलराउंडर की तलाश कर रहा है, क्‍योंकि पंड्या अक्‍सर चोट के चलते टीम से बाहर रहते है। उनके विकल्‍प के तौर पर भारतीय टीम के हेड कोच नीतीश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा पर काम कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

02 Jul 2026 06:35 pm

Published on:

02 Jul 2026 06:20 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / पाकिस्तान को अपने ‘हार्दिक पंड्या’ की तलाश, ODI वर्ल्‍ड कप 2027 से पहले हेड कोच माइक हेसन का बड़ा प्‍लान

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

‘हर कोई मुझ पर बंदूक क्यों तान रहा है?’, वैभव सूर्यवंशी के डेब्‍यू को लेकर सबा करीम ने किया संजू सैमसन का बचाव

Saba Karim on Vaibhav Sooryavanshi
क्रिकेट

क्या मैनचेस्टर में होने वाला है वैभव सूर्यवंशी का इंडिया डेब्यू? दिग्गजों का दबाव और संजू के फ्लॉप शो से बने समीकरण

Vaibhav Sooryavanshi India debut
क्रिकेट

टीम इंडिया श्रीलंका की मेजबानी में WTC के तहत खेलेगी 2 टेस्ट मैचों की सीरीज, तारीख-समय और वेन्‍यू हुए कन्फर्म

Sri Lanka to host India for 2 Tests
क्रिकेट

साउथ अफ्रीका पर लगा 'चोकर्स' का टैग, क्या सेमीफाइनल में इंग्लैंड को धोकर खिताब की ओर बढ़ाएगी कदम?

ENG W vs SA W
क्रिकेट

IND vs ENG: तिलक वर्मा की धीमी बल्लेबाजी पर उठे सवाल, अब वैभव सूर्यवंशी की खुल सकती है किस्मत

Vaibhav Suryavanshi Latest News
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.