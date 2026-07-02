Pakistan looking for pace bowling all rounder: आईसीसी वनडे वर्ल्‍ड कप 2027 के लिए सभी टीमों ने अपनी-अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं, पाकिस्‍तान क्रिकेट टीम के नए व्‍हाइट बॉल कोच माइक हेसन अक्‍टूबर में होने वाले इस मेगा इवेंट के लिए कुछ अलग तरह से तैयारियों में जुटे हुए हैं, क्‍योंकि पाकिस्‍तान टीम का हर फॉर्मेट में बुरा हाल है। इसे सुधारने के लिए उन्‍होंने अपने 'हार्दिक पंड्या' यानी तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर की तलाश शुरू कर दी है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह साउथ अफ्रीका की पेसर्स की मददगार पिचें हैं। पाकिस्तान के पास फिलहाल फहीम अशरफ को छोड़कर कोई पेस ऑलराउंडर नहीं है, जिनका इस फॉर्मेट में प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है।