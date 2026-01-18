ICC की दखल के बाद पाकिस्तान मूल के खिलाड़ियों को T20 वर्ल्ड कप के लिए मिला भारतीय वीजा

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सबसे पहले जिन खिलाड़ियों को हरी झंडी मिली है, उनमें इंग्लैंड के स्पिनर आदिल राशिद और रेहान अहमद के साथ तेज गेंदबाज साकिब महमूद शामिल हैं। ये तीनों इंग्लैंड के T20 वर्ल्ड कप 2026 स्‍क्‍वॉउ के अहम शुरुआती सदस्य हैं। इनके वीजा पहले अधर में लटके हुए थे, जबकि ईसीबी ने जोर देकर कहा था कि उनके आवेदनों पर कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी। इसी तरह की मंज़ूरी नीदरलैंड्स टीम के सदस्यों और कनाडा के स्टाफ सदस्य शाह सलीम जफर को भी मिली है।