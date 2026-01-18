ICC की दखल के बाद पाकिस्तान मूल के खिलाड़ियों को T20 वर्ल्ड कप के लिए मिला भारतीय वीजा

इंग्लैंड के खिलाड़ी आदिल राशिद और बेन डकैट। (फोटो सोर्स: IANS)
Pakistan origin England players get Indian visas: T20 वर्ल्ड कप 2026 पर मंडरा रहे वीजा के मुद्दे आखिरकार सुलझने लगे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) की दखल के बाद पाकिस्तानी मूल के खिलाड़ियों को लेकर हफ्तों की अनिश्चितता के बाद भारतीय वीजा की कागजी कार्रवाई को पूरा करवाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तानी मूल के इंग्लैंड और नीदरलैंड्स के खिलाड़ियों को भारत आने के लिए वीजा मिल गया है।
दरअसल, जब भी भारत किसी इंटरनेशनल टूर्नामेंट की मेजबानी करता है तो वीजा के मुद्दे हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद हुए समझौते के तहत पाकिस्तान टीम भारत नहीं आएगी, लेकिन कुछ ऐसे पाकिस्तानी मूल के खिलाड़ी हैं, जिन्हें वीजा से जुड़ी दिक्कतें थीं।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सबसे पहले जिन खिलाड़ियों को हरी झंडी मिली है, उनमें इंग्लैंड के स्पिनर आदिल राशिद और रेहान अहमद के साथ तेज गेंदबाज साकिब महमूद शामिल हैं। ये तीनों इंग्लैंड के T20 वर्ल्ड कप 2026 स्क्वॉउ के अहम शुरुआती सदस्य हैं। इनके वीजा पहले अधर में लटके हुए थे, जबकि ईसीबी ने जोर देकर कहा था कि उनके आवेदनों पर कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी। इसी तरह की मंज़ूरी नीदरलैंड्स टीम के सदस्यों और कनाडा के स्टाफ सदस्य शाह सलीम जफर को भी मिली है।
कुल 42 खिलाड़ी और अधिकारी कई टीमों में पाकिस्तान मूल की कैटेगरी में आते हैं और उनके आने-जाने के लिए दुनिया भर में भारतीय हाई कमीशन के साथ सावधानीपूर्वक तालमेल बिठाने की जरूरत थी। टूर्नामेंट 7 फरवरी से शुरू होने वाला है, इसलिए गवर्निंग बॉडी जल्द से जल्द वीजा चाहती है।
